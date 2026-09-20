Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU
Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Recherche
+ Créer mon blog Editer l'article Suivre ce blog Administration
Partager

France-Irak Actualité : actualités du Golfe à l'Atlantique

France-Irak Actualité : actualités du Golfe à l'Atlantique

Analyses, informations et revue de presse sur la situation en Irak et du Golfe à l'Atlantique. Traduction d'articles parus dans la presse arabe ou anglo-saxonne.


« Escalade imprévue » : Le Département d’État américain met en garde ses ressortissants contre les voyages au « Moyen-Orient »

Publié par Gilles Munier sur 20 Septembre 2026, 08:54am

Catégories : #Ansar Allah, #Iran, #Trump, #Netanyahou

Par la rédaction d’Al Manar (20 septembre 2026)*

Le Département d’État américain a mis en garde ses citoyens dans la région du « Moyen-Orient » contre la possibilité d’une « escalade imprévue », dans le contexte des tensions croissantes que traverse la région, les appelant à faire preuve de la plus grande prudence.

Le Département d’État a indiqué que l’environnement sécuritaire dans la région « demeure complexe », avec un risque d’escalade rapide et imprévue, exhortant les Américains actuellement présents au « Moyen-Orient » à faire preuve de prudence et de vigilance.

Avertissement concernant les voyages dans la région

Le Département d’État a incité les citoyens américains se trouvant en dehors du « Moyen-Orient » à réexaminer leurs projets de voyage vers ou à travers la région, et a demandé aux voyageurs de suivre les dernières informations concernant le trafic des aéroports et des compagnies aériennes, en prévision d’éventuelles perturbations des déplacements liées aux développements sécuritaires.

Dans un avertissement plus large, le Département a fait état d’attaques perpétrées par le passé contre des installations diplomatiques américaines, y compris des infrastructures situées en dehors du « Moyen-Orient ».

Il a également souligné la probabilité d’une escalade du « conflit » entre l’Arabie saoudite et les forces armées yéménites.

En outre, il a mis en garde contre la possibilité que l’Iran ou des « groupes qui le soutiennent » ciblent des intérêts qui lui sont liés, notamment des sites associés aux États-Unis, ainsi que des citoyens, des entreprises et des institutions américains à travers le monde.

*Source : Al Manar

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Vous aimerez aussi :
“Pas de déblocage d’Ormuz avant l’éviction de Trump & Netanyahu”. Échec des Saoudiens, panique aux USA, en Europe & à l’Élysée
“Pas de déblocage d’Ormuz avant l’éviction de Trump & Netanyahu”. Échec des Saoudiens, panique aux USA, en Europe & à l’Élysée
Les Houthis du Yémen mettent Riyad à genoux, traumatisent Trump et hypothèquent Suez
Les Houthis du Yémen mettent Riyad à genoux, traumatisent Trump et hypothèquent Suez
Production saoudienne = zéro
Production saoudienne = zéro
La libération du Yémen, un scénario-cauchemar pour le projet sioniste
La libération du Yémen, un scénario-cauchemar pour le projet sioniste
“Pas de déblocage d’Ormuz avant l’éviction de Trump & Netanyahu”. Échec des Saoudiens, panique aux USA, en Europe & à l’Élysée

Suivez-moi

Archives

Nous sommes sociaux !

Articles récents