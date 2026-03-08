Et si le Moyen-Orient s’apprêtait à essuyer une destruction sans précédent de ses infrastructures militaro-économiques ?

Par IntelSky (revue de presse - 8 mars 2026)*

Embuscade “Ron Arad” dans la Bekaa - L’Iran piège le Golfe avec des “excuses”… - Trump envoie des bombardiers B-1B pour une frappe majeure, et les États-Unis admettent que leurs “agents secrets ont été traqués”. — Talal Nahle

I - Rapport stratégique et opérationnel (samedi 7 mars 2026 | 13h00 CET)

Au huitième jour du déclenchement de la guerre totale, la confrontation a dépassé les limites des bombardements démonstratifs pour glisser vers une “guerre du renseignement et des opérations spéciales” et une lutte géopolitique acharnée.

Alors que le président américain Donald Trump promet une “frappe très sévère aujourd’hui”, soutenu par des escadrons de bombardiers B-1B qui ont atterri en Grande-Bretagne, l’Iran a révélé des capacités du renseignement terrifiantes qui ont abouti à la liquidation d’agents secrets américains, adressant des “excuses” aux allures de menaces au Golfe. Au Liban, le Hezbollah a déjoué une opération aérienne israélienne complexe visant à récupérer le corps du pilote disparu Ron Arad, imposant une nouvelle équation de déplacement dans le nord d’Israël.

Analyse complète des développements politiques et sur le terrain les plus critiques :

1. le front libanais... Contrecarrer l’“opération Ron Arad” et l’équation de déplacement de populations

Échec du largage aérien stratégique : lors d’une opération commando audacieuse menée hier soir, Israël a tenté un largage aérien à l’aide de quatre hélicoptères dans le “triangle Jroud Yahfoufa - Al-Khraibeh - Maaraboun” (Bekaa orientale) afin d’atteindre le quartier est de “Nabi Chit” . L’objectif déclaré : retrouver le corps du pilote israélien disparu, Ron Arad.

L’embuscade : les combattants du Hezbollah ont détecté les effectifs et les ont engagés à vue près du cimetière. Pour sauver les troupes d’élite de l’anéantissement, l’armée israélienne a été contrainte d’exécuter 40 frappes aériennes intenses pour assurer leur retrait, tandis que le groupe bombardait la zone d’évacuation. Cette opération représente un échec catastrophique des services de renseignement et de l’armée israéliens .

La guerre des évacuations : en réponse aux avertissements d’évacuation israéliens au Liban, le Hezbollah a lancé une riposte de dissuasion en émettant des avertissements d’évacuation pour les colonies de Nahariya et Kiryat Shmona, suivis de salves de roquettes, aggravant la crise de Netanyahu et déplaçant davantage de colons, coïncidant avec le ciblage des rassemblements de l’armée à Khiam. En retour, l’armée israélienne étend ses frappes dans les régions de la Bekaa et du Sud.

2. la mentalité iranienne... Des “excuses conditionnelles” et une guerre du renseignement

Diplomatie d’intimidation (la carotte et le bâton) : le président iranien Masoud Pezeshkian a fait part de ses “excuses” aux pays voisins, confirmant l’absence d’hostilité à leur égard, en posant toutefois une condition létale : “Aucune attaque contre les pays voisins à moins qu’une attaque ne soit lancée depuis ces derniers contre l’Iran”.

Mise à exécution de la menace : les bases américaines opérant depuis le Golfe, la marine iranienne et les Gardiens de la révolution ont mené des attaques de drones à grande échelle contre la base d’Al Dhafra (Abu Dhabi), le Koweït et Bahreïn.

Panique dans le Golfe : cette tactique a paralysé la région. Les Émirats arabes unis ont temporairement suspendu les vols aux aéroports de Dubaï (et Al Maktoum) à la suite de la chute de débris de missiles interceptés. Au Qatar, le ministère de l’Intérieur a relevé le niveau d’alerte sécuritaire, exhortant tout le monde à rester chez soi. Pendant ce temps, les sirènes ont retenti à Bahreïn, incitant les habitants à se mettre à l’abri.

Le séisme des services de renseignement américains : le sénateur Chris Murphy a lancé une bombe en admettant que “l’Iran connaît l’emplacement des bases secrètes américains les plus sensibles” et que ses drones de précision ont tué et blessé des membres du “personnel américain secret”. Murphy a confirmé que l’Iran bénéficie d’une “coopération internationale efficace” (en référence voilée à la Russie ou à la Chine), permettant à ses drones de “voler librement pour traquer des cibles spécifiques”.

3. La guerre du détroit... La “bataille de sécurisation des navires”

L’annonce américaine : Washington a fait part (par l’intermédiaire de son secrétaire à l’Intérieur) d’un plan visant à “assurer la sécurité des navires et à les escorter militairement” pour passer le détroit d’Ormuz afin de faire baisser les prix de l’énergie.

