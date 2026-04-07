Greenpeace rallie la Global Sumud Flotilla en route pour Gaza

Par Greenpeace International (revue de presse - 6 avril 2026)*

Barcelone, Espagne – Greenpeace vient d’annoncer que son navire, l’Arctic Sunrise, rejoindra la Flottille mondiale Sumud. Il naviguera aux côtés de plus de soixante-dix bateaux et de plus d’un millier de participants qui s’opposent au blocus imposé par Israël sur l’aide destinée à Gaza. Le rôle de l’Arctic Sunrise est d’apporter un soutien logistique et technique afin que les navires puissent traverser la Méditerranée en toute sécurité avant de parcourir les 200 derniers milles marins qui les séparent des côtes de Gaza.

Eva Saldaña, directrice exécutive de Greenpeace Espagne, a déclaré :

“En cette période marquée par l’escalade de la guerre, déclenchée par les armées américaine et israélienne, qui se traduit par un cycle de destruction et de souffrance à travers le Moyen-Orient, nous avons l’honneur de répondre à l’appel de la flottille Sumud avec le navire de Greenpeace, l’Arctic Sunrise.

“Alors que les gouvernements du monde entier n’ont pas le courage ni la conviction de faire respecter le droit international et leur obligation de prévenir le génocide à Gaza, la flottille Sumud incarne une lueur d’espoir et un symbole de solidarité humanitaire en action”.

En réponse à un appel direct des Palestiniens de Gaza, la flottille partira de Barcelone, en Espagne, le 12 avril 2026, avec des escales à Syracuse, en Italie, et à Lerapetra, en Grèce, avant de rejoindre Gaza. Un rassemblement public de solidarité aura lieu le samedi 11.

Ghiwa Nakat, directeur exécutif de Greenpeace MENA, a déclaré :

“La dévastation infligée à Gaza est une doctrine dangereuse fondée sur l’impunité, qui s’étend aujourd’hui au Liban par le biais d’une destruction implacable et d’une souffrance humaine toujours plus vive. Le navire de Greenpeace se joint à cette mission citoyenne pour exiger un accès humanitaire sûr et sans entrave à Gaza et pour contester le blocus illégal qui continue de dévaster la vie des civils. Nous nous opposons fermement aux crimes de guerre, à la famine délibérée, au nettoyage ethnique, au génocide et à l’écocide. Cette flottille est un appel lancé aux gouvernements du monde entier pour qu’ils mettent fin à leur silence, protègent l’action humanitaire et agissent sans délai et selon des principes clairs afin de faire respecter le droit international, la dignité humaine et la justice”.

Susan Abdullah, membre du comité directeur de la flottille Global Sumud, a déclaré :

“L’histoire de Greenpeace, défenseur des mers, combattant de l’injustice et défenseur de la vie, fait de cette organisation un atout de poids pour notre mission au printemps 2026. Nous naviguerons ensemble dans la même direction, avec la même détermination à contribuer à briser le siège illégal de Gaza par Israël”.

La flottille Sumud a pris la mer pour la dernière fois en septembre 2025 avec 42 bateaux et 462 passagers. Les forces israéliennes ont illégalement intercepté et arraisonné de force la flottille, prenant les passagers en otage. Les forces navales israéliennes ont d’abord arraisonné plusieurs bateaux de la flottille à environ 70 milles nautiques au large de la côte de Gaza, coupant les communications et brouillant les signaux. Les équipages des bateaux ont décrit des rencontres tendues avec des bateaux sans éclairage et des drones traquant la flottille, et ont signalé que des navires de la marine israélienne ont saboté leurs communications, perturbant les signaux de détresse et les retransmissions en direct de l’abordage.

Le MY Arctic Sunrise fait partie de la flotte de Greenpeace depuis 1995 et a été en première ligne de campagnes mondiales, de l’Antarctique à l’Arctique.

Pouvant accueillir jusqu’à 30 personnes, c’est un navire de 50,5 mètres (166 pieds) classé pour la navigation dans les glaces, dont la vitesse maximale est de 13 nœuds (24 km/h).

Greenpeace condamne depuis longtemps les conséquences humanitaires et environnementales du génocide perpétré par Israël à Gaza. Ses revendications sont disponibles ici.

Les photos et vidéos prises depuis le navire de Greenpeace seront régulièrement mises à jour dans la bibliothèque multimédia de Greenpeace.

Pour plus d’informations sur la Flottille mondiale Sumud :https://globalsumudflotilla.org/press/

Des porte-parole seront disponibles pour des interviews avant et après le départ de Barcelone.

Contact : Diederick van den Ende, responsable de la communication chez Greenpeace Pays-Bas (à bord), dvdende@greenpeace.org

Service de presse de Greenpeace International, pressdesk.int@greenpeace.org, +31 20 718 2470 (24 heures sur 24)

Global Sumud Flotilla, media@globalsumudflotilla.org, +44 1414 620 950

*Source: Greenpeace

Traduit par Spirit of Free Speech