L’exode qu’Israël ne peut se permettre

Illustration © The Cradle

Par Kamran Yeganegi (revue de presse : The Cradle - 31 août 2026)*

De nouvelles données israéliennes montrent que parmi les citoyens qui quittent le pays, les médecins, les ingénieurs, les professionnels du secteur technologique et les contribuables à hauts revenus, dont dépend l’économie de guerre de l’État d’occupation, sont de plus en plus nombreux.

Aux premières heures du 7 octobre 2023, un journaliste israélien connu uniquement sous le nom d’Asaf a réservé des billets d’avion pour lui-même, sa femme et leurs deux filles. Le lendemain, n’emportant que des bagages à main, la famille a embarqué sur un vol à destination de Berlin. Ce qui n’était au départ qu’un départ précipité s’est transformé en départ définitif. Deux ans plus tard, ils ne sont toujours pas revenus.

Asaf a déclaré à +972 Magazine qu’il trouvait déjà que les systèmes éducatif et de santé israéliens s’étaient dégradés. Mais cette matinée a anéanti le peu de foi qu’il lui restait dans l’État et son armée :

“Dès l’après-midi du 7 octobre, nous avons compris que même l’espoir n’était plus fondé”.

Son histoire reflète une tendance structurelle plus large. Israël perd de manière disproportionnée les médecins de ses hôpitaux, les ingénieurs qui font vivre son secteur technologique, les universitaires qui perpétuent ses capacités scientifiques et les contribuables qui financent ses guerres.

Les chiffres qu’Israël peine à définir

L’émigration contredit l’affirmation sioniste selon laquelle Israël offre aux Juifs sécurité et stabilité. L’hébreu lui-même reflète cette tension : l’immigration s’appelle aliyah, ou “ascension”, tandis que l’émigration est yerida – “déclin”.

Une étude de l’université de Tel-Aviv datant d’août 2026, fondée sur les données du Bureau central des statistiques, révèle que 90 922 citoyens israéliens ont séjourné à l’étranger pendant au moins trois mois consécutifs en 2025, contre 91 499 en 2024 et 86 509 en 2023. Au total, 268 509 Israéliens sont partis pour au moins trois mois entre 2023 et 2025 – soit 47 % de plus qu’entre 2013 et 2015.Cette période de trois mois ne signifie pas pour autant une migration permanente.

Les chercheurs ont toutefois constaté une corrélation de 0,96 entre les départs de trois mois et les séjours à l’étranger d’au moins un an.

Sur cette base, ils estiment que 45 000 à 50 000 Israéliens sont devenus des émigrants de longue durée rien qu’en 2025.

S’appuyant sur des données officielles et issues de la recherche, +972 Magazine a estimé le total des émigrants de longue durée à plus de 150 000 sur deux ans et a suggéré qu’il pourrait avoir dépassé les 200 000 depuis la formation de l’actuel gouvernement du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

L’Institut national d’assurance israélien a fait état de 35 625 résiliations de résidence en 2025 ; 6 651 d’entre elles ont été demandées volontairement. Cette mesure administrative ne correspond ni à un décompte de la perte de nationalité ni à un indicateur précis de l’émigration définitive, mais elle montre que des milliers de personnes ont officiellement rompu leurs liens avec l’État.

Suivez le contribuable

L’administration fiscale israélienne a mis en évidence une évolution démographique et fiscale plus profonde. Jusqu’en 2019, les émigrants gagnaient environ le salaire moyen national. En 2024, leur revenu moyen avant le départ avait atteint environ 200 000 shekels – soit 50 % de plus que la moyenne nationale et 60 % de plus en termes réels qu’avant la pandémie.

Comme l’ont formulé les auteurs de l’étude :

“Le rythme de l’émigration parmi les couches sociales les plus aisées et les plus prospères s’est accéléré, tandis qu’il est resté pratiquement inchangé parmi les couches les plus défavorisées”.

Selon le quotidien économique en hébreu Calcalist, le taux de départ parmi le décile aux revenus les plus élevés d’Israël est passé d’environ 0,3 % entre 2015 et 2019 à plus de 0,5 % entre 2023 et 2024 – soit une augmentation d’environ 80 %. Ce décile représentait 67 % du revenu cumulé des émigrants et 86 % de l’impôt sur le revenu qu’ils avaient payé avant leur départ.

Par rapport à la période 2015-2019, le nombre de personnes quittant le secteur des hautes technologies a augmenté d’environ 150 % en 2023-2024, tandis que le nombre de départs dans le secteur de la santé a plus que doublé.