La réponse iranienne (l’embuscade navale) : les Gardiens de la révolution ont immédiatement réagi : “Nous attendons les forces américaines qui escorteront les navires”. L’Iran a donc pris pour cible un pétrolier avec un drone ce matin pour avoir ignoré l’interdiction de transit, tandis que l’armée iranienne a abattu 13 drones hostiles (MQ-9, Hermes et Orbiter) en 24 heures, lançant la “25e vague” de l’opération True Promise.

4. La machine de guerre américaine... “Préparation d’une frappe majeure”

Contournement du Congrès : le secrétaire d’État Marco Rubio a déclenché l’ “état d’urgence” pour faire passer un contrat de 151,8 millions de dollars de munitions à Israël sans examen par le Congrès, témoignant ainsi de la pénurie majeure de munitions israéliennes.

Économie de guerre : Trump a convenu avec Lockheed Martin de quadrupler la production de munitions essentielles.

Déploiement de la flotte : des bombardiers stratégiques B-1 Lancer (PIKE 72, 73, 74) ont atterri à la base Fairford en Grande-Bretagne . Les bombardiers empruntent désormais un raccourci au-dessus de l’Europe au lieu de passer par Gibraltar.

Banque de cibles : les attaques israélo-américaines ont visé les dépôts de carburant aviation de l’aéroport Mehrabad et les zones résidentielles à l’ouest de Téhéran et d’Ispahan. Le secrétaire américain au Trésor a promis que “la campagne de ce soir sera la plus importante jamais menée pour infliger un maximum de dégâts aux lanceurs de missiles”.

Le front kurde et irakien... “Neutralité forcée”

Neutralisation des Kurdes : à la suite d’un bombardement d’avertissement par l’Iran (visant trois sites séparatistes), le président de l’Union patriotique du Kurdistan a clairement déclaré : “Nous ne serons pas le fer de lance de cette guerre”, et les Peshmergas ont empêché les milices kurdes iraniennes de se mobiliser. L’Iran a réussi à combler rapidement la faille de la rébellion interne.

Irak : la résistance islamique a poursuivi sur sa lancée avec 27 opérations contre des bases américaines en 24 heures.

Conclusion et évaluation intermédiaire :

Nous sommes à l’aube d’une “nuit décisive sur le plan aérien”

Les États-Unis ont achevé leur mobilisation logistique (munitions pour Israël, bombardiers B-1 en Grande-Bretagne, préparation à la mobilisation de la Garde nationale), et Trump promet une “frappe très sévère aujourd’hui”. L’objectif sera de tenter d’écraser les capacités iraniennes restantes avant que les munitions américaines ne soient épuisées.

Réussite spectaculaire du renseignement iranien : (liquidation d’agents américains infiltrés) et paralysie de la vie civile et économique dans le Golfe, tout en sécurisant ses frontières kurdes avec sa puissance de feu.

Avec les menaces de Washington d’envoyer des navires de guerre pour escorter les pétroliers à Ormuz et la réponse des Gardiens de la révolution qui “les attendent”, les jours à venir verront le centre de gravité passer d’une guerre aérienne balistique à une “guerre navale meurtrière” dans le détroit d’Ormuz, entraînant une explosion incontrôlable des prix mondiaux de l’énergie.

Fin du huitième jour : le séisme des “prisonniers américains” et la guerre ouverte pour le pétrole... Le Yémen prépare la “triple frappe”, Israël implique le Golfe ! — Talal Nahle

II - Rapport stratégique et opérationnel (samedi 7 mars 2026 | 23h30 CET)

Les dernières heures du huitième jour ont vu se lever les derniers voiles de cette guerre meurtrière, nous plongeant dans une phase de “guerre géopolitique acharnée et énergétique”.

L’annonce fracassante d’Ali Larijani concernant la capture de soldats américains renverse la situation pour l’administration Trump. Parallèlement, le ciblage des stations d’eau et de carburant iraniennes révèle la faillite militaire américano-israélienne face à l’arsenal de missiles. Dans un développement dramatique, Israël tente d’entraîner les États du Golfe dans une attaque directe, ce qui explique la mobilisation soudaine au Yémen pour freiner ces pays.

1. Le “choc des prisonniers”, l’illusion du “changement de régime” part en fumée

Prisonniers américains : l’annonce par Larijani de la capture de soldats américains représente un “cauchemar stratégique” pour Washington. Cet événement (probablement résultant de la destruction d’avions ou d’embuscades contre les forces spéciales déployées pour des opérations de sauvetage) servira de levier massif pour mettre fin à la guerre et provoquera une tempête au sein du Congrès.

Échec des services du renseignement : alors que Yair Lapid appelle à la destruction des infrastructures pétrolières et au changement de régime, et que Washington affirme être en mesure de le faire, la réalité s’impose au sein même des États-Unis : le Washington Post confirme, citant des responsables américains : “Rien n’indique un soulèvement populaire, ni aucune division au sein du gouvernement iranien ou de l’appareil sécuritaire”.

Le ministre iranien des Affaires étrangères (Araghchi) se moque de Trump : “Il est incapable de nommer un maire à New York, mais veut décider qui dirige l’Iran !”

