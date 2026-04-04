L’eau en ligne de mire : le dessalement du Golfe, front d’une guerre qui s’étend

Revue de presse : The Cradle (1er avril 2026)*

La sécurité hydrique du Golfe persique est aujourd’hui mise à rude épreuve. Les usines de dessalement, piliers du développement, se transforment en cibles militaires stratégiques, menaçant la continuité de la vie urbaine et les flux d’investissement dans toute la région.

La dépendance structurelle des États du Golfe au dessalement de l’eau de mer pour leur sécurité hydrique révèle une vulnérabilité cruciale dans le contexte de l’agression US-israélienne contre l’Iran, lancée fin février dernier.

Face à l’intensification et à la persistance des bombardements réciproques, la crainte grandit que l’attention stratégique des belligérants ne se déplace des sites militaires et des infrastructures énergétiques conventionnelles vers le littoral lui-même.

Les indicateurs économiques montrent que toute interruption du fonctionnement des usines de dessalement menace la continuité des centres urbains et de l’activité industrielle dans une région totalement dépourvue de ressources en eau naturelles renouvelables.

Une région conçue pour dépasser ses propres limites

Le Golfe persique abrite le plus grand marché mondial de dessalement, avec environ 3.401 usines en activité – allant des grandes installations aux systèmes d’osmose inverse de taille moyenne, en passant par les unités intégrées aux complexes industriels.

Ensemble, elles produisent plus de 22 millions de mètres cubes d’eau par jour, soit près d’un tiers de la production mondiale. La dépendance est quasi totale : le Qatar dépend du dessalement pour 99 % de son eau, Bahreïn et le Koweït pour 90 %, Oman pour 86 % et les Émirats arabes unis pour 42 %. L’Arabie saoudite dépend du dessalement pour environ 70 % de l’approvisionnement en eau de ses grandes villes comme Riyad et Djeddah.

Ces usines sont concentrées le long des côtes, à portée des missiles et drones iraniens, ce qui lie directement la sécurité nationale du Golfe à la survie de ces installations. Leur destruction paralyserait des villes entières.

Des villes comme Dubaï et Doha dépendent d’un approvisionnement en eau continu pour alimenter les systèmes de refroidissement des centres de données et des vastes complexes commerciaux. Une perturbation durant plus de 48 heures entraînerait des répercussions économiques et sociales bien au-delà des capacités des systèmes locaux de gestion de crise.

Quand l’eau devient un champ de bataille

La plupart des usines de dessalement du Golfe fonctionnent selon des systèmes de production linéaires, où la destruction d’un seul étage – pompes haute pression ou unités à membrane – interrompt l’ensemble du processus.

Les rapports de la première semaine de l’agression ont fait état de dégâts causés par des débris de missiles intercepteurs à l’usine de Fujairah aux Émirats arabes unis et à celle de Doha Ouest au Koweït. Téhéran a accusé Washington d’avoir frappé une installation sur l’île de Qeshm, tandis que Manama a imputé à l’Iran le ciblage d’une usine bahreïnie. Ces incidents laissent présager un possible changement de stratégie, les attaques visant désormais les infrastructures vitales pour la population civile, ce qui alourdit le coût de la guerre sur tous les fronts.

Ces installations sont par nature difficiles à défendre. Leur taille, leur vulnérabilité et leur dépendance à une prise d’eau de mer directe limitent les options de renforcement. Leur protection exige d’importantes ressources de défense aérienne, épuisant les stocks de missiles intercepteurs dans ce qui s’annonce comme une guerre d’usure prolongée. Un seul drone parvenant à pénétrer dans une unité de contrôle centrale pourrait paralyser une usine desservant un million de personnes pendant des semaines.

Énergie et eau : un risque de défaillance en un point unique

Environ 75 % des usines de dessalement du Golfe fonctionnent par cogénération, liant directement la production d’eau à la production d’électricité. Toute frappe sur les réseaux d’approvisionnement en gaz ou les centrales électriques interromprait la production d’eau sans affecter directement les unités de dessalement.

Cette interdépendance crée une vulnérabilité à plusieurs niveaux : une seule frappe peut paralyser simultanément l’électricité et l’eau.

Elle complique également la remise en service. Les transformateurs détruits dans les complexes de dessalement nécessitent des importations lourdes et spécialisées, difficiles à obtenir lorsque les routes maritimes sont perturbées ou que les ports sont la cible de tirs. Le redémarrage des centrales thermiques après des arrêts soudains risque d’endommager durablement les turbines et les chaudières en raison des variations brutales de température et de pression.

