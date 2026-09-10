Illustration © domaine public

Par Strategic Culture Foundation (revue de presse : éditorial du 4 septembre 2026)*

La dernière manœuvre sous faux drapeau allemande à Leipzig témoigne du désespoir d’un système politique en faillite qui cherche à détourner l’attention de son échec total et cuisant.

Cette semaine, une nouvelle tentative osée a été menée pour manipuler l’opinion publique européenne et lui faire croire qu’elle est la cible d’une attaque de la Russie. De la propagande de guerre basique.

Le battage médiatique incessant et belliciste ne cesse de s’amplifier, tandis que de mystérieux drones survolent les capitales européennes et que les “médias d’information” relaient des récits d’agents russes et de complots terroristes. Nous assistons aux prémices d’un système orwellien semblable à celui décrit dans le roman dystopique 1984.

Ainsi, le gouvernement allemand a accusé la Russie d’avoir tenté de mener une attaque avec un drone piégé à l’aéroport de Leipzig. Aucune preuve à l’appui de cette allégation provocatrice n’a été fournie. Aucun dossier officiel n’a été présenté au public pour permettre une vérification indépendante. Tout ne repose que sur des insinuations et des spéculations fébriles motivées par un agenda politique.

Ironiquement, le véritable événement terroriste aérien de la semaine a été la menace implicite du régime de Kiev, soutenu par l’OTAN et l’UE, d’abattre des avions civils dans l’espace aérien russe. Mais face à ce véritable scandale, les gouvernements européens, les médias et l’OTAN restent muets. Leur silence constitue un aveu de complicité et une auto-accusation.

Quant à l’affaire de Leipzig, pour quiconque est encore doté de sens critique et d’un scepticisme salutaire, toute cette histoire a des allures de coup monté, d’opération psychologique.

L’incident présumé concerne la “découverte” d’un drone et d’explosifs à l’aéroport de Leipzig/Halle, dans l’est de l’Allemagne, le 4 août. Ils se trouvaient apparemment dans une zone de sécurité près d’un avion-cargo ukrainien de type Antonov. Le mois dernier, les médias allemands se sont volontiers laissés manipuler pour créer suspense et drame grandissants autour de l’implication présumée de la Russie dans cette attaque.

Puis – roulement de tambour, s’il vous plaît – le dénouement a été dévoilé cette semaine lorsque le ministre fédéral allemand de l’Intérieur, Alexander Dobrindt, et le ministre des Affaires étrangères, Johann Wadephul, ont tous deux tenu une conférence de presse très médiatisée à Berlin “confirmant” la culpabilité de la Russie.

Les réactions politiques et médiatiques allant crescendo sont aussi prévisibles que scénarisées. Les condamnations ont afflué du côté des dirigeants politiques européens, dénonçant la “guerre hybride” menée par la Russie. Les ambassadeurs russes ont été convoqués pour être rappelés à l’ordre, et divers consulats et centres culturels ont fait l’objet de sanctions. Ce déferlement de réactions excessives masque en réalité une intention préméditée.

Moscou a fustigé ces accusations “absurdes” et a rappelé ses ambassadeurs en Europe pour protester contre ce “comportement anti-russe”.

Le président russe Vladimir Poutine, qui se trouvait au Kirghizistan pour le sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai, a ridiculisé les autorités allemandes pour avoir mis en scène une provocation sous faux drapeau en “fabriquant des preuves” pour incriminer la Russie. Piour l’Otan ou ses mandataires ukrainiens, rien de plus facile que de larguer un drone sur le tarmac pour qu’il y soit commodément “découvert”. Leipzig est effectivement un pôle majeur de sécurité et d’approvisionnement de l’OTAN.

Poutine a astucieusement souligné que cette crise est en partie orchestrée pour détourner l’attention de la pathétique impopularité du chancelier allemand Friedrich Merz et de son gouvernement de coalition. Cette hypothèse est largement plausible. En effet, Merz est méprisé par un nombre record d’électeurs allemands. Son gouvernement est contesté par le parti en pleine ascension, l’Alternative für Deutschland (AfD), qui devrait remporter ce week-end sa première élection régionale en Saxe-Anhalt. L’AfD a su capter l’énorme opposition au soutien apporté par Berlin à la guerre par procuration menée par l’OTAN en Ukraine contre la Russie. L’aéroport de Leipzig se trouve précisément en Saxe-Anhalt et l’“affaire du drone”, entretenue depuis un mois par l’alarmisme médiatique, semble n’être qu’un stratagème pour influencer l’élection régionale.

