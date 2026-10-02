Les États-Unis quittent l'Irak militairement, mais des milliards de pétrole traversent New York

Revue de presse : Periskopi.com (30 septembre 2026)*

Les États-Unis terminent leur retrait des dernières bases en Iraq, plus de deux décennies après l'invasion de 2003. L'évacuation militaire, cependant, ne signifie pas la fin de l'influence américaine sur Bagdad.

Un des leviers les plus puissants que Washington continue d'avoir sur l'Irak n'est pas sur une base militaire, mais au cœur du système financier américain : la Federal Reserve Bank de New York.

Reuters signale que les revenus du pétrole iraquien continuent d'être détenus sur un compte de la Banque centrale iraquienne à New York Fed, un système créé après l'invasion américaine de 2003. Ce mécanisme donne aux États-Unis une influence considérable sur une économie où le pétrole représente environ 90 % des recettes du budget de l'État.

Après l'invasion de l'Irak en 2003, l'autorité intérimaire de la Coalition dirigée par les États-Unis a créé le Fonds de développement pour l'Irak, le Fonds de développement pour l'Irak (DFI).

Le Fonds a été placé à la Federal Reserve Bank de New York et a recueilli les revenus iraquiens du pétrole. L'argent devait servir à la reconstruction et au développement du pays d'après-guerre.

Selon Reuters, le mécanisme avait un autre objectif important : protéger les revenus iraquiens des mises en accusation, des créanciers et des créances financières liées au régime de Saddam Hussein.

Le système a été initialement soutenu par un ordre exécutif du président George W. Bush et a été poursuivi par la prochaine administration américaine. Avec le temps, DFI est devenu un compte de la Banque centrale iraquienne à la Federal Reserve Bank de New York. Les revenus pétroliers continuent d'y être maintenus aujourd'hui.

Cela ne signifie pas que l'argent appartient aux États-Unis. Ce sont des fonds iraquiens. Mais le fait que la principale infrastructure de gestion du dollar soit au sein du système financier américain donne à Washington un levier extraordinaire à Bagdad.

L'importance de ce mécanisme est mieux comprise lorsque l'on considère la dépendance de l'Iraq à l'égard du pétrole.

Selon Reuters, les revenus pétroliers représentent environ 90 % du budget de l'État irakien. Par conséquent, l'accès de Bagdad aux dollars et au système financier international est essentiel au fonctionnement de l'État et de l'économie.

Des dollars sont nécessaires pour le commerce international, les importations et le fonctionnement du système financier iraquien. Par conséquent, toute restriction grave à l'accès à ces fonds peut avoir de graves conséquences économiques.

Un épisode de 2020 a montré à quel point ce levier peut être puissant.

Après que les autorités irakiennes aient exigé le retrait des troupes américaines, Washington, selon les rapports cités par Reuters, a menacé de limiter l'accès de l'Irak aux fonds détenus à la Federal Reserve Bank de New York. Bagdad s'est alors retiré de l'accident.

Le mécanisme n'est pas seulement du côté de la pression américaine. Les responsables iraquiens ont dit à Reuters, à condition d'anonymat, que le système avait contribué à préserver la stabilité financière de l'Iraq.

La retenue de revenus à New York contribue à protéger les fonds contre les réclamations extérieures, à faciliter l'accès du dollar au commerce et aux importations et à renforcer la confiance internationale dans la gestion du revenu intérieur.

Selon eux, le mécanisme contribue également à stabiliser le taux de change et à protéger les finances iraquiennes des chocs extérieurs.

Mais cette sécurité financière a aussi une dépendance politique constante à l'égard du système financier américain.

La question devient encore plus importante à cause de l'Iran. Téhéran a une influence politique et économique considérable en Iraq, tandis que des groupes proches de l'Iran opèrent dans le pays. Washington a essayé d'empêcher le passage de dollars du système financier irakien vers l'Iran et les sujets sanctionnés.

Reuters rapporte que l'année dernière, les États-Unis ont imposé des sanctions aux banques et aux particuliers irakiens accusés de blanchiment d'argent en faveur de l'Iran.

Toutefois, de fortes restrictions à l'offre en dollars ont eu des conséquences même en Iraq. Il y a eu un marché parallèle du dollar, où la monnaie américaine est échangée pour un cours différent de celui de la banque centrale.

L'Iraq utilisait les enchères en dollars depuis des années comme mécanisme pour fournir l'économie monétaire américaine. Ce système a été officiellement achevé au début de 2025, à la suite de pressions américaines considérables et d'inquiétudes quant au fait que des dollars finissaient sur les partis sanctionnés, en particulier en Iran.

Le 30 septembre 2026, les forces américaines quittent les bases finales en Irak, fermant une présence militaire qui a commencé avec l'invasion de 2003 et au cours de laquelle quelque 4 500 Américains ont perdu la vie. L'Iran et ses alliés ont présenté le retrait comme une victoire.

Mais une partie importante de l'architecture financière créée après l'invasion continue d'exister.

L'Iraq possède son propre argent et ses propres recettes pétrolières. Toutefois, comme ces revenus sont conservés à la Fed de New York et que l'économie iraquienne demeure fortement tributaire du dollar, Washington conserve un puissant instrument d'influence sur Bagdad.

Ainsi, plus de deux décennies après l'entrée de l'armée américaine en Irak, les troupes peuvent partir, mais l'un des leviers les plus importants du pouvoir américain reste à New York dans le système financier par lequel elles dépensent les milliards de pétrole irakien.

*Source : Periskopi.com