Le dessalement lui-même consomme une énergie considérable. Chaque mètre cube nécessite une quantité importante de combustible ou d’électricité. Alors que l’offensive US-israélienne entre dans sa cinquième semaine, les secteurs énergétiques du Golfe subissent une pression croissante pour maintenir la demande intérieure tout en respectant leurs engagements à l’exportation.

La guerre invisible : le cyberespace

Les usines de dessalement modernes reposent sur des systèmes de contrôle numériques complexes, ouvrant ainsi un champ de bataille parallèle dans le cyberespace. L’Iran a démontré une capacité avancée à cibler les infrastructures d’eau et d’énergie par le biais de cyberopérations.

Pénétrer ces systèmes permet aux attaquants d’interrompre la production, d’endommager les composants internes en modifiant la vitesse de rotation ou la pression, ou encore de manipuler les niveaux de traitement chimique, rendant ainsi l’eau impropre à la consommation.

Les cyberattaques sont difficiles à détecter en temps réel et peuvent paralyser les opérations sans destruction visible, compliquant les réparations et accentuant la confusion au sein des structures de gestion de crise. Les opérateurs sont contraints d’allouer d’importantes ressources à la cybersécurité, mais des vulnérabilités persistent en raison de l’intégration mondiale des chaînes d’approvisionnement en logiciels et en matériels.

Même une manipulation logicielle mineure peut provoquer des déséquilibres chimiques, exposant les populations à de l’eau insalubre avant même qu’ils ne soient détectés. De telles attaques visent non seulement les infrastructures, mais aussi la confiance du public, instrumentalisant la panique dans le cadre d’une guerre hybride.

La pollution comme arme de guerre

La nature semi-fermée du golfe Persique le rend extrêmement vulnérable à une contamination environnementale rapide. Les marées noires, qu’elles soient intentionnelles ou accidentelles, peuvent paralyser les usines de dessalement en forçant la fermeture des points de captage afin de protéger les membranes sensibles.

Une répétition de la catastrophe de 1991 – lorsque l’Irak a déversé des millions de barils de pétrole dans les eaux du Golfe – dévasterait les systèmes d’osmose inverse modernes, bien plus sensibles à la contamination que les anciennes centrales thermiques.

Des frappes contre les installations nucléaires ou pétrochimiques côtières iraniennes pourraient également provoquer une pollution radioactive ou chimique à long terme, rendant inutilisables de vastes zones marines et endommageant des écosystèmes essentiels à la filtration naturelle. Il en résulterait une augmentation des coûts de traitement et une réduction drastique de la durée de vie des équipements.

La protection des systèmes de captage nécessite le déploiement constant de barrières flottantes et d’équipes d’intervention rapide. En temps de guerre, ces opérations sont menacées par les mines marines ou les navires chargés d’explosifs. La perturbation du complexe de Jebel Ali à Dubaï, par exemple, interromprait l’approvisionnement en eau d’un pôle commercial mondial, entraînant des pertes quotidiennes se chiffrant en milliards de dollars.

Marchés, capitaux et coût de l’insécurité hydrique

Les menaces qui pèsent sur les infrastructures de dessalement touchent au cœur même du modèle économique du Golfe, fondé sur la stabilité et la prévisibilité. La notation de crédit dépend de la continuité de l’approvisionnement en services essentiels pour les citoyens et les millions de travailleurs expatriés.

Les menaces persistantes qui pèsent sur les systèmes d’approvisionnement en eau font grimper les primes d’assurance des actifs industriels et côtiers, augmentant ainsi le coût des activités. Les effets se répercutent en cascade : les grands projets immobiliers et industriels sont au point mort, les investissements étrangers diminuent et les budgets de l’État absorbent le fardeau des réparations d’urgence et des solutions alternatives coûteuses, dans un contexte de perturbations des chaînes d’approvisionnement mondiales.

Des attaques répétées accéléreraient la fuite des capitaux vers des environnements plus stables. Les multinationales dont le siège social est situé dans les villes du Golfe réévalueront leurs plans d’expansion si la disponibilité de l’eau devient incertaine. Cela met directement à rude épreuve les programmes de transformation économique à long terme, notamment la Vision 2030 de l’Arabie saoudite.

