ALERTE – Loi Yadan : la pétition dépasse les 100 000 signatures et met le cap sur les 500 000

Revue de presse : Le Média en 4-4-2 (2 mars 2026)*

La pétition contre la loi Yadan dépasse les 100 000 signatures. Elle entre à l’Assemblée, mais tout se joue maintenant : atteindre 500 000 pour forcer un débat.

Mais sans 500 000 signatures, elle peut être classée.

La mobilisation prend de l’ampleur. La pétition contre la proposition de loi portée par la députée pro-israélienne Caroline Yadan vient de dépasser le seuil des 100 000 signatures, un cap important qui lui permet désormais d’entrer dans le circuit institutionnel de l’Assemblée nationale.

Pétition en ligne👉 https://petitions.assemblee-nationale.fr/initiatives/i-5158

100 000 signatures : ce que ça change concrètement

Atteindre ce niveau de signatures n’est pas symbolique. À partir de là, la pétition est officiellement prise en compte par l’Assemblée nationale. Elle est d’abord :

attribuée à l’une des huit commissions parlementaires

rendue plus visible sur le site de l’institution

Ensuite, un député rapporteur est désigné. C’est lui qui décidera de la suite à donner :

organiser un débat avec rapport

ou classer la pétition

Autrement dit, le texte entre désormais dans un processus politique réel.

Le seuil des 500 000 signatures, véritable tournant

Mais le point clé reste ailleurs. À 500 000 signatures, avec une mobilisation répartie sur plusieurs territoires, la pétition peut franchir un cap décisif. Dans ce cas, la Conférence des présidents de l’Assemblée nationale peut décider d’organiser un débat en séance publique. Et là, le sujet change de dimension :

il devient national

il est discuté directement par les députés

Pourquoi cette pétition contre la loi Yadan ?

Le texte vise une proposition de loi présentée comme un outil pour lutter contre de nouvelles formes d’antisémitisme. Mais ses opposants estiment que le projet pose problème sur un point central : il introduirait un lien direct entre critique d’Israël et antisémitisme

Dans l’exposé des motifs, il est notamment affirmé que la haine de l’État d’Israël serait aujourd’hui indissociable de la haine des Juifs.

Cette position est contestée par certains juristes. En 2025, un tribunal correctionnel a rappelé que : la référence à Israël ou au sionisme ne peut pas, à elle seule, être considérée comme visant la communauté juive dans son ensemble. Pour les signataires de la pétition, cette proposition de loi pourrait donc aller à l’encontre de cette interprétation judiciaire.

Plusieurs critiques reviennent régulièrement :

un risque pour la liberté d’expression

la crainte d’une restriction du débat politique

une possible confusion entre un État et une communauté

Certains redoutent notamment que des prises de position ou des slogans politiques puissent être requalifiés et sanctionnés.

Une mobilisation encore incomplète

Le cap des 100 000 signatures est atteint. Mais il ne garantit rien. Une pétition peut encore être classée sans suite. Le véritable enjeu reste donc le seuil des 500 000 signatures, seul capable d’imposer un débat public au Parlement.

Pétition en ligne👉 https://petitions.assemblee-nationale.fr/initiatives/i-5158

Avec 500 000 signatures, le sujet pourrait s’imposer dans l’agenda politique national. Partagez cet article sur tous vos réseaux sociaux, faites du bruit.

Source : Le Média en 4-4-2

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