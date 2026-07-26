Trump s’est-il encore dégonflé sur l’Iran ? Pourquoi ?

Centre d’opérations aériennes combinées d’Al Udeid (CAOC)

Par Larry C. Johnson (revue de presse : Spirit of Free Speech - 26 juillet 2026)*

J’ai discuté avec Scott Horton vendredi (je publierai la vidéo dès qu’elle sera disponible) et je lui ai confié que je m’attendais pleinement à ce que Trump tienne sa promesse “d’ouvrir les portes de l’enfer” sur l’Iran. Tous les indicateurs d’alerte clignotaient au rouge : les Européens ont fermé leurs ambassades à Téhéran et évacué leur personnel, on a constaté un afflux massif d’avions américains vers Israël, l’annulation de certains vols civils à destination et en provenance du golfe Persique, un survol du golfe Persique par plusieurs avions de reconnaissance P-8 Poséidon, et Israël a ouvert ses abris antiaériens. Mais j’avais omis de prendre en compte que Trump organisait vendredi soir une deuxième édition du dîner de l’Association des correspondants de la Maison Blanche (WHCA). J’ai appris d’une source fiable que Trump a annulé l’attaque prévue pour vendredi pour ne pas éclipser son discours lors de la soirée de la WHCA.

D’accord. Ce qui signifie que samedi serait le grand jour. Mais tôt samedi matin, j’ai reçu un message d’une autre source m’indiquant que les deux principaux commandements militaires — le CENTCOM et l’AFCENT — ne préparent pas et ne planifient pas d’opérations comme ils le feraient si une attaque majeure était imminente. En fait, ils ont cessé toute coordination, et le CENTCOM a annulé des événements prévus ce week-end.

Voici une précision sur les acronymes… Le CENTCOM est le commandant responsable de l’opération “Epic Fury”. Il est chargé des opérations militaires américaines, de la coopération en matière de sécurité et de la planification d’urgence dans une zone couvrant 20 pays, qui s’étend du Moyen-Orient à l’Asie centrale, en passant par certaines régions d’Asie du Sud. L’AFCENT (officiellement la 9e Force aérienne / Forces aériennes centrales) assure la partie aérienne des opérations du CENTCOM. Elle planifie, coordonne et exécute toutes les opérations aériennes (unilatéralement ou avec des partenaires de la coalition) à l’appui des objectifs du CENTCOM.

Bien que le quartier général officiel de l’AFCENT soit situé à la base aérienne de Shaw, en Caroline du Sud, Al Udeid, au Qatar, fait office depuis de nombreuses années de principal site d’opérations avancé et de quartier général de l’AFCENT dans la zone de responsabilité du CENTCOM. Al Udeid abritait le Centre d’opérations aériennes combinées (CAOC), qui assurait le commandement et le contrôle de la puissance aérienne dans toute la région du CENTCOM, ainsi que d’autres éléments clés liés au CENTCOM (notamment un quartier général avancé pour le CENTCOM lui-même).

Avant le début de l’opération “Epic Fury”, selon le Air & Space Forces Magazine, le CAOC a été transféré à la base aérienne de Shaw car le CENTCOM a correctement anticipé que l’Iran allait cibler cette installation. Tout le personnel américain a été évacué d’Al Udeid avant le 28 février. Le bâtiment du CAOC à Al Udeid a été détruit. La planification proprement dite de la campagne aérienne s’est déroulée à la base aérienne de Shaw.

Que le CAOC de la base aérienne de Shaw ne soit pas actuellement engagé dans une planification opérationnelle soutenue en vue d’une frappe massive est l’indicateur le plus clair qu’une attaque n’est pas imminente… Du moins pas ce week-end.

Le New York Times a publié un article d’Eric Schmitt et de Jonathan Swan qui propose une explication au dernier revirement de Trump (TACO). Ils écrivent :

“Le président Trump a suspendu, du moins pour l’instant, ses projets d’intensifier l’offensive militaire américaine contre l’Iran, craignant notamment que l’escalade du conflit n’épuise dangereusement les stocks déjà réduits du Pentagone en intercepteurs antimissiles Patriot et autres munitions de défense aérienne au Moyen-Orient.

