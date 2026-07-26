Comment devenir espion, ou les coulisses du recrutement israélien & les mouvements de résistance

Par un correspondant de The Cradle (revue de presse - 17 juillet 2026)*

La question des espions a commencé à prendre une importance croissante dans la réflexion des mouvements de résistance palestiniens et libanais dans les années 1970, en particulier après qu’Israël a répondu à l’opération de Munich par une vague d’assassinats.

L’assassinat repose, par nécessité, sur le renseignement, et le renseignement repose sur des individus. À chaque étape d’une opération militaire ou de sécurité, de la planification à l’exécution et au-delà, quelqu’un fournit des informations.

Les agents ont toujours existé. Ce qui a changé au cours de cette décennie, selon les spécialistes, c’est l’ampleur et la structure. Ce qui était autrefois dispersé est devenu organisé, systématique et ancré.

Au-delà de l’ampleur, la confrontation en matière de renseignement s’est étendue au-delà des services d’État, passant d’une rivalité entre agences israéliennes et leurs homologues égyptiens et syriens à un champ plus large incluant des acteurs non étatiques : des factions palestiniennes telles que le Fatah et le Front populaire de libération de la Palestine (FPLP), des branches opérationnelles comme Septembre noir, puis des groupes islamiques, notamment le Jihad islamique palestinien (JIP), suivis par des formations apparues pendant la deuxième Intifada.

Cette expansion a contraint Israël à s’adapter. Son travail de renseignement ne pouvait plus s’appuyer sur des hiérarchies classiques ou des structures centralisées. Il devait désormais faire face à des réseaux fluides, certains locaux, d’autres externes, d’autres encore opérant sur les deux plans.

Cela exigeait une répartition différente des rôles et une lecture différente du fonctionnement du recrutement dans des environnements fragmentés.

Comment fonctionne le recrutement dans la pratique ?

L’ancien directeur du Mossad, Yossi Cohen, décrit les méthodes de recrutement dans son livre “The Sword of Freedom”. Qu’il s’agisse de ses formes anciennes ou récentes, le recrutement consiste à identifier une vulnérabilité, à l’exploiter et à maintenir une emprise au fil du temps.

Cohen décrit le recrutement comme un processus visant à établir un contrôle total sur une source.

“C’est une question de maîtrise. J’ai besoin de ses renseignements. J’ai besoin qu’il soit à moi… Je vais l’utiliser”, écrit-il, affirmant par ailleurs que “la trahison doit être un acte conscient”.

Les sources palestiniennes et libanaises réduisent souvent la question à l’argent, aux femmes et au chantage. Le tableau qui se dégage des témoignages de terrain dépasse largement ce cadre. On peut distinguer cinq voies récurrentes.

Les lacunes

Malgré les efforts visant à renforcer les connaissances en matière de sécurité lors du recrutement et de la formation, celles-ci sont encore inégales. Les cadres militaires ont tendance à se concentrer sur les rôles opérationnels, tandis que les secteurs des médias, de la culture et des institutions ne sont souvent que peu exposés à une discipline sécuritaire.

Ce qui crée des vulnérabilités. Pas nécessairement parce que les individus sous-estiment la gravité d’un message ou d’un contact, mais parce qu’ils ne reconnaissent pas le processus qui transforme une interaction en recrutement. Ceux qui mènent le recrutement sont formés pour décrypter rapidement les comportements et identifier les points faibles.

S’adressant à The Cradle, une source libanaise des services de sécurité le dit sans détour :

“Une seule petite erreur peut mener au désastre. La première erreur dans ce monde peut être la dernière. La crainte d’un scandale ou la méconnaissance des mesures correctives – sans parler des mesures préventives – peuvent rapidement entraîner la cible dans une spirale infernale”.

La curiosité joue un rôle. Naviguer sur certaines plateformes, entrer en contact avec des inconnus ou tester des offres de télétravail peuvent devenir des points d’entrée. Les recruteurs élaborent souvent des scénarios complets, guidant la cible étape par étape jusqu’à ce qu’elle franchisse la ligne rouge.

Dans certains cas, des individus tentent de duper le responsable israélien, par exemple en acceptant de l’argent sans fournir de services, dans l’intention de se dénoncer plus tard, voire d’agir en tant qu’agents doubles. Cependant, les conséquences ne sont pas sans risque, et “l’Israélien n’est ni naïf ni simple d’esprit”, comme le souligne la source.

Pression financière et incitation

Dans la plupart des cas, tout commence par l’argent. Soit pour obtenir un revenu rapide, soit sous la pression du besoin.

Dans bon nombre des contextes concernés, les conditions économiques sont difficiles. Des opportunités limitées, des marchés du travail fragiles et une instabilité prolongée créent une pression financière constante. Si ces conditions contribuent à expliquer la vulnérabilité, elles ne la légitiment pas aux yeux de la société environnante.

Plusieurs sources ont indiqué à The Cradle que les responsables israéliens se montrent plus sélectifs que généreux. Les paiements peuvent être élevés au départ, puis diminuer progressivement. Dans certains cas palestiniens, ils tombent entre 50 et 100 dollars par mois. Des sommes plus importantes sont réservées à des rôles spécifiques, à des informations de grande valeur ou à des agents opérant à long terme.

