Une frappe de missile américaine tue quatre personnes lors d’un mariage en Iran

La crise s’intensifie au sein de l’armée des États-Unis

Par Andre Damon (revue de presse : WSWS – 4 septembre 2026)*

L'armée américaine a tiré un missile sur une maison où se déroulait un mariage, mardi à Kuhestak, dans le comté de Sirik, sur la côte sud de l'Iran. Le bilan est d'au moins quatre morts, dont un enfant de 4 ans, et de nombreux blessés, ont annoncé mercredi les autorités iraniennes. Le Croissant-Rouge iranien a demandé une enquête de la Cour pénale internationale.

Les victimes sont Amir Ali Karimi, l'enfant de 4 ans ; Mohammad Malahi, 16 ans ; et Kolsoum Malahi et Zarkhatoun Taheri, tous deux âgés de 43 ans, a indiqué mercredi le bureau du gouverneur de la province d'Hormozgan. Selon Press TV, les autorités sanitaires iraniennes ont dénombré 68 blessés lors du mariage. Cette attaque est l'une des dizaines menées mardi par l'armée américaine le long de la côte entre Chabahar et Bandar Abbas.

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaeil Baghaei, a déclaré, selon des propos rapportés mercredi par Al Jazeera : « La réalité de cette guerre illégale et délibérée – et le véritable visage de ce crime de guerre – se trouve à Sirik, où une cérémonie de mariage a été brutalement bombardée dans le cadre de la tentative désespérée des États-Unis de dissimuler leur échec. »

Le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a déclaré mercredi par l’intermédiaire de son porte-parole qu’il était « profondément alarmé par les informations faisant état de victimes civiles, notamment lors d’une frappe qui aurait touché une cérémonie de mariage en Iran », et a appelé à « un cessez-le-feu immédiat ».

L’armée américaine a tué sept personnes lors de frappes de missiles mardi soir dans la province du Khouzistan, a rapporté mercredi l’agence de presse officielle iranienne, et quatre membres des forces aérospatiales des Gardiens de la révolution à Kermanshah, a rapporté le New York Times mercredi. L’Iran a tiré des missiles balistiques sur la Jordanie et des drones sur des bases au Koweït et à Bahreïn ; le Times a rapporté mercredi qu’un responsable américain avait déclaré que tous les militaires américains avaient été retrouvés sains et saufs.

Interrogé lundi par Libbey Dean, correspondante de NewsNation à la Maison-Blanche, qui a demandé si le recours à l'arme nucléaire contre l'Iran était exclu, le président américain Donald Trump a répondu : « Je ne dirais jamais cela, mais oui, ce n’est pas justifié… Alors maintenant que je les ai vaincus, devrais-je utiliser une arme nucléaire pour les anéantir ? » Il a seulement objecté qu'une attaque nucléaire était inutile, sans jamais affirmer qu'elle constituerait un crime.

Le journaliste d'investigation Seymour Hersh a rapporté le 10 juin que lors d'une « récente réunion secrète à la Maison-Blanche », Trump « a commencé à spéculer, de manière certes vague, sur une option nucléaire qui pourrait peut-être mettre fin plus rapidement à la guerre ».

Mardi, Trump a menacé l'Iran d'une attaque encore plus importante, affirmant qu'elle était « prête à être déclenchée », après quoi « il ne restera presque plus rien de la République islamique d'Iran ». La signification de cette menace, hormis l'utilisation d'armes nucléaires, reste sujette à interprétation.

Depuis le début de la guerre entre les États-Unis et Israël le 28 février, avec l'assassinat du guide suprême iranien, Ali Khamenei, au moins 3 527 personnes ont été tuées en Iran, selon un décompte d'Al Jazeera daté du 28 août. Le Pentagone fait état de 18 soldats américains tués et 758 blessés.

Malgré six mois de bombardements et de frappes de missiles intermittents, l'armée américaine n'est pas parvenue à renverser le gouvernement iranien ni à atteindre les objectifs que l'administration Trump s'était fixés pour cette guerre, telles que la destruction du programme nucléaire iranien, la destruction de ses missiles et la réouverture du détroit d'Ormuz. Cet échec a déclenché une crise qui s'aggrave rapidement au sein de l'armée américaine.

Le secrétaire à l'Armée de terre, Dan Driscoll, a démissionné lundi, point culminant d'un long conflit politique avec le secrétaire à la Guerre, Pete Hegseth, qui avait limogé le chef d'état-major de l'Armée de terre, le général Randy George, le 2 avril. Hegseth a bloqué la promotion de sept officiers de l'Armée de terre au grade de major général cette semaine, passant outre l'avis d'un comité composé des hauts responsables de l'Armée de terre, et a limogé plus de 80 généraux et amiraux ou bloqué leurs promotions depuis sa prise de fonctions, a rapporté le New York Times mardi.

