Sylvester Stallone regrette l’intervention américaine en Iran et prend ses distances avec Donald Trump

Par Charles Boutin (revue de presse : Le Figaro – 6 octobre 2026)*

L’acteur américain a affirmé dans un entretien avec El País que « depuis la Corée » les États-Unis partent en guerre « dans des pays sans raisons valables ».

Combattre sur un ring et sur un champ de bataille, ce ne serait pas la même chose pour celui qui a incarné le résilient Rocky. Lors d’un entretien avec le quotidien espagnol El País, Sylvester Stallone a répondu à une question sur l’intervention militaire des États-Unis en Iran, mené depuis le 28 février 2026. L’acteur américain, en campagne promotionnelle pour la publication de ses mémoires Un pas après l’autre, a affirmé qu’il « déteste » la guerre. « Elle est horrible, car les seuls qui s’enrichissent sont ceux de l’industrie militaire, sur le dos des pauvres gens qui ne gagnent pas leur vie », a-t-il dénoncé. Avant de marteler : « Je déteste l’idée d’être en Iran ! La guerre n’est justifiée que si on est attaqué. Pourquoi y allons-nous ? »

L’interprète de Rocky Balboa compare cette intervention militaire à celle de la guerre du Vietnam. « Depuis la Corée, au début des années 1950, on va dans des pays sans aucune raison valable », argumente-t-il. Non seulement Sylvester Stallone craint pour les vies des civils, mais aussi pour celles des soldats américains. « J’ai tellement pitié pour eux, regrette le comédien. Leurs vies sont brisées et, pourtant, ils continuent de défendre le drapeau. » Il mesure toutefois ses propos, car il ne souhaite pas « avoir de problèmes ». Notamment avec son président, Donald Trump, qu’il soutient depuis plusieurs années. « Je dis seulement que je déteste les guerres », insiste Stallone.

Stallone prend ses distances avec Trump

Sa relation avec le dirigeant MAGA est assez floue. Ces dernières semaines, l’acteur a, par exemple, révélé dans les médias qu’il n’a jamais accepté le rôle de « conseiller spécial » de Donald Trump à Hollywood. « S’il m’avait demandé au début, je lui aurais répondu que ce n’est pas possible, a-t-il dit au Sunday Times. On ne débarque pas et on ne dit pas à six studios comment faire les choses. […] Hollywood fonctionne et évoluera. C’est un monde d’entreprises, et les gens d’affaires ne voudront pas m’entendre leur parler de finance. […] Donc je lui ai dit merci et au revoir. »

Dans un entretien avec Le Figaro, paru le 30 septembre, il a refusé de répondre à des questions sur Donald Trump. « Je ne veux pas de questions sur Trump, a-t-il souhaité. Il a sa manière d’agir. J’ai la mienne. Je retiens qu’il a toujours été poli avec mes enfants. Je ne lui manquerai jamais de respect. » Dans les colonnes d’El País, cette semaine, il laisse planer le doute. Lorsque le journaliste l’interroge sur les fois où il a comparé le dirigeant américain à une « figure mythologique » et un « second Washington », il répond : « Parfois, on dit des choses que l’on ne devrait peut-être pas dire. J’ai beaucoup changé concernant la politique. »

*Source : Le Figaro