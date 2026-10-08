Vient de sortir : LA PALESTINE EN PROCES, de Rafik Chekkat

Interdictions de manifester, perquisitions, colloques annulés, fermetures de lieux de culte, gels des avoirs, rassemblements empêchés, poursuites visant militants, imams et universitaires : tel est le quotidien de l’avocat Rafik Chekkat.

Depuis qu’il a repris le chemin des prétoires en 2024, les dossiers s’accumulent. Les convocations pleuvent. Les procédures se multiplient. À chaque audience, ce sont les mêmes infractions qui reviennent : apologie du terrorisme, incitation à la haine. À chaque fois en cause : la dénonciation des bombardements à Gaza ou l’expression d’une solidarité.

Ce livre s’appuie sur les affaires, les visages et les trajectoires qui font la réalité de cette Palestine en procès. On y voit se dessiner l’avenir de nos démocraties : la restriction des libertés publiques, la banalisation des dispositifs d’exception et la difficulté croissante à tolérer des formes de dissidence qui remettent en cause les récits établis.

L’écrasement de Gaza au miroir de la justice française

Rafik Chekkat est un avocat et formateur spécialisé sur les questions de discriminations et de libertés fondamentales. Diplômé en droit des affaires et en philosophie politique, il a également été contributeur à Middle East Eye et Orient XXI. La Palestine en procès est son premier livre.

Sommaire

Prologue : Plaider par gros temps

Introduction : Se faire arrêter un matin

Chapitre 1 – L’extension du domaine terroriste

Chapitre 2 – Soutenir l’apartheid au nom de l’antiracisme

Chapitre 3 – La France au miroir de Gaza

Conclusion : L’Ange de l’Histoire

Collection Le monde qui vient (octobre 2026)

*Source : ISM-France