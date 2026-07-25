Washington renforce son alliance militaire avec Israël, au risque d’alimenter la controverse

Adopté de justesse par la Chambre des représentants, le budget américain de la Défense pour 2027 prévoit de renforcer la coopération militaire avec Israël, au risque d’attiser un débat politique déjà particulièrement tendu au sujet de l’État hébreu.

Par Stéphane Cugnier (revue de presse : Ouest-France – 24 juillet 2026)*

La Chambre des représentants américaine a franchi une nouvelle étape dans le renforcement des liens stratégiques entre les États-Unis et Israël.

En adoptant mercredi 22 juillet 2026 son projet de budget de la Défense pour l’exercice 2027 (National Defense Authorization Act, ou NDAA), les élus ont validé plusieurs dispositions destinées à approfondir la coopération militaire et technologique entre les deux pays.

Une décision saluée par les partisans de l’alliance américano-israélienne, mais vivement dénoncée par ses opposants, qui redoutent une intégration toujours plus poussée des deux appareils de défense, ainsi que la contestation des citoyens américains de plus en plus critique envers l’État hébreu et sa politique au Moyen-Orient.

Le texte, adopté par une courte majorité de 216 voix contre 212 dont 7 élus républicains, autorise plus de 1 100 milliards de dollars de dépenses militaires. Comme chaque année, le NDAA fixe les grandes orientations de la politique de défense américaine. Mais cette édition 2027 se distingue par l’importance accordée au partenariat avec Israël.

Une coopération renforcée

Parmi les mesures les plus débattues figure une initiative destinée à accélérer les projets communs de recherche et de développement dans les domaines de la défense. Son objectif est de faciliter la conception, la production et le déploiement de nouvelles technologies militaires, qu’il s’agisse de systèmes antimissiles, de drones, d’intelligence artificielle, de cybersécurité ou encore d’équipements destinés aux forces armées des deux pays.

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Le texte encourage en outre un rapprochement accru entre les industries de défense américaine et israélienne afin de simplifier les programmes communs et de favoriser les investissements conjoints.

Pour les partisans de cette politique, il s’agit d’une évolution logique. Israël est considéré depuis plusieurs décennies comme l’un des principaux alliés des États-Unis au Moyen-Orient et comme un partenaire de premier plan dans le développement de technologies militaires avancées. Les défenseurs du projet estiment que les deux pays ont tout intérêt à mutualiser leurs compétences face à des menaces communes, notamment l’Iran, les groupes armés soutenus par Téhéran ou encore les cyberattaques.

Mais cette coopération renforcée suscite également une vive contestation.

Plusieurs élus démocrates ainsi que des organisations de défense des droits humains dénoncent un texte qui, selon eux, risque de rendre les États-Unis toujours plus dépendants des choix stratégiques d’Israël. Certains critiques parlent même d’une « fusion » des systèmes de défense américain et israélien, une formule volontairement provocatrice destinée à souligner le degré inédit d’intégration envisagé.

Selon eux, le développement de programmes communs pourrait rendre plus difficile toute prise de distance politique de Washington en cas de nouveaux conflits au Moyen-Orient. Ils craignent également que cette proximité n’entraîne automatiquement une implication américaine plus importante lors de futures opérations militaires israéliennes.

Les opposants rappellent que ce débat intervient alors que la guerre à Gaza continue de diviser profondément la classe politique américaine. Une partie des démocrates réclame depuis plusieurs mois un encadrement plus strict de l’aide militaire accordée à Israël, estimant que le Congrès doit disposer d’un contrôle accru sur les transferts d’armes et les coopérations stratégiques.

Une « fusion » contestée

Les défenseurs du texte rejettent toutefois catégoriquement l’expression de « fusion militaire ».

Ils rappellent que le projet de loi ne prévoit ni commandement commun, ni armée unifiée, ni intégration des forces américaines et israéliennes. Chaque pays conserve son entière souveraineté militaire, ses propres chaînes de commandement et ses décisions opérationnelles.

Selon eux, il s’agit avant tout de renforcer une coopération qui existe déjà depuis des décennies, en simplifiant les projets industriels et les échanges technologiques.

Le texte n’est pas encore adopté

Le vote de la Chambre des représentants ne constitue cependant qu’une première étape.

Le Sénat doit désormais examiner sa propre version du budget de la Défense. Les deux chambres devront ensuite négocier un texte commun avant son éventuelle promulgation par le président.

Les débats s’annoncent particulièrement sensibles. Au-delà des questions budgétaires, ils reflètent une évolution plus profonde de la politique étrangère américaine. Si le soutien à Israël demeure largement partagé à Washington, la nature et l’ampleur de cette alliance font désormais l’objet de discussions de plus en plus vives, y compris au sein du Congrès.

Le vote de mercredi illustre ainsi une réalité nouvelle : le partenariat militaire entre les États-Unis et Israël continue de se renforcer, mais il est aussi devenu l’un des sujets les plus polarisants de la vie politique américaine.

*Source : Ouest-France