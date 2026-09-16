Le parrainage allemand des colonies sionistes

Illustration © Fatima Attieh pour Al Mayadeen English

Par Kit Klarenberg (revue de presse : Al Mayadeen English - 5 septembre 2026)*

Entre 2017 et 2021, le gouvernement allemand a utilisé les institutions universitaires comme couverture pour injecter subrepticement des millions dans un projet hautement discriminatoire facilitant l’expansion des colonies sionistes en Cisjordanie occupée. Sous son égide, des fonds publics et la production de connaissances ont été consacrés à une entreprise intrinsèquement illégale et immorale, en violation flagrante des obligations juridiques internationales du gouvernement de Berlin et des restrictions nationales applicables aux activités de recherche universitaire. Ce scandale méconnu n’est qu’un élément parmi d’autres illustrant comment, ouvertement, l’Allemagne soutient secrètement l’expansion des colonies sionistes et l’effacement total des Palestiniens.

Telles sont les conclusions choquantes d’une enquête collaborative menée par un groupe d’organisations étudiantes allemandes solidaires de la Palestine, dont Not In Our Name et Academic Opposition. Leur étude est un travail novateur qui porte un regard critique sur la recherche sur l’eau financée par l’État allemand en collaboration avec des institutions de l’entité sioniste. Il s’agit d’une conspiration silencieuse d’une ampleur considérable, impliquant de multiples entités étatiques et quasi-étatiques à Berlin et Tel Aviv qui financent des recherches universitaires dans des domaines en apparence anodins, mais qui contribuent directement au nettoyage ethnique sioniste et à la confiscation des terres en Cisjordanie et au-delà.

L’enquête se concentre sur un projet spécifique issu de cette alliance obscure entre les milieux universitaires allemands et israéliens, connu sous le nom de MedWater. Pendant quatre ans, Berlin a financé un consortium coordonné par l’Université technique de Berlin, en collaboration avec les universités de Göttingen et de Würzburg, à hauteur de 1 818 348 euros. L’objectif, couronné de succès, consistait à développer un outil permettant de modéliser l’impact de l’ajout ou de la suppression de puits d’eau. Cet outil, défini en collaboration directe avec les autorités israéliennes du secteur de l’eau, a ensuite été transmis à la compagnie nationale des eaux de Tel-Aviv.

Plus précisément, cet outil identifie les zones idéales pour la construction de nouveaux puits, sur un territoire où les sources d’eau palestiniennes sont systématiquement détruites et où les Palestiniens se voient refuser les permis nécessaires pour en forer de nouvelles. Connu sous le nom d’aquifère des montagnes occidentales, c’est la plus grande et la plus productive des nappes phréatiques partagées entre Israël et la Cisjordanie occupée. Les Palestiniens étaient totalement absents des séances de travail organisées à Al-Quds [Jérusalem] concernant MedWater, et rien n’indique que les Palestiniens puissent, ou même soient en mesure, de bénéficier de quelque manière que ce soit de cette initiative.

Et ce, bien que le consortium ait explicitement déclaré dans ses documents adressés aux ministères allemands que son outil cherchait à faire progresser le sixième objectif de développement durable des Nations unies :

“D’ici 2030, garantir à tous un accès universel et équitable à une eau potable sûre et abordable”.

Le système MedWater, une fois achevé, a été dévoilé en octobre 2020 lors d’une conférence à Berlin. Sa démonstration publique comprenait le calcul de l’impact de l’ajout de quatre nouveaux puits dans le gouvernorat d’Al-Khalil [Hébron], en Cisjordanie. Seuls les colons sionistes pouvaient concrétiser cette vision sur le terrain, ce dont le consortium était parfaitement conscient.

Plus accablant encore, à l’issue du projet, l’outil a été confié à la société nationale des eaux israélienne Mekorot, qui gère les puits dans les colonies sionistes à travers toute la Cisjordanie. En revanche, l’Autorité palestinienne de l’eau, officiellement désignée comme partenaire de MedWater, n’a pas obtenu de contrat de sous-traitance et ne figure pas aujourd’hui officiellement parmi ses bénéficiaires. Non signalé à l’époque, et tacitement dissimulé depuis, ce n’est là qu’un exemple parmi d’autres du soutien incompréhensible apporté par l’Allemagne à une entreprise sioniste génocidaire lancée dès 1967.

