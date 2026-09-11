Révélé : Netanyahou a reçu un avertissement explicite quelques jours avant le 7 octobre. Il n’en a pas informé les chefs de la sécurité israélienne

Mohamed Ben Zayed, Benjamin Netanyahou et Yahia Sinwar dans un photomontage illustrant les rapports de force complexes au Moyen-Orient. Chronique d’un « zilzal » annoncé Par Shlomi Eldar et Ruth Yuval, Haaretz (revue de presse : Fausto Giudice – Tlaxcala - 9 septembre 2026)* En septembre 2023, le président des Émirats arabes unis, Mohamed ben Zayed, a appelé Netanyahou pour lui transmettre un avertissement sévère. Netanyahou n’a rien fait. Une enquête approfondie, menée pour un nouveau livre, révèle les défaillances du Premier ministre autour du 7 octobre. Netanyahou : « C’est un mensonge absolu ». Nous étions dans les derniers jours de septembre 2023. Des attentats terroristes [sic] enflammaient la Cisjordanie, des foules de Gazaouis manifestaient régulièrement près de la clôture frontalière, et le pays était ébranlé par le conflit interne autour des lois du coup de force judiciaire. Quiconque observait les événements avec lucidité pouvait sentir qu’une escalade menaçait à chaque coin de rue. Le président des Émirats arabes unis, cheikh Mohamed ben Zayed — connu sous les initiales MBZ — était particulièrement inquiet. « Il m’en parlait souvent dans les mois qui ont précédé la guerre », raconte le président Isaac Herzog, qui entretient des relations amicales avec ben Zayed. « Il transmettait constamment le message qu’il fallait désamorcer la situation. Il a même envoyé en Israël un émissaire spécial qui a rencontré le Premier ministre. L’émir semblait sentir que la région était au bord de l’explosion. » Ben Zayed parlait aussi directement avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Ces conversations suivaient une procédure bien établie : un représentant de l’ambassade des Émirats se rendait au bureau du Premier ministre avec un téléphone spécial garantissant la confidentialité de l’appel. Mais cette fois, l’appel lancé par ben Zayed était inhabituel. Une semaine et demie avant le 7 octobre 2023, le dirigeant émirati appela Netanyahou depuis le palais présidentiel d’Abou Dhabi et s’entretint avec lui pendant 45 minutes. Au cours de cette conversation, ben Zayed avertit que le chef du Hamas à Gaza, Yahya Sinwar, préparait une opération majeure contre Israël. Ben Zayed exprima sa crainte que l’événement en question ne provoque non seulement un bain de sang, mais ne déstabilise aussi toute la région et ne compromette les accords d’Abraham. Trois sources étrangères de haut niveau connaissent le contenu de cette conversation, dont l’existence est révélée ici pour la première fois. Cette révélation est le fruit d’une enquête approfondie fondée sur des dizaines de sources en Israël et dans le monde, dont de très hauts responsables, ainsi que sur des enregistrements, des documents internes et de la correspondance. Cette enquête a été menée pour le nouveau livre « Hostages: 843 Days of Abandonment » (« Otages : 843 jours d’abandon », Kinneret Zmora Publishing, en hébreu), écrit par les auteurs du présent article. Également présent pendant l’appel : un proche conseiller de ben Zayed, un Palestinien qui avait quitté Gaza des années auparavant pour Abou Dhabi et conservait des liens étroits avec la Bande [sans doute Mohamed Dahlan, NdT]. Selon ce conseiller, le dirigeant émirati insista auprès de Netanyahou sur la nécessité de se préparer à la menace. « L’émir a expliqué que, selon son évaluation, Sinwar préparait un événement majeur », raconte le conseiller. « Il a dit à Netanyahou qu’Israël devait être prêt. Parallèlement, il a recommandé d’essayer de trouver une solution économique pour la Bande de Gaza et d’apaiser la Cisjordanie afin d’empêcher une escalade. » Ben Zayed exhorta Netanyahou à prendre la situation au sérieux. À sa surprise, toutefois, le Premier ministre réagit avec un calme relatif. Netanyahou dit que, selon son évaluation, le Hamas avait l’intention d’agir dans la zone de Cisjordanie, et rassura ben Zayed en affirmant qu’Israël était prêt à tous les scénarios. Lors d’une conversation de 45 minutes, ben Zayed avertit Netanyahou que le Hamas préparait une opération majeure contre Israël. À sa surprise, le Premier ministre réagit calmement. Le Hamas avait l’intention d’agir en Cisjordanie, dit-il, et Israël était prêt à tous les scénarios. Le dirigeant émirati raconta plus tard la conversation qu’il avait eue avec Netanyahou ainsi que l’avertissement