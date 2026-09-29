En défense des colons juifs israéliens en Cisjordanie – pointer les colons du doigt pour éviter de boycotter les autorités israéliennes

« Le pogrom à Huwarah n’était pas un incident isolé, mais un exemple extrême de ce à quoi ressemble la routine de la violence d’État perpétrée par les colons tout au long de l’année. » B’Tselem, 15 mars 2023.

Par Joseph Massad (revue de presse : ISM-France - 21 septembre 2026)*

Les condamnations virulentes et catégoriques à l’encontre des colons juifs de Cisjordanie (mais pas de ceux de Jérusalem-Est ou du plateau du Golan) se multiplient dans les milieux occidentaux.

Au début du mois, le Royaume-Uni, la France et le Canada – au nombre des principaux soutiens du génocide perpétré par Israël à Gaza – ont interdit le commerce avec les colonies juives de Cisjordanie, rejoignant ainsi un boycott initié bien plus tôt par l’Espagne, l’Irlande et d’autres pays opposés à ce génocide. Le commerce de produits issus des colonies constitue, en soi, une violation du droit international depuis le début.

Même l’ambassadeur américain en Israël, Mike Huckabee – un chrétien sioniste fervent –, s’est rendu en Cisjordanie pour qualifier la violence des colons d’« acte de terreur » ; il s’oppose toutefois au boycott européen, qu’il considère comme une « discrimination à l’encontre du peuple juif », et a accusé le ministre britannique des Affaires étrangères, Ed Miliband – lui-même juif et sioniste – de « haine des Juifs ».

Parallèlement, les pays européens et le Canada, tout en annonçant le boycott des colonies juives de Cisjordanie, continueront d’importer des produits en provenance de la colonie de peuplement juive qu’est Israël lui-même.

Israël a réagi face au Royaume-Uni avec son arrogance et sa fureur habituelles, annonçant l’interdiction d’accès aux territoires sous contrôle israélien pour onze députés britanniques et la fermeture du consulat britannique à Jérusalem.

De quoi s’agit-il exactement ? Pourquoi les Européens et les Canadiens s’en prennent-ils soudainement aux colons juifs de Cisjordanie ? Qu’ont fait ces colons de si terrible pour susciter une condamnation et un boycott aussi vigoureux ?

Les partisans du boycott invoquent la violence croissante des colons (ce qui implique que la violence antérieure de ces derniers ne suffisait pas à justifier un boycott). Ils fondent également leur décision sur l’avis consultatif rendu en 2024 par la Cour internationale de justice, qui a jugé illégale la présence continue d’Israël dans les territoires palestiniens occupés – à savoir la Cisjordanie, Jérusalem-Est et Gaza.

Pourtant, l’occupation israélienne et les colonies juives à Jérusalem-Est, à Gaza, en Cisjordanie et sur le plateau du Golan syrien sont jugées contraires au droit international depuis plus d’un demi-siècle. Dès novembre 1967, la résolution 242 du Conseil de sécurité des Nations unies soulignait l’inadmissibilité de l’acquisition de territoires par la guerre et appelait au retrait des forces armées israéliennes des territoires occupés cette année-là.

La résolution 446 de mars 1979 a déclaré les colonies dépourvues de toute validité juridique, tandis que la résolution 465 de mars 1980 qualifiait la politique de colonisation d’Israël de violation flagrante de la quatrième Convention de Genève.

En effet, le Royaume-Uni et la France ont tous deux voté en faveur des résolutions 242 et 465 ; la France a également voté pour la résolution 446, alors que le Royaume-Uni s’est abstenu.

L’avis consultatif de la CIJ de 2024 a simplement renforcé et approfondi ces résolutions de l’ONU, sans toutefois apporter d’éléments nouveaux quant à l’illégalité des colonies.

Par ailleurs, les violences perpétrées par l’armée israélienne à l’encontre des Palestiniens de Cisjordanie (sans parler de ceux de Gaza et de Jérusalem-Est) dépassent de loin celles commises par les colons juifs, pourtant tant décriés. L’armée a expulsé 300.000 Palestiniens en 1967 et en a tué des milliers depuis, alors que les colons ont tué, au plus, quelques dizaines de personnes et en ont expulsé quelques centaines d’autres.

Pourtant, aucun boycott d’Israël — ou du moins de son armée — n’a été annoncé, ce qui conduit à conclure que la violence de l’armée israélienne ne constitue pas une infraction grave justifiant des sanctions.

Pourquoi ces pauvres colons subissent-ils injustement le plus lourd des répercussions, alors qu’ils ne sont que des acteurs secondaires de l’oppression massive que le mouvement sioniste, ainsi que l’État et l’armée d’Israël, font peser sur le peuple palestinien depuis les années 1880 ?

Revendications bibliques

Les colons juifs, organisés en bandes armées avant mai 1948, puis l’armée israélienne par la suite, ont non seulement expulsé près de 800.000 Palestiniens autochtones et en ont tué 13.000 durant la conquête sioniste de la Palestine (1947-1949), mais ils se sont également livrés à une guerre biologique.

