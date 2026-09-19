Palestine occupée : sans les sanctions, l’interdiction de commercer avec les colonies n’est que de la poudre aux yeux

Des manifestants brandissent des pancartes appelant au boycott des produits et des entreprises d'Israël, lors d'une manifestation pour montrer leur solidarité avec le peuple palestinien à Yogyakarta, en Indonésie, le 11 novembre 2023 - Photo : Réseaux sociaux

Par Jonathan Cook (revue de presse : Chronique de Palestine – 16 septembre 2026)*

Le Royaume-Uni pourrait bien, en définitive, rendre service à Tel-Aviv en renforçant une distinction absurde entre les colonies juives « illégales » et un Israël prétendument « respectueux des lois ».

Ed Miliband, ministre britannique des Affaires étrangères, a annoncé cette semaine son intention d’interdire les échanges commerciaux et les prestations de services avec les colonies juives illégales d’Israël, dans le cadre d’une initiative que le gouvernement a présentée comme une « remise à zéro complète » des relations avec Israël.

Le Royaume-Uni a été rejoint par 11 autres pays occidentaux qui ont dévoilé ou proposé des sanctions similaires : le Canada, le Danemark, la Finlande, la France, l’Islande, l’Irlande, la Norvège, la Pologne, le Portugal, l’Espagne et la Suède.

Ils espèrent sans doute donner l’impression de rassembler leurs forces grâce à leur nombre, afin d’intensifier la pression sur Israël pour qu’il mette fin à l’occupation et ouvre la voie à la création d’un État palestinien.

De manière plus réaliste, chacun espère qu’il s’avérera plus difficile pour l’administration Trump et Israël de les prendre pour cible dans le contrecoup inévitable de ces mesures bien trop modestes. En représailles rapides, Israël a pris la mesure sans précédent de fermer le consulat britannique à Jérusalem-Est – c’est-à-dire sur un territoire qu’il occupe en violation du droit international.

Selon Alex Wickham, responsable des affaires politiques britanniques de l’agence de presse, les mesures du gouvernement « n’auraient aucun impact significatif sur les relations globales du Royaume-Uni avec Israël, que ce soit en matière de commerce ou de sécurité ».

Les échanges commerciaux du Royaume-Uni avec les colonies juives israéliennes ne représentent qu’une infime fraction de son commerce global avec Israël, qui s’élève à 6 milliards de livres sterling (8 milliards de dollars). Et après deux décennies de « menaces » largement inefficaces de la part de l’Europe visant à instaurer un étiquetage des produits provenant des colonies, Israël a depuis longtemps mis au point des moyens de dissimuler la provenance de ces échanges.

Il se contente simplement de réétiqueter les articles provenant des colonies en les indiquant comme « fabriqués en Israël ».

C’est pourquoi le ministère des Affaires étrangères soutient depuis longtemps qu’une interdiction des échanges commerciaux avec les colonies serait impossible à mettre en œuvre.

L’« impact significatif », comme le feraient savoir des diplomates britanniques à Washington, sera pratiquement nul.

Un raisonnement malhonnête

De même, les collaborateurs du Premier ministre britannique Andy Burnham ont minimisé l’importance de cette question auprès des députés travaillistes.

La veille du discours de Miliband, l’émission « Newsnight » a rapporté que les députés d’arrière-ban avaient été informés que le gouvernement éviterait soigneusement toute référence à la revendication palestinienne de longue date en faveur du boycott, du désinvestissement et des sanctions (BDS) à l’encontre d’Israël et des colonies.

Il y a dix ans, Burnham avait qualifié le mouvement BDS – soutenu par des figures de proue de la société civile palestinienne – de « malveillant ». Lors de son discours, Miliband s’est lui aussi donné beaucoup de mal pour souligner son opposition « sans réserve » au BDS.

Mais cette approche comporte quelque chose de fondamentalement, et manifestement, malhonnête.

On fait croire à l’opinion publique britannique que le Royaume-Uni doit prendre des « mesures décisives » sous la forme de sanctions contre les colonies de Cisjordanie, tandis qu’Israël lui-même doit rester à l’écart. Et le gouvernement justifie ses mesures très limitées en affirmant que les colonies constituent la principale menace pour une solution à deux États.

Mais aucun de ces deux arguments n’a le moindre sens.

Le gouvernement britannique s’inquiète tout particulièrement d’une récente décision d’Israël de faire avancer un vaste projet de colonie appelé E1, sur des terres palestiniennes proches de Jérusalem. Cette décision est considérée comme le coup de grâce porté à la création d’un État palestinien.

La vérité, cependant, c’est qu’Israël étend ses colonies illégales en Cisjordanie depuis des décennies, en recourant à des milices armées pour chasser les Palestiniens de leurs terres. Ce n’est pas une nouveauté.