qu’il avait également transmis au directeur de la CIA, William J. Burns. Ben Zayed partagea avec Burns l’impression qu’il avait tenté de faire comprendre à Netanyahou que « quelque chose est sur le point d’exploser là-bas », et lui dit que le Premier ministre israélien estimait que la zone réellement explosive était la Cisjordanie. « L’émir espérait que, malgré sa réponse réservée, Netanyahou prendrait le message au sérieux et agirait », dit le conseiller. Aucun d’eux n’imaginait que le Premier ministre entendrait le message sans en informer les chefs de l’appareil de défense. Le chef du Shin Bet, le chef du Mossad, le chef d’état-major de l’armée israélienne : aucun d’eux n’avait connaissance de l’avertissement de ben Zayed. Pour comprendre l’origine de cet avertissement inhabituel, et pourquoi il fut transmis précisément par l’intermédiaire du président des Émirats, il faut revenir sur ce qui s’est passé dans les coulisses au cours des mois précédents. Durant cette période, avec l’accord et l’approbation de Netanyahou, Israël avait engagé des discussions avec le Hamas sur une « houdna », une trêve temporaire destinée à favoriser un arrangement à long terme dans la Bande de Gaza. Les contacts avaient commencé secrètement au début de 2023, au moment de l’arrivée au pouvoir du gouvernement d’extrême droite de Netanyahou. Sinwar chargea de la mission Ghazi Hamad, membre du bureau politique du Hamas. Hamad parle couramment hébreu et avait participé aux contacts secrets ayant permis la libération du soldat enlevé Gilad Shalit. Parallèlement, un haut responsable du Fatah, lui aussi hébréophone, fut recruté. Ce responsable, que nous appellerons ici « Yeux de charbon » — pseudonyme choisi par prudence —, est réputé fiable et acceptable à la fois pour le Hamas et pour le Shin Bet. Son rôle consistait à transmettre les messages entre les parties, afin de ne pas donner l’impression qu’il existait un contact direct entre le Hamas et Israël. En pratique, ces conversations étaient quasiment directes. Ghazi Hamad et Yeux de charbon s’installaient dans la maison de Nasser Sarraj à Gaza, ancien directeur adjoint du ministère des Affaires civiles de l’Autorité palestinienne. À l’autre bout de la ligne se trouvait le responsable du Shin Bet chargé des otages et des personnes disparues. Comme les troubles à Gaza pouvaient aussi nuire à l’Égypte, une grande partie des discussions reposait sur des accords conclus à l’avance entre Jérusalem et Le Caire. Néanmoins, « tout ce canal direct était caché aux Égyptiens, de peur qu’ils ne soient vexés d’être écartés », affirme l’un des membres de l’équipe du Shin Bet ayant participé à la préparation des pourparlers, « et il est donc devenu un canal personnel entretenu par Netanyahou ». Les discussions portèrent d’abord sur une levée progressive du blocus de Gaza et sur l’augmentation des livraisons de nourriture et de matières premières entrant dans la Bande. Une nouvelle idée fut également avancée : créer des zones commerciales le long des frontières de la Bande avec Israël et l’Égypte, qui offriraient des milliers d’emplois à des Gazaouis au chômage. Les Égyptiens étaient aussi disposés à accorder un « passage sûr » aux habitants de la Bande se rendant à l’aéroport de Charm el-Cheikh, ce qui leur donnerait une ouverture sur le monde. La proposition de fournir du gaz naturel à la Bande à partir du champ gazier Gaza Marine, découvert en 2000 au large de l’enclave, fut également mise sur la table. Elle fut baptisée « G 4 G », Gas for Gaza (« du gaz pour Gaza »). À l’été 2023, il semblait que toutes les questions économiques avaient été réglées et qu’il ne restait à l’ordre du jour que le dossier le plus sensible : la libération des Israéliens détenus et le retour des dépouilles de soldats retenues dans la Bande. En échange du retour d’Avera Mengistu et de Hisham al-Sayed, ainsi que des corps de Hadar Goldin et Oron Shaul, Sinwar exigea d’abord la libération de 500 prisonniers du Hamas. Il accepta ensuite de réduire ce nombre à 250, puis, après de difficiles négociations, consentit à n’en demander que 50. Le Shin Bet était enclin à accepter la libération de 30 prisonniers, dont 20 condamnés à perpétuité, choisis sur une liste jugée « acceptable » pour Israël, en échange du retour des quatre Israéliens. L’atmosphère était si optimiste que Yeux de charbon répétait qu’un accord avec Israël était plus proche que jamais et que les deux parties jugeaient les propositions « réalisables ». L’un des responsables du Hamas impliqués dans les initiatives d’arrangement témoigne qu’« il sortait enthousiaste à