“Presque impossible”

Dans son avis consultatif de juillet 2024, la Cour internationale de justice a statué sans ambiguïté que tous les États sont tenus

“de faire la distinction, dans leurs relations avec Israël, entre le territoire israélien et le territoire occupé depuis 1967, et de ne pas apporter d’aide ou d’assistance pour maintenir cette situation”.

Une décennie plus tôt, Berlin semblait s’être engagée formellement à respecter ce principe dans ses relations avec les institutions universitaires de l’entité sioniste. En vertu de la soi-disant clause territoriale, l’Allemagne ne financera pas, et Tel-Aviv ne sollicitera pas, de projets de recherche en dehors des frontières de l’entité antérieures à 1967.

Cependant, lorsqu’on lui a demandé en quoi le contrat MedWater de Mekorot est vaguement compatible avec cette clause, le ministère allemand de la Recherche a fait valoir que ses termes se limitent à préciser où les partenaires de recherche peuvent installer leur siège social. Mekorot étant basée à Tel-Aviv, il n’y a en effet eu aucun obstacle juridique, réglementaire ou éthique au financement du projet par le gouvernement allemand, malgré le comportement criminel bien documenté de l’entreprise en Cisjordanie depuis 1982, date à laquelle les forces d’occupation sionistes ont confié la gestion de toutes les infrastructures hydrauliques locales qu’elles contrôlaient sur le territoire à Mekorot.

La clause territoriale est manifestement truffée de failles béantes, dont on peut supposer qu’elles ont été exploitées par la suite pour permettre au État allemand de soutenir, en apparence avec impartialité, l’expansion totalement illégale des colonies sionistes depuis le début. Cette ambiguïté est, de manière frappante, en contradiction avec l’avis consultatif de la CIJ. La Cour a spécifiquement mis l’accent sur les restrictions imposées par l’entité sioniste à l’accès des Palestiniens à l’eau dans les territoires occupés, restrictions qui mettent leur vie en danger et sont incompatibles avec les obligations de Tel-Aviv en vertu du droit international. Ceci peut expliquer pourquoi MedWater, bien qu’officiellement non dissimulé, est resté de fait secret.

Pour faire toute la lumière sur ce projet, les enquêteurs se sont appuyés sur un volume considérable et hétéroclite d’informations. Celui-ci comprenait des rapports MedWater déposés auprès du ministère allemand de l’Éducation et de la Recherche – dont certains n’étaient pas destinés au public et ont été publiés sous forme expurgée –, des supports de présentation issus de nombreuses conférences organisées tout au long du développement du projet, des sites web désormais supprimés, ainsi que des publications évaluées par des pairs rédigées par des participants allemands et israéliens. Aucun média grand public n’a jusqu’à présent rendu compte, non seulement de MedWater, mais d’aucun investissement illégal de l’État allemand dans des projets de recherche universitaire accélérant l’expansion des colonies.

Une initiative visant à mieux gérer les ressources en eau, où que ce soit dans le monde, peut sembler inoffensive. Mais MedWater a vu le jour dans un contexte de privation systématique et de longue date, par les sionistes, de l’accès des Palestiniens à l’eau, et d’un appareil juridique ségrégationniste soutenant explicitement les colonies juives, en particulier concernant les ressources naturelles vitales telles que l’eau. En août 1967, deux mois après le début de l’occupation de la Cisjordanie, les autorités d’occupation sionistes ont promulgué l’ordonnance militaire n° 92, s’emparant ainsi du contrôle total des ressources en eau sur le territoire qu’elles contrôlaient illégalement.

Trois mois plus tard, l’ordonnance militaire n° 158 a en outre interdit aux Palestiniens de toute la Cisjordanie de construire de nouvelles installations hydrauliques et/ou des infrastructures associées sans avoir préalablement obtenu un permis des autorités d’occupation sionistes. Amnesty International estime que ces autorisations sont “pratiquement impossibles à obtenir”. Délibérément destinés à priver les Palestiniens d’eau, les sionistes ne sont pas soumis à des contraintes équivalentes. Parallèlement, Mekorot a, au cours des quatre dernières décennies et demie, délibérément saboté les puits palestiniens tout en exploitant les sources de la Cisjordanie occupée pour approvisionner en eau l’entité et les colons illégaux.

