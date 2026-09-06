La “Freedom Flotilla” prend à nouveau la mer pour briser le blocus

Par la Freedom Flottilla Coalition (revue de presse - 4 septembre 2026)*

Les navires ont entamé leur voyage international de port en port vers Gaza.

La Coalition de la Flottille de la Liberté (FFC) a annoncé aujourd’hui qu’une nouvelle mission internationale pour défier le blocus illégal et meurtrier imposé par Israël à Gaza est en cours.

La violence et la torture infligées par Israël à des centaines de volontaires de la flottille au printemps dernier – notamment des passages à tabac, des attaques répétées au Taser et des agressions sexuelles – n’ont pas découragé la FFC, pas plus que le meurtre par Israël de 10 militants de la flottille à bord du Mavi Marmara, en 2010, n’avait mis fin au mouvement. Au contraire, il est plus que jamais urgent d’agir. Alors qu’une grande partie du monde regarde ailleurs, convaincue qu’un soi-disant “cessez-le-feu” aurait mis fin au génocide, Israël continue de tuer des Palestiniens à Gaza à sa guise, d’utiliser son blocus pour restreindre et contrôler l’acheminement de la nourriture, des médicaments et du carburant dont dépend une population assiégée pour survivre, et de priver les Palestiniens de leur droit fondamental à la liberté.

Cette nouvelle mission consiste en une traversée de port en port à travers l’Europe, rassemblant des défenseurs des droits de l’homme, des militants syndicaux, des élus, des journalistes, des professionnels de santé et autres soutiens de la cause palestinienne. En juin et juillet 2026, le navire de la FFC, le Handala II, a navigué en Scandinavie, faisant escale dans des ports en Norvège, en Suède et au Danemark. Au début du mois, le navire Kate a pris la mer depuis Bristol, au Royaume-Uni, et a fait escale en Irlande, en Allemagne et en France. Les prochaines escales comprennent des ports en Espagne, au Portugal et en Italie, avant que la flottille ne poursuive sa route vers Gaza. À chaque escale, la flottille se joindra aux communautés locales pour faire pression sur leurs propres gouvernements afin qu’ils mettent fin à leur complicité dans le génocide en bloquant les livraisons d’armes et d’énergie qui alimentent l’agression israélienne, en mettant fin à la coopération diplomatique et militaire, et en imposant de véritables sanctions. Ce périple permettra de renforcer le soutien de l’opinion publique et d’intensifier la pression internationale à l’approche du voyage prévu de la flottille vers Gaza en octobre 2026.

“La Freedom Flotilla reprend la mer parce que nos gouvernements continuent de manquer à leurs obligations”, a déclaré Zohar Chamberlain Regev, membre du comité directeur de la FFC. “Dans chaque port, nous ferons entendre la revendication du droit des Palestiniens à vivre librement et dans la dignité. En octobre, nous avons l’intention de porter cette revendication et la solidarité des peuples du monde entier jusqu’aux côtes de Gaza”.

Tout au long de ce périple de port en port, la FFC et ses partenaires locaux organiseront des accueils publics, des rassemblements locaux, des événements médiatiques et offriront aux sympathisants la possibilité de visiter les navires. Les détails concernant les escales et les événements publics seront communiqués dès que les modalités auront été confirmées.

Depuis 2010, la Freedom Flotilla Coalition rassemble des organisations de la société civile et des campagnes citoyennes du monde entier pour contester le blocus maritime. Son action s’inscrit dans la continuité du mouvement Free Gaza, dont les navires ont commencé à faire route vers Gaza en 2008.

La FFC appelle les gouvernements à :

Exiger un passage sûr et sans entrave de la flottille vers Gaza, notamment en indiquant clairement que toute attaque, saisie ou détention illégale entraînera des conséquences

Exiger un accès immédiat et sans restriction à Gaza et la fin de l’obstruction par Israël de l’acheminement de nourriture, d’eau, de médicaments et d’autres produits de première nécessité

Défendre la liberté de navigation en déclarant que toute attaque, tout abordage, toute saisie, tout détournement ou tout autre recours à la force contre les navires de la flottille déclenchera une action diplomatique immédiate

Recourir à des mesures diplomatiques, économiques, juridiques et à toute autre mesure disponible pour mettre fin au blocus illégal d’Israël et empêcher de nouvelles violations des droits fondamentaux des Palestiniens et du droit international humanitaire, et

S’engager publiquement à demander des comptes à tout État ou acteur responsable d’attaques, de détentions illégales ou de toute autre mise en danger des participants à la flottille.

“Nous savons que naviguer vers Gaza comporte des risques sérieux”, a déclaré Edward Digilio, un ingénieur du Maryland, aux États-Unis. “Mais le silence et l’inaction ont un coût bien plus élevé pour les Palestiniens et le monde entier. Cette mission exprime notre humanité partagée et notre refus d’accepter la destruction de tout un peuple comme allant de soi”.

*Source : Freedomflotilla.org

Traduit par Spirit of Free Speech