chaque fois et rapportait à ses collègues : “Ça se fait.” » Une source sécuritaire israélienne impliquée dans la préparation des pourparlers confirme qu’« à la fin août 2023, Netanyahou avait approuvé la libération de 30 prisonniers, dont 20 condamnés à perpétuité, qui devaient être choisis par le Shin Bet ». Selon elle, « à ce stade, il ne restait plus qu’à obtenir l’approbation de la commission ministérielle chargée des otages et des personnes disparues, dont l’accord est nécessaire pour libérer des prisonniers, surtout ceux condamnés à perpétuité ». Netanyahou reporta toutefois à plusieurs reprises la convocation de la commission. Peut-être par crainte d’aboutir à un accord avec le Hamas, ou peut-être par peur de la réaction de ses partenaires extrémistes au sein de son nouveau gouvernement. Aux représentants du Shin Bet qui géraient le canal avec le Hamas, il disait craindre que l’affaire ne fuite dans les médias. « Et ainsi, ça restait bloqué semaine après semaine », décrit la source. Lorsque Sinwar commença à manifester son mécontentement face à l’absence de progrès, Ghazi Hamad et Yeux de charbon tentèrent de le rassurer en expliquant que le retard tenait au fait que Netanyahou était par les graves troubles qui secouaient alors Israël : l’avancement de la refonte judiciaire et l’immense mouvement de protestation qu’elle avait déclenché. Au milieu de la crise interne persistante en Israël, l’idée se renforça au sein de l’axe de la résistance Iran-Hamas-Hezbollah qu’Israël était devenu bien plus vulnérable et qu’il était possible d’unifier les fronts et de lancer une campagne coordonnée pour le vaincre. Des documents internes montrent qu’à cette époque les hauts responsables du Hamas commencèrent à intensifier leurs appels à l’Iran, lui demandant une aide financière pour l’attaque. Puis, début septembre 2023, Sinwar coupa soudain tout contact avec l’équipe de négociation. « Il a tout simplement disparu de nos radars, il s’est volatilisé », dit un haut responsable du Shin Bet. Une source du Hamas explique que Sinwar avait perdu patience avec le rythme israélien. Le canal direct établi entre un responsable du Shin Bet et Ghazi Hamad, du Hamas, et géré avec l’aval de Netanyahou, fut donc interrompu. Ce canal, soit dit en passant, reprit pleinement ses activités un an après le massacre du 7 octobre, en septembre 2024, lorsqu’il devint urgent de sortir de l’impasse l’accord bloqué sur les otages. En septembre 2023, juste avant que les dés ne soient jetés, Sinwar organisa une rencontre privée avec Yeux de charbon, le responsable du Fatah. « Dites aux Israéliens que s’ils n’avancent pas, je leur prépare une énorme surprise », déclara-t-il avec emphase. Pour la première fois, il lâcha alors un mot-clé qui aurait dû allumer tous les voyants rouges : « Dites-leur de s’attendre à un “zilzal”, un tremblement de terre. » Yeux de charbon sortit bouleversé de la conversation. Il décida de consulter un ami proche, le même Palestinien qui avait émigré de Gaza à Abou Dhabi et était devenu un proche conseiller de ben Zayed. « Yeux de charbon était agité », raconte le conseiller. « Il était clair pour lui que l’opération dont parlait Sinwar pouvait affecter tout le Moyen-Orient, mais il avait peur de transmettre l’information directement au Shin Bet. D’un autre côté, il craignait encore davantage que, s’il ne l’informait pas, les Israéliens l’accusent de collaborer avec Sinwar. Il craignait réellement pour sa vie. Il décida donc de transmettre le message à ben Zayed. » « Qu’est-ce que ça signifie ? » demanda ben Zayed au conseiller, qui lui avait transmis l’avertissement de Sinwar. « S’il dit “zilzal”, ça veut dire la guerre », répondit le conseiller. « Tu en es sûr ? » demanda l’émir. « Non, c’est mon interprétation », répondit le conseiller, « et c’est également ainsi que Yeux de charbon l’a compris. » Le dirigeant émirati réfléchit, hésitant. Il craignait que, dans un contexte de tensions régionales, le simple avertissement d’une intention du Hamas de déclencher une guerre ne mette le feu aux poudres, peut-être en provoquant une frappe préventive israélienne. Il finit par décider : « Si nous ne sommes pas sûrs, nous ne transmettrons pour l’instant aucun avertissement aux Israéliens. Nous allons examiner la question en profondeur jusqu’à en avoir la certitude. » Afin de mesurer la gravité de la menace de Sinwar, Yeux de charbon fut chargé de le rencontrer une nouvelle fois à Gaza. La rencontre eut lieu à la mi-septembre 2023. « Alors ? » demanda Sinwar. « Tu as transmis le message aux Israéliens ? » « Non », répondit le médiateur.

