Par IntelSky (revue de presse - 5 septembre 2026)*

La chute d’Ali Al-Taher et l’évolution de la doctrine défensive iranienne : Washington frappe Kharg et subit des pertes navales et économiques. — Talal Nahle

Au 79e jour de la suspension du protocole d’accord (samedi 5 septembre 2026), le conflit a franchi une étape décisive et dangereuse, rompant avec les règles d’engagement établies.

Israël est passé d’une stratégie de frappes aériennes à une prise de contrôle terrestre en annonçant l’occupation des hauteurs d’Ali Al-Taher au sud du Liban, tandis que Washington a intensifié le conflit en frappant un pétrolier iranien dans la zone stratégique de l’île de Kharg.

Cette double escalade a été accueillie par l’annonce officielle de Téhéran d’un changement de “doctrine défensive” vers des attaques asymétriques visant le centre névralgique de l’économie américaine, à l’heure où les chiffres révèlent un effondrement logistique de la marine américaine et où les prix du gazole aux États-Unis atteignent des sommets historiques, menaçant de provoquer une crise mondiale de la chaîne d’approvisionnement.

Le front libanais : la chute d’Ali Al-Taher et la frénésie destructrice israélienne

Contrôle opérationnel : l’armée d’occupation israélienne a annoncé avoir pris le contrôle opérationnel total de la zone Ali Al-Taher (tant en surface qu’en souterrain) et affirme que tous les combattants défenseurs ont été tués. Malgré le silence persistant de la Résistance, les mouvements sur le terrain confirment que la zone est bel et bien tombée sur le plan militaire, ce qui a fait perdre au Hezbollah l’un de ses bastions stratégiques les plus importants.

Tactique de la terre brûlée et intensification des frappes aériennes : en représailles à l’ampleur des pertes subies, l’occupant a intensifié ses bombardements destructeurs, frappant des cibles civiles, notamment le bâtiment de l’Association de la famille Al Ghandour à Nabatieh al-Fawqa à l’aide de missiles sol-sol. Ces raids violents ont touché Al-Mansouri, Mayfadoun, Al-Kfour, Ramadiyeh et Ain al-Tineh dans la Bekaa occidentale, entraînant la mort de cinq membres de la Résistance islamique dans la région de Nabatieh et ses environs.

L’arrogance israélienne : Netanyahu s’est exprimé pour annoncer l’élimination de la menace représentée par Ali Al-Taher, menaçant d’une “frappe très sévère” si Téhéran décide de riposter à la chute des positions.

Le Golfe et Ormuz : frappe contre Kharg et coup d’envoi des “mois noirs” pour les États-Unis

Cibler les pétroliers : les forces américaines ont tiré quatre projectiles sur un pétrolier iranien à seulement 6 milles marins au large de l’île de Kharg (artère d’exportation de l’Iran). Bien que l’équipage ait évacué le pétrolier sans aucune victime, cette attaque représente une violation d’une ligne rouge stratégique.

Évolution de la doctrine militaire iranienne : en réponse à cette transgression et à l’utilisation avérée d’armes américaines Raytheon lors du massacre du mariage de Sirik, le vice-président iranien (Mohammad Reza Aref) a officiellement annoncé une modification des équations de sécurité et de la doctrine défensive. Il a confirmé que la riposte sera désormais “asymétrique” et “à plusieurs niveaux”, annonçant des “mois noirs” pour l’économie américaine et appelant les Américains à faire des réserves de carburant.

Guerre d’usure au Yémen : alors que la situation dans le Golfe est en pleine effervescence, de violents affrontements ont éclaté à Tabbat Al-Khazzan, dans le Jabal Habashy, à l’ouest de Taïz, où les forces de Sanaa (Ansar Allah) ont réussi à s’emparer de nouvelles positions stratégiques, renforçant ainsi leur emprise sur la côte occidentale.

Usure occidentale : paralysie du Pentagone et échec du discours sur les sanctions

Paralysie de la marine américaine : le Telegraph a révélé des déclarations du chef des opérations navales américaines (Daryl Caudle) confirmant que seuls 25 % des destroyers de la marine sont prêts à être déployés. Cet échec est dû aux pressions liées à la tentative de maintenir le détroit d’Ormuz ouvert, poussant les commandants militaires à avertir le secrétaire à la Défense Pete Hegseth qu’ils sont en train de compromettre leur capacité à faire face à toute autre menace mondiale.

Le “massacre des Reaper” : à ce jour, 46 drones stratégiques américains de type MQ-9A ont été détruits, soit plus de 25 % de la flotte totale des États-Unis. Ce chiffre représente une perte financière et technologique sans précédent dans l’histoire du Pentagone.

Répercussions économiques mondiales : le prix du diesel aux États-Unis a atteint un record moyen de 5,85 dollars le gallon, menaçant de perturber les chaînes d’approvisionnement et de faire grimper les prix des matières premières. Cette hausse s’est accompagnée d’une mise en garde du ministre britannique des Finances quant aux défis “sans précédent” qui pèsent sur la croissance et font grimper les coûts d’emprunt.

Euronews démystifie Bessent : la chaîne Euronews a réfuté les affirmations du secrétaire au Trésor américain selon lesquelles l’Union européenne aurait rejoint l’opération “Economic Pariah”, confirmant que la déclaration européenne se limite à un soutien verbal sans pour autant imposer de nouvelles sanctions ni adhérer officiellement à cette initiative.

Chantage nucléaire et couperet du Conseil de sécurité

Washington, soutenu par la troïka européenne, mène une campagne destinée à obtenir une résolution du Conseil des gouverneurs de l’AIEA condamnant l’Iran pour violation du Traité de non-prolifération (TNP). Cette pression pourrait pousser Téhéran à se retirer totalement du traité si le dossier est renvoyé au Conseil de sécurité, transformant le conflit en une crise internationale ouverte impliquant une intervention directe de la Russie et de la Chine.

Conséquences stratégiques

La chute d’Ali Al-Taher au Liban ne marque pas la fin de la bataille, mais plutôt le début d’une phase complexe d’“engagement au sol”. L’absence d’installations fortifiées incitera la Résistance à adopter d’autres tactiques pour alourdir le coût des opérations de consolidation israéliennes. D’autre part, le bombardement de l’île de Kharg et les prix du gazole aux États-Unis dépassant des niveaux historiques confirment que Washington a perdu toute capacité à contrôler le rythme de la guerre. Le serment des dirigeants iraniens d’infliger des “mois noirs” à l’économie américaine indique que Téhéran a décidé de réorienter la bataille auparavant axée sur les bases militaires. Désormais, l’Iran visera de manière asymétrique les artères énergétiques et les chaînes d’approvisionnement mondiales. Ce faisant, l’administration Trump, assiégée sur les plans politique et militaire, risque d’être confrontée à une récession mondiale que sa marine n’aura pas les moyens de contrer.

*Source : IntelSky, traduit par Spirit of Free Speech