Certains agents restent actifs pendant des décennies. Quelques-uns atteignent effectivement la fin de leur vie opérationnelle après plus de 25 ans de collaboration.

Le tournant survient souvent lorsqu’une personne tente de sortir du système. La rémunération importe moins que la pression, et la relation s’intensifie. S’ensuivent alors menaces et risque de dénonciation, ne laissant guère de marge de manœuvre pour se désengager.

Pour certains, la seule issue consiste à faire marche arrière et à coopérer avec les structures de la résistance. Même dans ce cas, l’issue est incertaine, en raison de la méfiance réciproque, surtout si la personne a été impliquée dans des opérations meurtrières.

Chantage et crainte du scandale

Dans de nombreux cas, c’est le chantage qui prévaut, attirant les recrues puis les maintenant sous contrôle.

Les individus sont entraînés dans des impasses financières, des réseaux d’endettement ou des relations compromettantes. Ces situations sont ensuite exploitées pour garantir leur obéissance. La méthode repose moins sur la persuasion que sur une limitation des alternatives.

Dans la société palestinienne, le conservatisme social constituait autrefois un frein. Ce frein s’est affaibli sous la pression économique, en particulier après les bouleversements de la période du covid et la crise économique actuelle.

Des dynamiques similaires sont observables dans d’autres cas. Le conflit prolongé en Syrie, l’effondrement économique au Liban et les tensions économiques en Irak, en Iran et au Yémen créent autant de conditions où le recrutement est facilité et où il est plus difficile d’y résister.

Une question particulièrement sensible concerne les travailleurs palestiniens entrant dans les zones occupées en 1948, que ce soit légalement ou illégalement. Ces deux scénarios offrent des opportunités de recrutement, souvent par le biais de menaces liées aux permis de travail ou à des sanctions pénales.

Les groupes de résistance ont, à certaines occasions, utilisé ces mêmes voies pour envoyer des messagers ou des agents pour collecter des informations. À la suite de l’opération “Al-Aqsa Flood” d’octobre 2023, Israël a fortement restreint l’accès de la main-d’œuvre pour des raisons de sécurité.

Les différences dans le traitement réservé aux collaborateurs par les sociétés palestinienne et libanaise font l’objet d’un débat.

En Palestine, des mesures sévères – notamment l’ostracisme social des familles – ont parfois créé une spirale dans laquelle les enfants de collaborateurs sont poussés vers des voies similaires en raison de la stigmatisation et de l’absence de réintégration.

Des affaires non résolues ont refait surface des années plus tard sous forme de vengeance ou d’accusations renouvelées. L’absence de cadres juridiques ou sociaux cohérents a permis à ce problème de persister.

Le Liban présente un modèle différent, où les conséquences ont généralement été moins sévères, bien qu’elles soient toujours présentes.

De plus, Israël a, dans certains cas, chargé des agents existants de désigner d’autres collaborateurs dans leur entourage social ou organisationnel, créant ainsi des réseaux de recrutement fondés sur la confiance et la proximité.

Un cas documenté concernait une infiltration du Hamas avant l’opération “Al-Aqsa Flood”. Un individu a placé une clé USB dans un serveur isolé, extrayant en quelques minutes plus d’une décennie de données sensibles. Cette faille tenait moins à la technologie qu’à l’accès et à la position occupée.

Le ressentiment comme mobile

Dans les cas les plus dangereux, ce sont les individus eux-mêmes qui prennent contact avec des responsables israéliens, parfois sans motif financier.

Les motivations vont des griefs personnels à l’encontre de supérieurs hiérarchiques ou d’organisations à des sentiments plus généraux de marginalisation, de jalousie ou de ressentiment.

Des problèmes structurels – tels que l’absence de responsabilité interne, la rotation limitée aux postes de direction et l’absence de processus démocratiques – peuvent exacerber ces dynamiques.

Selon certaines sources, certaines des failles de sécurité les plus préjudiciables ont été commises par de tels individus, car ils sont souvent très expérimentés et opèrent dans des domaines sensibles. Ils ne sont généralement découverts qu’après que des dommages importants ont déjà été causés.

Les enquêtes révèlent fréquemment des facteurs psychologiques plus profonds, mais seulement une fois que les conséquences se sont manifestées, notamment la mise au jour de réseaux entiers ou des assassinats de haut niveau.

Un exemple concerne un individu dont le grief personnel a influencé son comportement envers les stagiaires placés sous son autorité. Ses agissements ont contribué à plusieurs décès avant que ce schéma ne soit identifié et que l’on remonte jusqu’à lui.

Comment le recrutement perdure

Dans les cinq voies d’accès, un schéma récurrent se dessine. L’espionnage commence par la contrainte, l’accès et le moment choisi.

Les environnements dans lesquels opèrent les mouvements de résistance sont marqués par des contraintes. Les difficultés économiques, les tensions sociales, les divisions internes et la surveillance constante créent des conditions où de petites failles entraînent de lourdes conséquences.

Ce qui apparaît, à première vue, comme un échec individuel reflète souvent une faiblesse structurelle plus large. Le recrutement réussit non seulement en raison de ce que fait un individu, mais aussi en raison de ce que le système environnant permet.

C’est ce qui confère à la guerre du renseignement sa persistance.

*Source : The Cradle

Traduit par Spirit of Free Speech