Sinwar prit une profonde inspiration et, d’une voix terriblement calme, lui dit : « Transmets-leur le message que je prépare la mère de toutes les surprises. Une opération terrifiante. Quelque chose d’extraordinaire. » À nouveau, il fit rouler le mot « zilzal », tremblement de terre, sur sa langue. « S’il te plaît, transmets aux Israéliens exactement ce que je dis, mot pour mot », exigea-t-il. Depuis Gaza, Yeux de charbon appela le conseiller de ben Zayed pour lui rapporter les propos de Sinwar. « Je lui ai demandé tous les détails », se souvient le conseiller, « y compris le langage corporel de Sinwar, le ton exact de sa voix et le contexte dans lequel les paroles avaient été prononcées, surtout en ce qui concernait l’avertissement sur le “zilzal”. » « Je lui ai conseillé de quitter rapidement la Bande de Gaza et de venir me voir chez moi pour un entretien privé. À la fin de la rencontre, j’ai compris que ni Yeux de charbon ni moi ne nous étions trompés dans notre compréhension du message : Sinwar avait l’intention d’entrer en guerre. » Le conseiller informa ben Zayed de son impression après sa conversation avec Yeux de charbon. Le dirigeant émirati comprit l’ampleur de la menace et décida que « le message de Sinwar devait être transmis aux Israéliens, au plus haut niveau, le plus vite possible ». Le 15 septembre, Yeux de charbon et le conseiller transmirent effectivement l’avertissement au Shin Bet. Le chef du Shin Bet, Ronen Bar, demanda à parler immédiatement au Premier ministre ; l’appel fut organisé par le secrétaire militaire de Netanyahou, Avi Gil. Au cours de l’entretien, Bar informa Netanyahou des menaces de « tremblement de terre » formulées par Sinwar, et il fut décidé de tenir une réunion de sécurité réunissant tous les services concernés. « Pourquoi Sinwar nous a-t-il envoyé un avertissement ? » demande aujourd’hui, de manière rhétorique, un haut responsable du renseignement. « Soit parce qu’il en avait assez de voir Israël traîner les pieds, qu’il voulait nous pousser vers un arrangement et qu’il n’était pas si pressé d’entrer en guerre. Soit, comme nous préférons le penser, parce que ça faisait partie de son plan de “Grande Tromperie” et qu’il voulait tester le niveau de préparation de Tsahal. » Quoi qu’il en soit, l’appareil de défense ne prit aucun risque inutile. La réunion de sécurité eut lieu deux jours plus tard, le 17 septembre, en présence du ministre de la Défense Yoav Gallant et de représentants du renseignement militaire. À l’issue de la discussion, il fut décidé de tenir dans la journée une réunion de travail au bureau du Premier ministre. Des représentants du Mossad et du Conseil de sécurité nationale furent également invités. Les représentants du Shin Bet estimèrent, après recoupement avec de nouveaux renseignements, que Sinwar pouvait chercher à mettre la main sur Elizabeth Tsurkov, la chercheuse israélienne alors enlevée et retenue en Irak, afin d’augmenter le nombre de prisonniers palestiniens qu’il pourrait obtenir dans le cadre d’un échange. Le chef du Shin Bet précisa qu’il ne s’agissait que d’une évaluation initiale, mais que l’avertissement devait être pris au sérieux, car il révélait un déficit de dissuasion côté israélien et montrait que « nous sommes sur une trajectoire de collision ». Bar recommanda une méthode opérationnelle dite de la « bombe extinctrice » — nom de code d’une attaque puissante et soudaine destinée à neutraliser rapidement une menace majeure —, ou au minimum de mettre en œuvre de « solides mesures défensives » à Gaza et en Cisjordanie, ne serait-ce qu’en préparation des fêtes juives qui approchaient. Aucune décision ne fut prise à l’issue de la réunion. Constatant