Un ministre israélien menace de déchoir de leur citoyenneté les réalisateurs d’un documentaire primé sur Gaza

NAZA explore les mécanismes du “meurtre de masse calculé” de civils palestiniens à Gaza, en s’appuyant notamment sur les témoignages d’officiers du renseignement militaire & de soldats israéliens.

Par PressTv (revue de presse - 14 septembre 2026)*

Le ministre israélien de la Culture a menacé de déchoir de leur citoyenneté deux cinéastes israéliens après que leur documentaire sur la guerre à Gaza a remporté un prix majeur à la Mostra de Venise.

Dans une publication sur son compte X dimanche, Miki Zohar a déclaré qu’il engagera une procédure visant à retirer la citoyenneté de Yuval Abraham et Rachel Szor, à la suite du succès de leur documentaire NAZA qui a remporté le Prix spécial du jury à la Mostra de Venise. [Ndt : Le terme “Naza” désigne les civils dans le jargon militaire de l’armée israélienne. Un soldat témoigne que pour tuer ou attraper un seul combattant du Hamas, l’armée les a déjà autorisés à faire jusqu’à 500 “Naza collatéraux”].

Il a qualifié cette récompense de “choquante” et le documentaire de “répugnant”, ajoutant que ses auteurs ont porté atteinte à l’image d’Israël afin d’obtenir une reconnaissance internationale.

Il a également dit que leur documentaire constitue une “trahison” envers Israël, expliquant que ses récents efforts pour mener d’importantes réformes dans le secteur du cinéma visaient notamment à empêcher que l’argent public soit consacré à des œuvres qui portent préjudice aux soldats et à Israël.

Le ministre a déclaré qu’il prendra immédiatement des mesures pour engager la procédure de retrait de la citoyenneté des deux cinéastes en raison de leur comportement.

Selon le synopsis de la Mostra de Venise, NAZA explore ce qu’il présente comme les mécanismes à l’origine du “meurtre de masse calculé” de civils palestiniens dans la bande de Gaza par Israël, en s’appuyant notamment sur les témoignages d’officiers du renseignement militaire et de soldats israéliens.

Le documentaire a été présenté en avant-première à la Mostra de Venise jeudi et a reçu le Prix spécial du jury samedi.

Il a également été longuement applaudi par le public, qui lui a réservé une standing ovation à l’issue de sa première projection à Venise.

*Source : french.presstv.ir

Traduit par Spirit of Free Speech