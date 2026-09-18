Opération “Libérez Jacques Baud”

Par Scott Ritter (revue de presse : Real Scott Ritter - 16 septembre 2026)*

Voilà neuf mois que l’Union européenne (UE) a mis en place un ensemble de sanctions afin d’imposer des “mesures restrictives contre les activités déstabilisatrices de la Russie”. Ces sanctions sont entrées en vigueur en décembre 2025.

Parmi les personnes touchées par ces sanctions de l’UE figure Jacques Baud, colonel à la retraite de l’armée suisse, ancien analyste stratégique et spécialiste du renseignement et du terrorisme.

Jacques Baud est sanctionné parce que sa position et son analyse de la guerre en Ukraine divergent de celles de l’UE, qui l’accuse d’être

“un invité régulier d’émissions de télévision et de radio pro-russes”, d’être un “porte-parole de la propagande pro-russe” et affirme qu’il “avance des théories du complot, par exemple en accusant l’Ukraine d’avoir orchestré sa propre invasion pour adhérer à l’OTAN”.

L’UE accuse en outre Jacques Baud d’être

“responsable, d’avoir mis en œuvre ou d’avoir soutenu des actions ou des politiques imputables au gouvernement de la Fédération de Russie qui portent atteinte à la stabilité ou à la sécurité d’un pays tiers (l’Ukraine) ou les menacent, en recourant à la manipulation de l’information et à l’ingérence”.

Les sanctions à l’encontre de Jacques Baud

“prévoient le gel des avoirs des personnes sanctionnées, une interdiction d’entrée sur le territoire de l’UE et l’interdiction de mettre des fonds à leur disposition”.

En résumé, l’UE a emprisonné Jacques Baud, citoyen suisse, contre son gré, le contraignant à rester en assignation à résidence de facto à Bruxelles, en Belgique, tout en lui refusant l’accès aux moyens de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille.

Voilà ce qui fait office de démocratie en Europe aujourd’hui.

Jacques Baud nie ces allégations, déclarant aux journalistes peu après l’imposition des sanctions :

“Je n’utilise jamais de documents russes pour mes livres, mais exclusivement des informations ukrainiennes et occidentales, et j’ai par conséquent refusé les invitations des médias russes”.

Il s’insurge tout particulièrement contre l’accusation selon laquelle il aurait relayé une théorie du complot selon laquelle l’Ukraine aurait en quelque sorte orchestré sa propre invasion, soulignant qu’il a plutôt cité une déclaration d’Oleksiy Arestovych, faite en 2019 alors qu’il occupait le poste de conseiller principal du président Zelensky, dans laquelle celui-ci avertissait que les ambitions de l’Ukraine au sein de l’OTAN pourraient déclencher une guerre avec la Russie.

L’affaire de Jacques Baud va être examinée par l’UE, et dans ce contexte, il est essentiel que le plus grand nombre possible d’Américains comprennent ce qui se passe aujourd’hui en Europe, et que les personnes et les institutions que nous, Américains, considérons comme des alliés dans la défense de valeurs communes, se livrent en réalité à des pratiques qui sont sans conteste anti-américaines dans tous les sens du terme.

Je me rendrai en Europe en octobre afin de faire la lumière sur l’affaire de Jacques.

Le but de ma visite est de rencontrer et d’interviewer Jacques Baud (qui a accepté sans réserve cette initiative).

Je prévois une série d’entretiens qui présenteront Jacques Baud à un public américain plus large, en explorant son parcours professionnel, son analyse du conflit entre l’Ukraine et la Russie, les détails de la procédure engagée contre lui par l’UE, ce que signifie vivre sous le régime des sanctions de l’UE, ainsi que l’importance de la neutralité suisse pour la paix et la sécurité internationales.

*Source : Real Scott Ritter

Traduit par Spirit of Free Speech