La démission de Driscoll fait suite à un article du Washington Post publié dimanche, selon lequel l'amiral Daryl Caudle, commandant de la Marine, et les commandants des forces américaines en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique latine s'étaient formellement opposés, dans des ordres de déploiement classifiés du 14 août, au maintien de navires et de troupes dans la guerre en Iran jusqu'à l'année prochaine. Seul un destroyer sur quatre environ était prêt à être déployé, selon l'évaluation de Caudle, d'après le Post. Le simple fait qu'une évaluation aussi secrète ait fuité dans la presse témoigne de l'intensité du conflit au sein du Pentagone.

L'ampleur de la crise logistique et d'approvisionnement à laquelle est confrontée la marine américaine a été exposée mardi dans le New York Times. Le journal rapporte que les missiles iraniens peuvent atteindre tous les ports du Moyen-Orient suffisamment profonds pour accueillir un porte-avions : dès le premier jour du conflit, l'Iran a détruit la base logistique de la marine américaine à Bahreïn, et les autres ports en eau profonde de la région sont désormais sous le feu des missiles et drones iraniens, les rendant inaccessibles. Les navires de ravitaillement doivent parcourir 3 500 kilomètres pour atteindre Diego Garcia ou 6 000 kilomètres pour rejoindre Singapour.

Une vingtaine de navires, avec environ 20 000 Marines et marins à leur bord, sont retenus au large de l'Iran sans date de retour prévue, indique le New York Times, qui souligne que cette situation est « intenable ».

Le porte-avions USS Abraham Lincoln a accosté mercredi à Laem Chabang, en Thaïlande, sa première escale depuis 265 jours de déploiement en mer d'Arabie. Des familles ont signalé la tentative de suicide d'un marin, des cas de suicide parmi l'équipage, des pénuries alimentaires et des problèmes de plomberie, au cours de ce déploiement qui a débuté en novembre. Interrogé sur les propos tenus par Trump en août, selon lesquels le déploiement avait été « bien trop court », le capitaine du navire, Dan Keeler, a déclaré mercredi à l'Associated Press : « Le président parle pour lui-même. C'est ce que j'en pense. »

Cette image, fournie par le Commandement central des États-Unis, montre le pont d'envol du porte-avions USS Abraham Lincoln, le samedi 28 février 2026. [AP Photo/U.S. Navy]

Mardi, ABC News a rapporté que Driscoll avait fait part à plusieurs reprises de ses avertissements concernant les « limogeages en masse et apparemment indiscriminés d'officiers supérieurs » ordonnés par Hegseth à la chef de cabinet de la Maison-Blanche, Susie Wiles.

Le sénateur Jack Reed (Rhode Island), principal démocrate de la commission des forces armées, a déclaré lundi que le départ de Driscoll « laisse l'armée sans ses plus hauts responsables civils et militaires, et un corps d'armée dont les rangs ont été décimés par le secrétaire Hegseth ». Reed a déploré que cette purge ait affaibli l'armée. Il n'a pas demandé la fin de la guerre.

Selon un article de CNN publié le 4 août, l'armée américaine a utilisé près des quatre cinquièmes de ses intercepteurs THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) durant la guerre, et environ les deux tiers de ses intercepteurs Patriot, d'après une estimation du Centre d'études stratégiques et internationales (CSIS) citée par Defense News le 3 août.

Depuis la Seconde Guerre mondiale, les crises majeures de l'armée américaine s'accompagnent systématiquement de la destitution de ses plus hauts responsables. Le secrétaire à la Défense, Robert McNamara, a démissionné en novembre 1967, près de trois ans après le début de l'escalade du conflit au Vietnam ; son homologue, Donald Rumsfeld, a démissionné en novembre 2006, près de quatre ans après le début de la guerre en Irak. Au cours des six mois qui ont suivi le début de la guerre en Iran, le secrétaire à l'Armée de terre a démissionné, quatre hauts gradés ont déposé des objections formelles et le général Hegseth procède à une purge du corps des officiers.

Mardi, la Chambre des représentants a adopté, par 370 voix contre 48, une loi de finances provisoire finançant le gouvernement jusqu'au 11 décembre, y compris le Pentagone, à son niveau actuel de 839 milliards de dollars par an. Le projet de loi omet le crédit supplémentaire demandé par l'administration en juin, d'un montant total de 87,6 milliards de dollars, dont environ 67 milliards sont destinés au Pentagone.

Les 176 démocrates qui ont voté pour le projet de loi ont de fait voté pour financer la guerre, comme ils l'avaient fait avant son déclenchement. Le 22 janvier, 149 démocrates de la Chambre des représentants ont voté pour le projet de loi de crédits militaires de 839 milliards de dollars, et le 2 février, 26 jours avant le début de l'offensive contre l'Iran, 21 démocrates de la Chambre ont fourni l’avance nécessaire pour le budget provisoire qui a permis de maintenir le financement du gouvernement.

Tout en soutenant l'assassinat par l'administration Trump des dirigeants iraniens au début de la guerre, les démocrates ont critiqué la conduite de cette guerre sur le plan tactique. Leur principal reproche est que l'administration n'a pas su garantir les intérêts de l'impérialisme américain au Moyen-Orient. Tous les camps de l'establishment politique américain soutiennent l'objectif de subjuguer l'Iran à la domination des États-Unis.

*Source : WSWS