Renforcer la résilience face aux crises

En réponse, les États du Golfe renforcent leur résilience hydrique. Des unités mobiles de dessalement, installées sur des navires ou des camions, offrent un répit temporaire, bien que leur capacité reste limitée.

Des mesures plus stratégiques sont en cours. Les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite investissent dans le stockage souterrain, en injectant l’eau dessalée excédentaire dans le sous-sol. Le système d’Abu Dhabi, par exemple, peut couvrir jusqu’à 90 jours de consommation d’urgence. Le stockage souterrain offre une protection que les réservoirs à ciel ouvert ne peuvent pas fournir.

Parmi les solutions plus efficaces figurent les investissements stratégiques des Émirats arabes unis et de l’Arabie saoudite dans le stockage de l’eau par injection d’eau dessalée excédentaire dans les aquifères. Le projet d’Abu Dhabi, par exemple, fournit des réserves suffisantes pour 90 jours de consommation d’urgence. Cette méthode offre une meilleure protection que les réservoirs de stockage à ciel ouvert, car les couches géologiques protègent naturellement les réserves.

L’Arabie saoudite favorise également la décentralisation en promouvant des usines de dessalement plus petites et réparties. Cela disperse les risques, rendant une perturbation à l’échelle du système beaucoup plus difficile.

D’autres mesures visent l’efficacité : réduire les pertes d’eau dans les réseaux et limiter la consommation dans l’agriculture et l’aménagement paysager afin d’accroître les réserves. L’interconnexion régionale des réseaux d’eau pourrait également constituer une protection collective, permettant les transferts entre États si les infrastructures restent intactes.

Droit, guerre et impunité

Le droit international humanitaire, et notamment l’article 54 du Protocole additionnel aux Conventions de Genève, considère les installations d’eau comme indispensables à la survie des populations civiles et interdit de les cibler.

Pourtant, les États-Unis et Israël considèrent régulièrement ces infrastructures comme des cibles légitimes sous prétexte de double usage. Cette logique risque d’entraîner une escalade, car des représailles iraniennes pourraient exposer directement les usines de dessalement du Golfe à des attaques, plongeant ainsi la région dans une crise humanitaire de grande ampleur.

Chaînes d’approvisionnement et systèmes fragiles

La poursuite des agressions et des perturbations des routes maritimes menace la maintenance courante des usines de dessalement du Golfe, qui dépendent de technologies et de composants importés de fournisseurs occidentaux et asiatiques.

Ces installations sont fortement tributaires d’une main-d’œuvre expatriée spécialisée. L’aggravation des risques sécuritaires pourrait inciter le personnel technique à quitter la région, entraînant un manque de personnel et augmentant le risque de pannes.

Les produits chimiques essentiels – chlore, antitartres et autres – nécessitent des chaînes d’approvisionnement stables. Toute perturbation dégrade la qualité de l’eau ou impose des arrêts de production pour protéger les infrastructures. L’approvisionnement en ces matières premières devient de plus en plus difficile sous des bombardements continus, ce qui pourrait contraindre à recourir au transport aérien, coûteux.

Une grande partie du système de dessalement du Golfe est déjà liée à des technologies étrangères – souvent israéliennes –, ce qui intègre directement des facteurs de pression externes dans les infrastructures les plus vitales de la région.

L’eau déterminera la survie

Le dessalement représente aujourd’hui le principal défi sécuritaire pour les États du Golfe. La guerre actuelle a mis en lumière une réalité fondamentale : la puissance militaire et la richesse pétrolière ne peuvent compenser l’absence de sécurité hydrique.

À l’issue de ce conflit, les États du Golfe devraient réformer en profondeur leur politique de l’eau, en accélérant le recours aux énergies renouvelables – solaire et éolienne – afin de dissocier le dessalement des énergies fossiles et des réseaux centralisés.

Les perspectives d’avenir s’orientent vers le dessalement nucléaire pour une stabilité à long terme, des systèmes localisés pour réduire la dépendance aux réseaux centralisés, le renforcement des défenses cybernétiques et physiques des infrastructures hydrauliques, et une coordination régionale pour une réponse collective aux crises.

En fin de compte, c’est l’eau – et non le pétrole – qui déterminera si les États du Golfe peuvent supporter un conflit prolongé, se remettre de chocs systémiques et maintenir leur place dans l’ordre économique mondial.

Sans eau, chaque projet de développement, chaque ville et chaque vision économique risquent de s’effondrer à la première frappe prolongée.

Article original en anglais sur The Cradle / Traduction MR

*Source : ISM-France