qu’Israël ne réagissait pas à l’avertissement clair transmis au Shin Bet, le dirigeant émirati décida de parler lui-même avec le Premier ministre israélien. C’est ainsi qu’eut lieu, fin septembre, cette conversation de 45 minutes au cours de laquelle il transmit à Netanyahou un avertissement explicite sur les intentions de Sinwar. Pendant toute la réunion, le Premier ministre ne mentionna pas les appels d’avertissement qu’il avait reçus. « Si nous avions été au courant des avertissements… ça aurait pu changer toute notre grille d’évaluation », dit un haut responsable du Shin Bet. À la même époque, un appel similaire parvint au bureau du Premier ministre de la part du chef du renseignement égyptien, le général Abbas Kamel, qui avertit Netanyahou que « quelque chose d’inhabituel, une opération terrifiante » allait être lancé par le Hamas. La journaliste Smadar Perry, qui révéla les détails de la conversation dans le quotidien Yedioth Ahronoth, rapporte que Netanyahou répondit également à Kamel : « À Gaza, nous savons ce qui se passe, nous contrôlons la situation. Notre problème, c’est la Cisjordanie, et c’est là que nous déplaçons aussi des forces. » Le 1er octobre, lors d’une discussion sur les émeutes à la frontière de Gaza et sur l’identification de l’intention du Hamas de mener un attentat en Cisjordanie, le chef du Shin Bet recommanda à nouveau de viser de hauts responsables du Hamas, dont Sinwar, qui « montrait des signes d’arrogance ». Comme lors des précédentes occasions où la proposition lui avait été soumise, Netanyahou répondit : « Préparez-moi des plans et je les examinerai. » « Il n’a jamais dit “non” », explique un haut responsable de la défense. « C’était toujours sa manière de repousser le traitement du problème. » Un autre haut responsable présent à la discussion se souvient qu’en conclusion de la réunion, le Premier ministre dit : « Continuez à travailler sur la capacité, mais pour l’instant, apaisez la situation. » Pendant toute la réunion, le Premier ministre ne mentionna pas les appels d’avertissement qu’il avait reçus. « Si nous avions été au courant des avertissements, il est possible que cela aurait donné davantage de poids au premier message que nous avions reçu de Sinwar », dit un haut responsable du Shin Bet. « Peut-être cela aurait-il aussi permis de comprendre ce qui se cachait derrière son retrait soudain des discussions début septembre. Nous aurions peut-être pu faire le rapprochement et arriver à une conclusion totalement différente de celle que nous avons tirée, une conclusion qui aurait changé toute notre grille d’évaluation. » Les racines de la relation complexe entre Netanyahou et Sinwar remontent à de nombreuses années, jusqu’à la libération de Sinwar d’une prison israélienne dans le cadre de l’accord Shalit de 2011. Après avoir impitoyablement pris le contrôle de tous les centres de pouvoir dans la Bande de Gaza, Sinwar commença à élaborer une nouvelle stratégie à deux volets destinée à sortir Gaza de son impasse. « Dès un stade précoce, peut-être même en prison, Sinwar avait deux options en tête », affirme un haut responsable du renseignement qui connaissait alors très bien Sinwar. « D’un côté, il accélérait le développement des capacités militaires du Hamas, le transformant en une puissante armée terroriste [resic] qui affrontait régulièrement Israël. De l’autre, il avait intégré le constat que, dans tous les cycles de combats, Gaza avait été nettement vaincue. Par conséquent, malgré toute sa haine d’Israël, il fallait donner une chance à une tentative d’arrangement qui permettrait une vie normale à Gaza, avant d’engager l’armée du Hamas si cet arrangement ne se matérialisait pas. »