“La menace qui pèse sur les stocks d’intercepteurs est l’une des nombreuses considérations qui font de la reprise des opérations de combat de grande envergure une entreprise extrêmement risquée, affirment des responsables de l’administration. M. Trump et ses principaux conseillers s’inquiètent également de la perspective d’une guerre généralisée au Moyen-Orient, de l’éloignement d’alliés clés du Golfe vulnérables aux attaques iraniennes, d’une crise économique mondiale, ainsi que de l’aggravation des crises énergétiques et des réfugiés”.

Mais un autre facteur pourrait entrer en ligne de compte — sans pour autant exclure les raisons avancées par les journalistes du New York Times —, à savoir l’approvisionnement en carburant des États-Unis. Une note économique rédigée par Karl Miller examine comment les opérations secrètes d’approvisionnement et d’exportation de carburant menées par l’armée américaine épuisent les réserves nationales de diesel et de kérosène, en particulier à un moment où les stocks nationaux sont déjà à un niveau critique. Le rapport précise que, de mai à juillet, près de 161 millions de barils de distillats et de kérosène ont été exportés, les stocks tampons de la côte Est tombant à moins de la moitié de leur niveau habituel d’avant la pandémie. Une grande partie de ce carburant transite par des canaux opaques, tels que la plaque tournante de transbordement de Rotterdam, où la destination finale (militaire ou étrangère) n’est pas rendue publique, exposant ainsi l’économie américaine à des risques de pénurie tandis que les opérations militaires et étrangères bénéficient d’un accès prioritaire.

L’une des principales conclusions repose sur la gestion par le gouvernement américain d’un système parallèle non vérifiable de répartition militaire qui détourne du carburant du marché civil. Les données publiques regroupent les différents types de carburants commerciaux et militaires, et certaines livraisons militaires sont exemptées des obligations standard de déclaration à l’exportation, empêchant ainsi de retracer la véritable utilisation finale du carburant exporté. Le rapport souligne que les contribuables américains subventionnent les besoins en carburant des forces armées étrangères, notamment celles d’Israël, via des canaux à la fois directs et probablement indirects, alors que le gouvernement ne divulgue ni l’ampleur totale ni la répartition du financement de ces livraisons. Parallèlement, des secteurs critiques tels que le transport routier, l’agriculture et l’aviation civile sont confrontés aux risques d’une marge de sécurité réduite et de perturbations accrues.

Miller conclut que la crise n’est pas due à l’effondrement de la production des raffineries ni à des stocks artificiels, mais plutôt à une combinaison de niveaux de stocks structurellement bas, d’exportations élevées et persistantes, et d’une communication publique cloisonnée qui masque le recours de l’armée aux réserves nationales de carburant. Les données disponibles corroborent l’hypothèse selon laquelle Rotterdam sert de point d’arrivée “fantôme” pour le carburant américain, facilitant sa redistribution vers les bases américaines et de l’OTAN, Israël et d’autres théâtres d’opérations, mais l’absence de transparence et de comptabilité harmonisée empêche le public d’en connaître la véritable répartition. Le rapport préconise une comptabilité unifiée et détaillée afin de clarifier la quantité de carburant détournée de la résilience nationale au profit des opérations militaires et à l’étranger.

Je suppose que le secrétaire à l’Énergie, Chris Wright, et le secrétaire à l’Intérieur, Burgham, en ont connaissance et en ont informé Trump. Priver le secteur civil américain des excédents de gazole et de kérosène à un moment où l’approvisionnement mondial est encore sévèrement limité par le blocus du détroit d’Ormuz et le blocus imposé par les Houthis aux livraisons de pétrole saoudien transitant par ce détroit augmente le risque de nuire à l’économie nationale américaine. Trump a-t-il été convaincu par cet argument selon lequel une attaque massive contre l’Iran à ce stade serait contre-indiquée ? Cela mérite réflexion.

Je renonce donc à essayer de prédire quand, ni même si, Trump ouvrira réellement les Portes de l’Enfer sur l’Iran. Je suis convaincu que la pénurie de missiles à guidage de précision et le risque de perturbations économiques majeures si la guerre aérienne se poursuit constituent des menaces réelles à ne pas sous-estimer.

*Traduit par Spirit of Free Speech