Caroline Yadan veut mobiliser de l’argent public français pour aider des Français installés en Israël

Revue de presse : Le Média en 4-4-2 (28 août 2026)*

Caroline Yadan souhaite obtenir davantage de moyens publics français pour accompagner les Français installés en Israël. Dans une interview accordée à Studio Qualita, la députée évoquait directement les besoins des nouveaux arrivants. Quelques semaines plus tard, elle déposait également un amendement de 500 000 euros destiné, cette fois, à plus de 400 familles françaises déjà établies en Israël et déplacées par la guerre.

Les finances publiques sont exsangues, mais visiblement certains rayons du grand supermarché budgétaire restent encore bien approvisionnés.

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La vidéo n’est pas nouvelle, mais son retour dans les fils d’actualité n’a rien de très mystérieux. Invitée de Studio Qualita en septembre 2024, Caroline Yadan expliquait avoir rencontré le CNEF, une association qui accompagne de jeunes francophones faisant leur alyah, autrement dit venant s’installer en Israël. La députée évoquait des besoins « d’aide financière, d’aide sociale, d’aide psychologique » et annonçait son intention de se rapprocher du ministère français de l’Économie afin d’obtenir un budget suffisamment « conséquent » pour leur apporter une aide spécifique.

Dit autrement : des Français décident de quitter la France pour vivre en Israël et Caroline Yadan souhaite que la puissance publique française continue à mettre la main à la poche pour faciliter leur installation et leurs difficultés quotidiennes. Juridiquement, aider des ressortissants français à l’étranger n’a évidemment rien d’exceptionnel : la France dispose de dispositifs consulaires et sociaux dans de nombreux pays. Politiquement, en revanche, le contexte rend l’image nettement moins anodine. La France n’est ni Action ni La Foir’Fouille : les crédits publics ne sont pas un grand rayon dans lequel chaque élu vient remplir son panier selon ses priorités personnelles.

500 000 euros pris sur une enveloppe de l’action extérieure française

Quelques semaines après cet entretien, le 6 novembre 2024, Caroline Yadan déposait l’amendement II-2201 au projet de loi de finances pour 2025. Celui-ci est toujours affiché comme « À discuter » sur le site de l’Assemblée nationale.

Le mécanisme proposé est précis : retirer 500 000 euros au programme 105 « Action de la France en Europe et dans le monde » pour ajouter exactement la même somme au programme 151 « Français à l’étranger et affaires consulaires ».

Dans son exposé, la députée explique vouloir aider plus de 400 familles françaises résidant en Israël et déplacées en raison des conséquences de la guerre. Les dépenses prévues comprennent les frais de déplacement, le logement temporaire, les besoins immédiats ainsi qu’un accompagnement psychologique et financier.

La question politique demeure entière : au moment où chaque ministère français explique devoir économiser quelques millions ici, quelques centaines de milliers d’euros là, pourquoi retirer une partie d’un budget consacré à l’action internationale de la France pour financer cette priorité particulière ? C’est exactement le genre de ligne budgétaire qui mérite autre chose qu’un haussement d’épaules accompagné du traditionnel « ce n’est que 500 000 euros ».

Le contexte Gaza rend la séquence beaucoup plus explosive

Deux ans plus tard, regarder cette vidéo comme s’il ne s’était rien passé depuis serait assez confortable. Entre-temps, la situation à Gaza a pris une dimension judiciaire et politique internationale majeure. En septembre 2025, la Commission d’enquête internationale indépendante mandatée par le Conseil des droits de l’homme de l’ONU a conclu qu’Israël avait commis des actes constitutifs de génocide contre les Palestiniens de Gaza et que les autorités israéliennes étaient responsables de la commission d’un génocide.

Ce contexte ne repose pas seulement sur des batailles de juristes. Les déclarations venues du gouvernement israélien ont parfois atteint un degré que même le sarcasme peine à améliorer. En mai 2025, le ministre des Finances Bezalel Smotrich déclarait que Gaza serait « entièrement détruite » et évoquait le départ massif de Palestiniens vers des pays tiers. Et en août 2026, le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir plaidait encore publiquement pour tuer « 30 à 40 » personnes chaque nuit à Gaza, tout en défendant l’expulsion des Palestiniens et la réinstallation israélienne dans l’enclave.

Dans ce climat, découvrir qu’une parlementaire française travaille parallèlement à dégager de l’argent public en faveur de Français établis en Israël provoque forcément davantage de réactions qu’en 2024.

« Pour devenir français », reconnaître Israël ?

Et ce n’est pas la première fois que Caroline Yadan brouille singulièrement la frontière entre les exigences de la République française et la défense d’Israël.

En juillet 2024, dans une séquence déjà largement commentée, elle déclarait : « Je veux que, lorsque l’on devienne français, on signe une déclaration qui dise qu’on reconnaît l’État d’Israël. »

La proposition n’est jamais devenue une condition générale de naturalisation en France. Mais la phrase reste politiquement stupéfiante. Pourquoi l’acquisition de la nationalité française devrait-elle être conditionnée à une profession de foi concernant spécifiquement l’existence d’un État étranger ? Pourquoi Israël plutôt que la Palestine, l’Arménie, le Kosovo, Taïwan ou n’importe quel autre territoire faisant l’objet d’enjeux diplomatiques ?

Imaginons simplement l’inverse. Une députée française proposant que tout candidat à la nationalité signe obligatoirement une déclaration reconnaissant l’État de Palestine provoquerait probablement quelques plateaux télévisés en surchauffe avant même la fin de sa phrase. Mais lorsque l’État concerné est Israël, certains semblent trouver parfaitement naturel d’ajouter une petite case supplémentaire au formulaire Cerfa.

*Source : Le Média en 4-4-2