2. La guerre des infrastructures... “Représailles symétriques” et naufrage de pétroliers

Faillite militaire : la destruction par Washington et Tel-Aviv d’une usine de dessalement d’eau sur l’île de Qeshm et les dépôts de carburant de l’aéroport de Mehrabad confirme leur incapacité à arrêter les missiles balistiques, les amenant à recourir à des frappes contre des infrastructures civiles pour “créer un front intérieur”.

La doctrine du “naufrage vertical” . La réponse du quartier général de Khatam al-Anbiya a été glaçante : “Quiconque fournit un espace pour l’agression sera frappé... L’Amérique est entrée dans la région verticalement, et il est probable qu’elle coule verticalement au fond du golfe”.

Exécution immédiate : les Gardiens de la révolution ont frappé le pétrolier (Louise P - pavillon des Îles Marshall) au milieu du golfe avec un drone suicide, le considérant comme un “actif américain”. Le message de l’Iran est clair : frapper le pétrole iranien revient à mettre le feu aux corridors pétroliers et de transit mondiaux.

3. Impliquer le golfe... et la “terreur venue du Yémen”

Le Golfe comme plate-forme de tir : des images documentent le lancement de missiles depuis des lance-roquettes américains à l’intérieur du Bahreïn vers l’Iran. La Corée du Sud s’empresse d’envoyer demain aux Émirats arabes unis 30 systèmes d’interception de missiles pour sauver son espace aérien.

Le grand dilemme : l’ambassadeur israélien à Washington (Yechiel Leiter) dévoile l’agenda caché : “Les États du Golfe se préparent à se joindre à une contre-attaque contre l’Iran dans les prochains jours” (expliquant la colère du correspondant israélien Amir Bohbot, qui a qualifié l’axe arabe d’ “hypocrite, se cachant derrière Israël” ).

L’ultimatum irano-yéménite :

Iran : Ghalibaf et Mohseni Ejei ont officiellement confirmé que l’attaque contre Qeshm a été lancée depuis un pays voisin, et ces pays sont désormais devenus des cibles légitimes et seront sévèrement frappés.

Yémen (l’atout) : La chaîne hébraïque Channel 14 observe les mouvements des rampes de lancement au Yémen en vue d’une “triple frappe simultanée” (Iran, Liban, Yémen). L’axe, avec le Yémen en réserve ces derniers jours, a fait preuve d’une brillante tactique, le transformant en munition prête à l’emploi pour brûler les bases et les raffineries du Golfe dès qu’elles interviendront officiellement, et pour fermer complètement le détroit de Bab-el-Mandeb.

4. Le front libanais...

Les tirs du Hezbollah : 14 salves de roquettes en seulement deux heures. Le groupe a repoussé une tentative de progression israélienne vers Maroun al-Ras depuis Avivim, faisant des victimes (Israël a reconnu que deux soldats ont été blessés par des missiles antichars).

5. NOTAM (7 mars)... “Le ciel et la mer sont bouclés”

Les mises à jour des NOTAM iraniens [Ndt : Notice to Airmen", ou messages aux navigants aériens] révèlent la planification d’une guerre prolongée :

Prolongation de la fermeture de l’espace aérien (A0725/26) : la fermeture complète de la région d’information de vol (FIR) de Téhéran est prolongée jusqu’au 15 mars 2026, ce qui signifie que l’Iran prévoit (ou planifie) une autre semaine de combats intenses.

Guerre en haute mer (A0726/26) : confirmation que la zone de conflit s’étend au-delà du golfe et de la mer d’Oman. L’attaque du pétrolier (Louise P) aujourd’hui est la traduction littérale de ce NOTAM.

Conclusion et évaluation finale

Nous sommes confrontés à un “piège de guerre d’usure régionale”.

Washington et Israël ont tous deux ont échoué à briser la détermination iranienne et recourent désormais à la destruction d’infrastructures civiles (Qeshm/Mehrabad) et à l’implication des États du Golfe dans l’élargissement du front d’attaque. Mais la capture de soldats américains va lier les mains de Trump.

L’axe de la résistance se prépare à une “dissuasion globale”. La préparation du Yémen à entrer en guerre, parallèlement à la fermeté du Liban, signifie qu’Israël devra combattre sur plusieurs fronts.

Les États du Golfe sont pris en tenaille entre la pression américano-israélienne qui les incite à rejoindre la guerre et la menace irano-yéménite de totalement détruire leurs infrastructures pétrolières.

Conclusion : le recours de l’administration américaine au financement des munitions israéliennes hors validation du Congrès et le doublement de la production chez Lockheed Martin confirment que les stocks occidentaux s’épuisent. Si la “triple frappe” (Iran, Liban, Irak, Yémen) est exécutée dans les prochaines heures, nous assisterons à une destruction sans précédent des infrastructures militaires et économiques dans tout le Moyen-Orient.

*Source: IntelSky

Traduit par Spirit of Free Speech

