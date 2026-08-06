Meyer Habib renvoyé devant le tribunal pour avoir comparé les Palestiniens à un “cancer”

Par Le Média en 4-4-2 (revue de presse - 4 août 2026)*

Meyer Habib est renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris. La Ligue des droits de l’Homme a annoncé la décision en précisant qu’elle s’est constituée partie civile. L’ancien élu de la huitième circonscription des Français établis hors de France sera jugé pour injure publique aggravée et provocation à la haine.

Les faits remontent au 20 octobre 2023. Invité sur Radio J, Meyer Habib était interrogé sur la riposte militaire israélienne après l’attaque du Hamas du 7 octobre et sur l’accueil de Palestiniens fuyant les bombardements. Il avait alors déclaré :

“Parce qu’ils savent aujourd’hui le cancer qu’est cette population”.

La LDH avait dénoncé un discours hostile visant la population palestinienne dans son ensemble.

Pour l’association, la comparaison d’un peuple à une maladie mortelle dépasse la simple expression d’une opinion politique. Elle estime que les mots employés peuvent alimenter le rejet d’un groupe défini par son origine ou son appartenance nationale. Ce point sera désormais examiné au cours d’une audience publique, avec les arguments du parquet, des parties civiles et de la défense.

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Une plainte déposée par la LDH en février 2024

La LDH a déposé plainte le 2 février 2024 pour injure publique aggravée et incitation à la haine à raison de l’origine ou de l’appartenance à une ethnie, une nation ou une race. En octobre de la même année, le parquet de Paris a confirmé l’ouverture d’une enquête. Le dossier franchit désormais une nouvelle étape avec le renvoi de Meyer Habib devant la juridiction correctionnelle.

Les qualifications retenues s’inscrivent dans le cadre de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. L’article 24 encadre la provocation publique à la discrimination, à la haine ou à la violence, tandis que l’article 33 concerne notamment l’injure publique visant un groupe en raison de son origine ou de son appartenance.

Le tribunal devra apprécier les propos dans leur contexte, leur formulation exacte et leur portée. Leur diffusion à la radio fera partie des éléments examinés pour établir leur caractère public. Il appartiendra ensuite aux juges de déterminer si tous les critères des infractions poursuivies sont réunis.

*Source : Le Média en 4-4-2