Ils ont empoisonné les puits des villages palestiniens avec des bactéries responsables de la typhoïde et de la dysenterie, un crime de guerre supervisé par le chef des colons, David Ben Gourion.

Si les colons juifs de Cisjordanie invoquent aujourd’hui la Bible pour justifier leur conquête de ce territoire, il en allait de même pour les dirigeants colons juifs d’Israël qualifiés de « laïcs », tant avant qu’après 1967. C’est Ben Gourion qui ne cessait de rappeler que « Dieu nous a promis [la Palestine] ».

C’est également Ben Gourion qui, en 1956, a qualifié les Arabes d’« Amalec ». De même, l’armée israélienne a tiré le nom de son opération de 1948 visant à empoisonner les puits palestiniens — « Opération Jette ton pain » — d’un verset biblique du livre de l’Ecclésiaste.

Parmi les opérations militaires israéliennes de 1948 portant des noms de figures bibliques, on peut citer, entre autres, les opérations « Nachshon », « Yiftach » et « Yoav ». L’armée continue d’emprunter des noms à la Bible pour ses opérations, comme « Le réveil du lion » pour la guerre de 2025 contre l’Iran ou « Pilier de défense » pour la guerre de 2012 contre les Palestiniens de Gaza.

Même les armes israéliennes portent des noms bibliques, tels que les missiles balistiques « Jéricho » et les missiles « Fronde de David ». Ses chars sont baptisés « Merkava » (signifiant « char »), en référence au livre d’Ézéchiel.

Ce shéma de l’augmentation de la population juive en Cisjordanie de 1967 à 2021 montre clairement que tous les gouvernements qui se sont succédé, de quelque bord politique qu’ils soient, ont tous mis en oeuvre, sur le terrain, une politique déterminée de colonisation de peuplement. (Source des données : www.jewishvirtuallibrary.org)

Il est avéré que, dans les années 2000, des colons ont délibérément contaminé les puits et les réserves d’eau des villages palestiniens en y jetant des couches sales ainsi que d’autres polluants. Pourtant, ils ne les ont pas contaminés avec des agents biologiques mis au point dans des laboratoires sionistes, comme l’avait fait Ben Gourion en 1948.

Alors que les colons juifs d’aujourd’hui perpètrent des pogroms de moindre ampleur, les colons sionistes avaient commis d’effroyables massacres en 1948 — sans parler du génocide en cours à Gaza, dont la gravité dépasse de loin les actes, bien moins violents, commis par les colons juifs actuels.

Tout comme les colons juifs de l’Israël d’avant et d’après 1948, ceux installés après 1967 — en particulier les colons américains — invoquent les mêmes justifications bibliques que Ben Gourion, affirmant que Dieu leur a donné la « Judée-Samarie », plutôt que d’en avancer de nouvelles.

Une sanction sélective

L’armée israélienne a déjà tué plus de 1.200 Palestiniens en Cisjordanie depuis le début de son génocide contre les Palestiniens de Gaza le 7 octobre 2023 ; un quart d’entre eux étaient des enfants.

Rien qu’en 2026, l’armée israélienne et les colons juifs ont tué près de 100 Palestiniens en Cisjordanie, dont 19 enfants. Parmi eux, 23 ont été tués lors d’attaques perpétrées par des colons. Parallèlement, au cours des derniers mois seulement, l’armée israélienne a procédé à la destruction massive de plusieurs camps de réfugiés en Cisjordanie et en a expulsé les habitants.

Ce sont le gouvernement et l’armée israéliens, et non les colons, qui ont anéanti la possibilité d’une soi-disant solution à deux États – une solution si chère aux Européens et aux Canadiens, qui justifiaient leur boycott des colonies comme un moyen de la défendre.

Ce sont le gouvernement et l’armée qui prennent réellement les décisions à l’origine de l’expansionnisme et de la colonisation israéliens. Les colons ne sont que leurs exécutants, et pourtant, ce sont eux qui sont injustement pénalisés par ceux qui prônent le boycott.

Il s’agit d’une grave injustice à laquelle il faut s’opposer et qu’il convient de réparer immédiatement.

Si les soutiens européens et canadiens de l’occupation et du génocide perpétrés par Israël – tout comme ceux qui s’y opposent – souhaitent faire preuve de justice et mettre fin au régime de suprématie juive d’Israël ainsi qu’à sa colonisation des terres palestiniennes, alors c’est l’État d’Israël qu’il faut sanctionner, et non quelques colons démunis qui seraient impuissants sans le soutien total de cet État.

La décision prise par douze pays d’interdire le commerce avec les colonies n’aura absolument aucun impact économique sur la colonie de peuplement juive et n’arrêtera pas la colonisation juive. Ce commerce est dérisoire comparé aux échanges massifs que ces pays entretiennent avec Israël.

Seul un boycott total et catégorique de l’État israélien génocidaire et de toutes ses institutions permettrait d’obtenir de tels résultats.

Ce serait, en outre, la seule attitude juste à l’égard des colons.

Article original en anglais sur Middle East Eye / Traduction MR

*Source : ISM-France