Si le Royaume-Uni était vraiment déterminé à sanctionner Israël pour ses violations du droit, il aurait « réinitialisé » ses relations au sujet d’un problème bien plus grave : le fait qu’Israël ait rasé Gaza et massacré ou mutilé des dizaines de milliers d’enfants au cours des trois dernières années.

Il est tout à fait absurde que le gouvernement de Burnham se lamente publiquement sur les dommages causés aux chances d’une solution à deux États par la construction par Israël de 1200 logements au cœur d’un futur État palestinien. Après tout, la Grande-Bretagne vient de passer trois ans à aider Israël à rayer de la carte la moitié de cet État potentiel – la moitié comprenant Gaza.

La destruction massive de cette minuscule enclave par Israël devrait être au cœur de toute justification d’un changement de politique, si Burnham avait réellement l’intention de punir Israël et de mettre fin à la complicité britannique. Au lieu de cela, le génocide perpétré par Israël a été relégué au second plan, tandis que les projecteurs sont braqués sur la violence de longue date des colons.

Ce n’est pas une « action décisive ». Ce n’est qu’une nouvelle manœuvre de diversion.

Il n’y a pas d’Israël « respectueux des lois »

Plus inquiétant encore, le Royaume-Uni pourrait en réalité aider Israël en renforçant une distinction ridicule entre, d’une part, les colonies « illégales » et, d’autre part, un Israël prétendument « respectueux des lois ».

Cela reviendrait à suggérer, à tort, que les colonies sont en quelque sorte distinctes d’Israël lui-même.

Or, c’est bien Israël qui établit ces colonies sur des terres palestiniennes volées. C’est Israël qui les dote d’infrastructures, qu’il s’agisse de routes, d’électricité, d’écoles ou de transports publics.

C’est Israël qui encourage les juifs à s’installer dans les colonies illégales grâce à des aides au logement et à d’autres subventions. C’est Israël qui envoie des soldats pour protéger les colonies et réprimer toute opposition de la part des Palestiniens.

Et c’est Israël qui arme les milices de colons pour terroriser les Palestiniens et les chasser des terres convoitées par Israël en vue d’une colonisation accrue.

C’est l’État israélien – se cachant derrière son statut « juif » autoproclamé – qui est responsable de ce processus de nettoyage ethnique, qui dure depuis des décennies, et qui vise à anéantir toute possibilité de voir émerger un État palestinien.

Malgré les références de Miliband à la « conduite du gouvernement israélien » – c’est-à-dire le gouvernement d’extrême droite du Premier ministre Benjamin Netanyahou –, l’expansion des colonies et l’entrave à la création d’un État palestinien bénéficient d’un soutien transversal au sein des partis politiques israéliens.

Yair Lapid, le chef de l’opposition israélienne, considéré comme appartenant au centre-gauche en Israël, a fustigé les sanctions britanniques contre les colonies, les qualifiant de « coup de pouce au Hamas et aux organisations terroristes ».

Si la Grande-Bretagne veut mettre un terme aux colonies criminelles, elle doit brandir son bâton non seulement contre ces symptômes visibles de l’occupation, mais aussi contre la cause profonde : l’État israélien.

Un allié de l’apartheid

Il est indéniable que le discours de Miliband à la Chambre des communes comportait des aspects positifs – notamment la décision du gouvernement d’accepter enfin un arrêt rendu en 2024 par la Cour internationale de justice (CIJ), selon lequel l’occupation par Israël de l’État de Palestine est en soi illégale, et pas seulement celle des colonies.

Son utilisation du terme « nettoyage ethnique » en référence à la Cisjordanie – mais pas, semble-t-il, à Gaza – crée un précédent qui permet déjà à certains journalistes de premier plan de s’élever contre l’occupation, même si c’est très tardivement.

Le fait que le gouvernement ait inclus dans ses mesures le financement de l’expansion des colonies, lui donne un outil potentiel pour sanctionner les entreprises étrangères et les banques israéliennes opérant au Royaume-Uni, s’il souhaite s’en servir.

Il y avait une certaine franchise dans la description que Miliband a faite des colons qui mènent actuellement des pogroms dans les communautés palestiniennes à travers la Cisjordanie occupée, qu’il a qualifiés de « terroristes ».

Un tel langage semble audacieux uniquement parce que tous les gouvernements britanniques précédents ont de longue date, évité de nommer ce qui est réalité.

Mais Miliband a minimisé le fait que tous les gouvernements israéliens ont soutenu ces colons terroristes. Il était plus commode pour Miliband de suggérer à la place que la violence résultait en grande partie du fait que le gouvernement d’extrême droite de Netanyahu « fermait les yeux » sur cette criminalité.

D’autres aspects du discours de Miliband étaient encore plus préoccupants. Il a déclaré qu’il était « inébranlable dans son soutien à l’État d’Israël ».

Or, la CIJ, la plus haute juridiction internationale, a également conclu en 2024 qu’Israël avait imposé un système d’apartheid au peuple palestinien depuis plus d’un demi-siècle.