Cependant, l’enjeu dépasse largement le cadre de la politique allemande. La réaction instinctive de l’establishment européen face à l’opération sous faux drapeau de Leipzig témoigne d’une crise systémique plus large. Les responsables politiques se sont succédé pour prononcer des déclarations stéréotypées condamnant la Russie et affirmant leur solidarité avec l’Allemagne. Le Français Macron, l’Italienne Meloni, le Polonais Tusk, entre autres, se sont tous joints à ce chœur grandiloquent. Même le Britannique Andy Burnham s’est exprimé, comme pour mieux gagner les faveurs de l’Union européenne. Leurs déclarations sont étonnamment similaires, condamnant la Russie pour avoir tenté de “diviser” l’Europe, de saper son “unité” et d’affaiblir le “soutien” à l’Ukraine.

Le véritable message sous-jacent, c’est que l’establishment politique est déstabilisé par la lassitude et le scepticisme du public européen face à ce bellicisme incessant.

À l’instar du secrétaire général de l’OTAN, Mark Rutte, et de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, des appels de plus en plus pressants et virulents ont été lancés en faveur d’un renforcement des défenses militaires européennes et d’une aide accrue à l’Ukraine pour vaincre “l’agression russe”.

L’Allemagne n’est pas la seule à traverser une crise politique, marquée par le mépris de l’opinion publique à l’égard du gouvernement. Partout en Europe, les classes dirigeantes font l’objet de critiques acerbes. L’une des principales causes de ce mécontentement tient au gaspillage insensé des deniers publics pour alimenter la guerre par procuration en Ukraine qui pourrait déboucher sur une guerre totale sur le continent contre la Russie, une puissance nucléaire.

L’Europe se dirige vers une implosion économique, comme l’ont souligné Lena Petrova et d’autres analystes avertis. La politique anti-russe qui obsède les gouvernements et les médias européens a démantelé les fondements économiques de l’industrie et de la société.

Des centaines de milliards d’euros ont été injectés pour soutenir le régime corrompu et néonazi ukrainien. Malgré ces largesses criminelles et l’armement fourni, ce régime est au bord du gouffre. Pourtant, l’establishment européen et l’OTAN veulent injecter encore plus d’argent dans cette guerre par procuration. Selon des rumeurs à Bruxelles, le dernier prêt de l’UE de 90 milliards d’euros accordé en début d’année ne suffira pas. Cette perfusion incessante d’argent public destinée à soutenir un régime corrompu et à subventionner les profits du complexe militaro-industriel au sein même du capitalisme occidental déclinant ne connaît aucune limite. Les citoyens européens et les contribuables sont saignés à blanc, et les générations futures réduites en esclavage au service d’un projet néonazi.

Pour la classe politique au pouvoir, la seule issue au bourbier qu’elle a elle-même créé consiste à intensifier les tensions et les à multiplier les prétextes pour poursuivre l’extorsion criminelle des sociétés. Les gouvernements européens, incapables d’admettre leurs crimes, n’ont d’autre choix que d’intensifier leurs actions.

L’Europe est entraînée vers la guerre par une propagande incessante et des manipulations psychologiques. Les médias corporatistes serviles colportent des informations faisant état de prétendues infractions de drones russes dans l’espace aérien européen et d’opérations de sabotage contre les infrastructures. Cette semaine encore, les autorités allemandes ont affirmé qu’une “puissance étrangère” serait à l’origine de la prétendue attaque à l’explosif contre des installations électriques. Quant au gouvernement polonais, il affirme qu’un incendie dans une usine fournissant des drones à l’Ukraine a été provoqué par des agents russes, tandis que les autorités suédoises annoncent des préparatifs en vue d’inhumations collectives en cas de guerre avec la Russie.

Inutile de préciser que les gouvernements et les médias européens ne servent pas les intérêts démocratiques. Loin de là. Ils se comportent comme une dictature où l’élite exerce un contrôle sur ses populations, s’efforçant de consolider une autorité chancelante en jouant sans cesse la “carte militaire” comme moyen de contrôle.

La dernière provocation sous faux drapeau de l’Allemagne à Leipzig témoigne du désespoir d’un système politique en faillite qui cherche à faire oublier son échec total et cuisant. Jouer la carte de la guerre n’est pas un jeu. Cette stratégie menace de déclencher une guerre, à moins que les citoyens européens ne se révoltent contre cette dystopie.

*Source : Strategic Culture

Traduit par Spirit of Free Speech