Chez les 40-50 ans, la part des émigrants adultes est passée de 13 à 20 %, et leur revenu cumulé avant le départ a triplé pour atteindre 2,7 milliards de shekels.

Ce sont de plus en plus des professionnels confirmés, plutôt que des jeunes travailleurs en début de carrière, qui emportent avec eux à l’étranger leurs compétences, leur famille, leur épargne et leur capital. Le nombre de personnes déclarant des virements à l’étranger supérieurs à 500 000 shekels a quadruplé en 2023-2024.

Nouvelle cartographie de l’exil

Les statistiques officielles rendent compte de l’absence de manière plus fiable que de la destination, mais une nouvelle cartographie se dessine. Une enquête de Haaretz a révélé une demande croissante de départ vers le Portugal, Chypre et d’autres pays européens. Chypre est devenue une base de repli pour certains : dans les premiers jours suivant l’opération “Al-Aqsa Flood” du 7 octobre 2023, Reuters a rapporté que plus de 2 500 Israéliens y ont cherché refuge.

La Grèce est une autre destination. Selon Le Monde, les autorités grecques ont signalé une hausse d’environ 70 % des “visas dorés” délivrés à des Israéliens après l’opération “Al-Aqsa Flood”. Tous les visas ou achats immobiliers ne débouchent pas nécessairement sur une migration définitive, mais chaque départ réduit les obstacles informationnels, sociaux et financiers auxquels se heurte la famille suivante qui envisage de partir.

Le coût fiscal d’une base financièrement plus restreinte

Chaque vague annuelle d’émigrants en 2023 et 2024 aura versé environ 1,2 milliard de shekels d’impôt sur le revenu avant son départ, contre environ 500 millions de shekels pour les vagues antérieures à 2019. L’administration fiscale estime la perte potentielle à environ 700 millions de shekels par vague.

Certains expatriés conservent leur résidence fiscale en Israël, mais si ce phénomène se généralise, les recettes annuelles menacées pourraient avoisiner les 3,5 milliards de shekels d’ici cinq ans.

Le secteur high-tech israélien génère environ un cinquième du PIB, plus de la moitié des exportations et environ un tiers de l’impôt sur les revenus salariaux. Il apporte également une expertise en matière de cyberintelligence et de technologie militaire. Un exode prolongé pourrait affaiblir à la fois l’innovation commerciale et les capacités essentielles à la doctrine de sécurité d’Israël.

L’économie de guerre d’Israël repose largement sur une part relativement restreinte mais très performante de la population, alors même que ses politiques poussent un nombre croissant de ces actifs et contribuables à s’exiler. Leur départ réduit le nombre de ceux qui doivent supporter une charge fiscale et militaire de plus en plus lourde.

La Banque d’Israël a par ailleurs averti que la faible participation des hommes haredim au marché du travail et la nécessité d’élargir le service militaire constituent toujours des défis structurels.

Pour certains, le départ à l’étranger est un retrait politique silencieux – un vote du pied contre un État de plus en plus marqué par la polarisation religieuse et une mobilisation permanente. L’économiste Itai Ater met en garde :

“Si rien ne change, l’émigration pourrait augmenter au point de menacer la sécurité et l’économie d’Israël”.

Gagner du temps

En mars 2026, la commission des finances de la Knesset a approuvé une exonération progressive de l’impôt sur le revenu sur cinq ans pour les immigrants éligibles et les résidents de retour à long terme. Le plafond atteint un million de shekels en 2027 et 2028. Le ministère des Finances avait initialement estimé le coût de cette mesure sur cinq ans à 560 millions de shekels.

Officiellement, cette mesure encourage l’immigration et la croissance. Dans la pratique, elle révèle également l’ampleur du problème : Israël perd ceux qu’il ne peut pas se permettre de perdre et doit payer le prix fort pour les faire revenir ou les remplacer.

Les incitations fiscales ne peuvent pas simplement compenser une guerre prolongée, des mobilisations répétées des réservistes, l’instabilité politique, la polarisation institutionnelle ou un avenir de plus en plus militarisé.

Les pertes matérielles causées par la guerre peuvent être compensées par l’argent. Les bâtiments peuvent être reconstruits et les stocks d’armes reconstitués. Mais lorsqu’un État perd ceux qui développent sa technologie, font tourner ses hôpitaux, enseignent aux universités et financent son armée, les dégâts sont cumulatifs et structurels.

Les pertes les plus lourdes subies par Israël en temps de guerre pourraient bien venir de ceux qui décident discrètement que leur avenir se trouve ailleurs.

*Source : The Cradle

Traduit par Spirit of Free Speech