Cela crée en soi un apartheid dans la consommation quotidienne d’eau. Les sionistes, y compris les colons, consomment en moyenne 247 litres d’eau par jour et par personne – soit trois fois plus que les Palestiniens de Cisjordanie, dont la consommation s’élève à 82,4 litres. La consommation d’eau des Palestiniens s’effondre à seulement 26 litres par habitant en moyenne quotidienne, dans les communautés non raccordées au réseau d’eau. Une telle consommation est comparable à celle observée dans des zones de catastrophe active. Mekorot coupe également systématiquement l’approvisionnement des communautés palestiniennes lorsque les réserves s’épuisent, notamment pendant l’été.

“L’ADN européen”

La stratégie sioniste est d’une simplicité effroyable : neutraliser le contrôle palestinien sur les ressources en eau de la Cisjordanie et réduire progressivement leur accès, créant ainsi un environnement où le territoire devient littéralement inhabitable et où les Palestiniens sont contraints de partir. Une étude publiée conjointement par l’ONU et l’Institut fédéral allemand des géosciences et des ressources naturelles indique que 212 millions de mètres cubes d’eau s’écoulent chaque année de la Cisjordanie vers Israël. Le rapport précise explicitement que, depuis 1967, les Palestiniens “n’ont pas été autorisés à forer un seul puits” sur leurs terres.

Depuis toujours, des lois discriminatoires et l’intensification des appropriations de terres par les colons ont également progressivement privé les Palestiniens de l’accès à d’autres ressources indispensables à leur subsistance. Un réseau sans cesse étendu de postes de contrôle et de barrages routiers de la Zone d’Opération de Sécurité (ZOF), combiné à des restrictions de circulation discriminatoires et arbitraires, au vandalisme et à la démolition de machines agricoles, de serres et de routes, ainsi qu’à la violence sauvage des forces d’occupation et des colons, font qu’il est de plus en plus dangereux, voire impossible, pour les agriculteurs de cultiver leurs terres ou d’élever du bétail. L’industrie agricole palestinienne est pratiquement décimée, les sionistes récoltant littéralement les récoltes des terres ravagées.

Que ces machinations génocidaires aient pu perdurer sans entrave pendant tant de décennies témoigne de l’impunité dont bénéficie Israël de la part de ses partenaires internationaux — l’Allemagne en étant un exemple particulièrement pervers. Elle est fière d’être le seul pays à avoir fait de la commémoration publique de son passé criminel la pierre angulaire de son identité nationale collective. Mais la “culture de la mémoire” tant vantée par Berlin n’a permis d’expier les péchés historiques qu’en encourageant et en soutenant des crimes contemporains similaires, tant qu’ils sont commis par l’entité sioniste.

WaterMed n’est qu’un élément mineur d’un cadre bien plus vaste et silencieux de répression et d’effacement des Palestiniens soutenu par l’État allemand, maintenu grâce à des partenariats universitaires passés sous silence et à des travaux de recherche conjoints avec des institutions basées dans l’entité sioniste.

Une nouvelle initiative, Academic Complicity, révèle comment des dizaines d’universités allemandes ont mené, pendant de nombreuses années, des projets, petits et grands, justifiant et favorisant d’une manière ou d’une autre l’expansion sans fin des colonies. On pourrait espérer que Berlin soit ainsi amené à rendre des comptes et à en subir les conséquences, compte tenu de ses obligations juridiques nationales et internationales.

Cependant, les liens entre l’Allemagne et l’entité sioniste sont si profonds et si solides qu’ils transcendent les considérations juridiques triviales. En octobre 2025, l’ancien chef du Mossad, Tamir Pardo, a fait plusieurs révélations très instructives sur la manière dont son expérience personnelle et professionnelle l’a convaincu que

“les Allemands sont très attachés à Israël”. Après tout, “notre ADN est bien plus proche de l’ADN européen que de l’ADN américain”, car “la plupart des Juifs qui se sont installés en Israël venaient d’Europe… et non d’Amérique du Nord” : “L’histoire européenne fait partie de notre ADN en termes de liens familiaux, de culture, voire de politique. Les frontières de l’Europe, résultat des guerres, n’ont cessé d’évoluer, et les Européens ont erré à travers le continent, s’installant à un endroit avant de partir vers un autre. En ce sens, et en termes de richesse, de discours et d’histoire, tout cela nous est très familier, et c’est ce qui ressort de chacune de mes interactions avec mes partenaires allemands”.

Kit Klarenberg est un journaliste d’investigation britannique spécialisé dans le rôle des services du renseignement dans l’orientation des politiques et des perceptions.

*Source : Al Mayadeen

Traduit par Spirit of Free Speech