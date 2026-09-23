Trump célèbre une « rencontre » avec les Iraniens | Les regards tournés vers New York : vers une brèche dans le mur ?

Par Mohammad Khawajoui (revue de presse : Al Manar – 23 septembre 2026)*

Au milieu de la poursuite de la guerre d’usure entre l’Iran et les États-Unis, l’annonce par le président américain, Donald Trump, de la tenue d’une « rencontre fructueuse » de trois heures entre des responsables américains — dont son envoyé au Moyen-Orient Steve Witkoff et son gendre Jared Kushner — et des membres de la délégation iranienne participant aux réunions de l’Assemblée générale des Nations unies à New York, mardi, a constitué une sorte de surprise.

En effet, cette annonce semble contraire au contexte des événements des dernières semaines, notamment l’escalade militaire, l’imposition de sanctions économiques plus sévères contre l’Iran, et le déclenchement de la guerre entre Sanaa et Riyad.

Alors qu’aucun commentaire n’a été émis par la délégation iranienne, conduite par le président Masoud Pezeshkian et comprenant le ministre des Affaires étrangères Abbas Araghchi ainsi que d’autres responsables, concernant les déclarations de Trump, ce dernier a fait preuve d’un optimisme excessif dans ses propos, semblables à ceux qu’il a tenus à plusieurs reprises au cours des mois de guerre.

Il s’est avéré par la suite que la question est bien plus complexe qu’il n’y paraît, impliquant de multiples facteurs, notamment les élections aux États-Unis et en ‘Israël’, l’influence israélienne sur les décisions américaines, entre autres.

Le président américain a déclaré, mardi soir, que Witkoff et Kushner étaient présents à la réunion — ce qui pourrait suggérer qu’ils n’étaient pas les seuls —, ajoutant qu’une autre rencontre entre les deux parties se tiendrait prochainement, et prévoyant d’aboutir à un règlement avec Téhéran.

De son côté, le réseau CBS a rapporté, citant Witkoff, que la réunion avec les Iraniens s’est très bien déroulée et qu’il « se sent très bien maintenant ».

Avec la tenue de la 81e session de l’Assemblée générale, Trump avait exprimé sa disposition à rencontrer Pezeshkian en marge des réunions de l’Assemblée.

Cependant, une source diplomatique à Téhéran a révélé au quotidien libanais Al-Akhbar qu’« un tel programme n’est pas à l’ordre du jour de la délégation iranienne jusqu’à ce moment ».

La source a ajouté que « l’Iran a toujours accueilli favorablement le dialogue et la diplomatie pour mettre fin à l’état de guerre, mais il ne s’engagera pas dans le jeu de la diplomatie spectacle recherché par Trump, qui ne conduira à aucun résultat concret ».

Alors qu’il est prévu que Pezeshkian prononce son discours devant l’Assemblée, ce soir (heure de New York), sa présence à ce forum pour la troisième année consécutive intervient à un moment où son pays a été soumis à une agression militaire de la part des États-Unis et d’Israël pour la deuxième fois au cours des deux dernières années.

Par conséquent, la tribune des Nations unies représente une occasion pour l’Iran de réfuter le récit américain sur la guerre.

Alors que Washington cherche à peindre Téhéran comme le « provocateur de la crise » qui menace l’économie mondiale sous prétexte de la fermeture du détroit d’Ormuz, la République islamique se considère comme la victime d’une agression extérieure et estime que ses mesures actuelles constituent l’exercice du droit à l’autodéfense — face à la guerre et au blocus maritime — ainsi qu’un facteur de dissuasion pour empêcher la répétition de toute attaque contre elle.

Sur cette base, il semble que le discours du président iranien combinera la démonstration de la disposition de son pays à se défendre face aux pressions et aux agressions, et sa préparation à s’engager dans des négociations, qu’il veille à ne pas laisser interpréter comme un recul ou une défaite.

Ainsi, l’Iran tiendra à lier la fin de la guerre à des conditions claires et précises, telles que l’arrêt des attaques, la levée du blocus, la libération des avoirs gelés et la garantie de l’exécution de tout accord potentiel ; ce sont les mêmes exigences qu’il a précédemment transmises à la partie américaine comme pilier fondamental de sa position.

Dans le même cadre, le président du Parlement iranien et chef de l’équipe de négociation, Mohammad Bagher Ghalibaf, a affirmé que « les négociations sont également un champ de bataille. La diplomatie n’est pas une reddition, mais un processus de conversion de la force du terrain en gains politiques ».

Indépendamment de la tribune des Nations unies, le président iranien et son ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, cherchent, à travers leurs consultations en marge des travaux de l’Assemblée avec les dirigeants et responsables d’autres pays, à contrecarrer les efforts des États-Unis visant à former un consensus international contre l’Iran — ce qui rejoint les efforts de ce dernier dans le cadre des forums multilatéraux, au premier rang desquels figurent l’Organisation de coopération de Shanghai et le groupe des BRICS.

À cet égard, l’agence de presse officielle iranienne (IRNA) a rapporté dans un article qu’« il ne faut pas s’attendre à ce que la visite de Pezeshkian et d’Araghchi à New York prépare le terrain pour un accord global mettant fin à l’agression militaire américaine et israélienne contre l’Iran, mais elle pourrait constituer un nouveau point de départ pour une voie diplomatique visant à mettre une fin décisive et durable à la guerre dans la région ; bien que cela reste conditionné, avant tout, par l’existence d’une volonté chez la partie américaine d’accepter des solutions diplomatiques et paisibles ».

La participation de la délégation iranienne aux réunions des Nations unies intervient dans un contexte d’inquiétude croissante au sein de la « communauté internationale » face aux conséquences économiques résultant de l’état d’insécurité dans le détroit d’Ormuz, engendré par l’agression militaire américaine contre l’Iran.

À partir de cela et d’autres répercussions, les pays de la région, dont le Qatar et le Pakistan en tant que principaux médiateurs dans les discussions irano-américaines, soulignent la nécessité de poursuivre les consultations pour mettre fin à la guerre et revenir sur la voie de la diplomatie, tandis que la présence simultanée des dirigeants de nombreux pays et de leurs ministres des Affaires étrangères à New York ouvre la voie à des consultations informelles à cet égard.

Dans ce contexte, l’événement diplomatique le plus marquant des prochains jours semble être la rencontre attendue entre le président chinois Xi Jinping et Trump, prévue demain selon le programme annoncé.

À la lumière de ce à quoi les États-Unis, et Trump en particulier, semblent être confrontés à l’approche des élections de mi-mandat du Congrès en novembre prochain — à savoir le choix entre trois options : le retour au déclenchement d’une guerre totale et à grande échelle contre l’Iran, la poursuite de l’état d’usure actuel, ou l’acceptation d’un règlement diplomatique —, la teneur de cette rencontre pourrait représenter un élément central dans l’orientation des futures décisions de Trump.

*Source : Al Manar (traduit à partir d'Al Akhbar)