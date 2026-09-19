Législatives en Israël: pour la première fois, un sondage donne en tête la coalition de Benjamin Netanyahu

Par Juliette Brossault (revue de presse : BFM – 18 septembre 2026)*

Renversant la tendance observée ces derniers mois, un récent sondage place la coalition de Benjamin Netanyahu en tête des prochaines élections, à fort enjeu, sans toutefois qu'il ne dispose d'une majorité claire pour gouverner.

S'il reste largement critiqué à travers le pays, Benjamin Netanyahu qui joue sa survie politique peut souffler, quelques secondes. Le sondage de la chaîne Channel 13 publié ce mercredi 16 septembre donne la coalition formée autour du Premier ministre israélien gagnante des élections législatives du 27 octobre prochain, chamboulant toutes les prévisions réalisées depuis le début de la campagne.

Selon ce dernier sondage, le bloc de Benjamin Netanyahu décrocherait 54 sièges à la Knesset, le Parlement israélien, contre 52 sièges pour le bloc de l'opposition, dirigé par Gadi Eisenkot. La semaine précédente, le sondage de cette même chaîne créditait les deux blocs de 53 sièges, à égalité, tandis que d'autres sondages donnaient l'avantage au bloc d'opposition.

Mais ce résultat reste très serré, et Benjamin Netanyahu apparaît loin de la majorité absolue de 61 sièges nécessaire pour gouverner. Son parti, le Likoud, chute dans le sondage à 18 sièges, son score le plus bas de ces derniers mois, et se trouve quatre sièges derrière le parti de son rival Gadi Eisenkot, Yashar!.

Benjamin Netanyahu promet "de changer encore" la face du Moyen-Orient

Le Premier ministre, récemment fragilisé par des révélations selon lesquelles il aurait ignoré les avertissements des Émirats arabes unis quant au risque d’une attaque majeure du Hamas avant le 7-Octobre, doit veiller à maintenir un fragile équilibre au sein de sa coalition.

Il doit ménager le va-t-en-guerre ministre de la sécurité nationale Itamar Ben Gvir, à la tête du parti ultranationaliste Force juive crédité de 8 sièges dans le dernier sondage, tout comme le Parti sioniste religieux du ministre des Finances d'extrême droite Bezalel Smotrich. Mais il doit aussi éviter de froisser deux partis ultra-orthodoxes - chacun crédités de 7 sièges - qui conditionnent leur soutien à des exemptions militaires pour les étudiants.

Pour tenter de conserver son poste, Benjamin Netanyahu, qui a lancé son pays dans une guerre sur quatre fronts et a intensifié la colonisation en Cisjordanie occupée, radicalise son discours. Ce jeudi, il a axé sa campagne uniquement sur les enjeux sécuritaires. Se targuant d'avoir "changé la face du Moyen-Orient", il a promis de "la changer encore", et s'est réjoui de continuer à "prendre du terrain" au Liban, en Syrie et à Gaza, où deux millions de personnes sont contraintes de s'entasser dans un territoire toujours plus exigu dans des conditions humanitaires catastrophiques.

"Nous devons faire tomber le régime iranien et détruire totalement le Hezbollah et le Hamas", a-t-il assuré. "Nous réglons nos comptes avec ces meurtriers qui ont assassiné notre peuple, nos filles, nos femmes et nos enfants le 7-Octobre".

Le Premier ministre israélien profite par ailleurs de la tempête politique déclenchée par le documentaire NAZA ovationné à la Mostra de Venise, qui donne la parole à des sources israéliennes anonymes accusant l'armée de tuer de nombreux civils à Gaza. Une pluie de menaces et d'intimidations, portée par la droite et l'extrême droite, vise ses auteurs et leurs proches. Les responsables politiques, de tous bords, ont quasi unanimement condamné le documentaire

Benjamin Netanyahu a annoncé vouloir proposer un projet de loi visant à "déchoir de leur citoyenneté les personnes qui diffament les soldats de Tsahal". Des réactions qui illustrent l'exacerbation du sentiment nationaliste à l'approche des élections du 27 octobre.

*Source : BFM