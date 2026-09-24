Irak et la Turquie conviennent de renforcer le contrôle à Sinjar et le retrait échelonné des troupes turques

Revue de presse : Democrata (23 septembre 2026)*

Irak et la Turquie ont conclu ce mercredi un accord pour renforcer la présence de l'État irakien à Sinjar, localité proche de la frontière turque, et pour le transfert progressif d'une base militaire située dans le nord du pays, à proximité de Mossoul, actuellement sous le contrôle d'Ankara.

L'entente a été rendue publique après la réunion tenue entre le Premier ministre irakien, Ali al Zaidi, et le président turc, Recep Tayip Erdogan, en marge de l'Assemblée générale de l'ONU, qui tient cette semaine à New York sa 81e session.

Lors de la rencontre, les deux dirigeants ont analysé l'état de la relation stratégique entre Bagdad et Ankara et les voies pour intensifier la coopération bilatérale dans plusieurs domaines, la sécurité étant l'une des priorités partagées par les deux gouvernements.

Dans cette optique, Al Zaidi et Erdogan ont décidé "d'étendre l'autorité pleine de l'État irakien à Sinjar mettre fin à la présence d'éléments armés étrangers interdits", comme l'indique un communiqué conjoint diffusé après la rencontre.

Le pacte inclut également que "les forces turques remettront progressivement le camp de Bashiqa-Zilkan au gouvernement fédéral irakien", suivant un mécanisme et des délais déjà convenus, à mesure que Bagdad renforce ses dispositifs de sécurité autour de cette installation militaire, située près de Mossoul.

Il y a un peu plus d'une semaine, le chef de l'exécutif irakien a annoncé la remise de l'armement des Unités de Résistance de Sinjar (YBS), une milice yazidie considérée comme proche du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), qui a récemment annoncé sa dissolution.

Le déploiement de soldats turcs dans la zone de Mossoul remonte à 2015, lorsque Ankara a envoyé des effectifs pour former et soutenir les forces irakiennes et les combattants locaux qui se préparaient à combattre l'État islamique.

*Source : Democrata.es