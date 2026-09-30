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France-Irak Actualité : actualités du Golfe à l'Atlantique

France-Irak Actualité : actualités du Golfe à l'Atlantique

Analyses, informations et revue de presse sur la situation en Irak et du Golfe à l'Atlantique. Traduction d'articles parus dans la presse arabe ou anglo-saxonne.


Netanyahou s’agite à l’approche des élections en Israël

Publié par Gilles Munier sur 30 Septembre 2026, 09:14am

Catégories : #Elections israéliennes, #Abou Dhabi, #Netanyahou

Revue de presse : EuroPalestine (30 septembre 2026)*

Netanyahou, visé par un mandat d’arrêt de la Cour pénale internationale pour crimes contre l’Humanité, s’est rendu secrètement à Abou Dabi ce week-end pour des entretiens avec le président des Émirats arabes unis, le cheikh Mohamed ben Zayed, ainsi qu’avec — selon des informations israéliennes — des représentants de plusieurs pays arabes n’entretenant pas de relations diplomatiques complètes avec Israël.

Les discussions auraient porté sur l’Iran, la « menace houthie « et la coopération en matière de « défense » aérienne.

Le bureau de Netanyahou a confirmé sa visite aux Émirats arabes unis à l’invitation de ben Zayed, et le journal israélien Yedioth Ahronoth a cité des sources bien informées selon lesquelles le séjour à Abou Dabi comprenait une réunion secrète rassemblant des représentants de l’Arabie saoudite, du Maroc et de la Jordanie, ainsi que d’autres États du Golfe, dont certains n’ont pas de liens diplomatiques officiels avec Israël.

Le chef du Mossad, Roman Goffman, aurait organisé cette réunion, tandis que ben Zayed a accepté de l’accueillir.

En Israël, Netanyahou essaie de jouer sur la peur

Alors que tous les sondages annoncent sa défaite imminente, le criminel de guerre Netanyahou a mis en avant de prétendus renseignements faisant état d’une attaque imminente contre Israël ; il instrumentalise ces allégations pour raviver le conflit dans la région, espérant ainsi survivre au scrutin ou le faire reporter.

Concernant un homme qui s’est moqué des renseignements qui l’avertissaient d’une attaque imminente du Hamas, deux semaines avant le 7 octobre 2023, les Israéliens peuvent se poser des questions…

*Source : CAPJPO-Europalestine

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