« Escalade imprévue » : Le Département d’État américain met en garde ses ressortissants contre les voyages au « Moyen-Orient »

Par la rédaction d’Al Manar (20 septembre 2026)*

Le Département d’État américain a mis en garde ses citoyens dans la région du « Moyen-Orient » contre la possibilité d’une « escalade imprévue », dans le contexte des tensions croissantes que traverse la région, les appelant à faire preuve de la plus grande prudence.

Le Département d’État a indiqué que l’environnement sécuritaire dans la région « demeure complexe », avec un risque d’escalade rapide et imprévue, exhortant les Américains actuellement présents au « Moyen-Orient » à faire preuve de prudence et de vigilance.

Avertissement concernant les voyages dans la région

Le Département d’État a incité les citoyens américains se trouvant en dehors du « Moyen-Orient » à réexaminer leurs projets de voyage vers ou à travers la région, et a demandé aux voyageurs de suivre les dernières informations concernant le trafic des aéroports et des compagnies aériennes, en prévision d’éventuelles perturbations des déplacements liées aux développements sécuritaires.

Dans un avertissement plus large, le Département a fait état d’attaques perpétrées par le passé contre des installations diplomatiques américaines, y compris des infrastructures situées en dehors du « Moyen-Orient ».

Il a également souligné la probabilité d’une escalade du « conflit » entre l’Arabie saoudite et les forces armées yéménites.

En outre, il a mis en garde contre la possibilité que l’Iran ou des « groupes qui le soutiennent » ciblent des intérêts qui lui sont liés, notamment des sites associés aux États-Unis, ainsi que des citoyens, des entreprises et des institutions américains à travers le monde.

*Source : Al Manar