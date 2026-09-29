Trump se prépare à une invasion de Cuba

Par Kurt Nimmo (revue de presse : Mondialisation.ca, - 27 septembre 2026)*

Le 21 mai, Marco Rubio s’est exprimé sur le tarmac de l’aéroport de Miami Homestead et a déclaré aux journalistes que Cuba « a été l’un des principaux commanditaires du terrorisme dans toute la région ». Le secrétaire d’État a insisté sur le fait que Cuba constituait une menace pour la sécurité nationale des États-Unis, bien qu’il n’ait fourni aucune preuve à l’appui de cette affirmation.

Rubio a tenu ces propos le jour même où le ministère de la Justice a rendu publique une mise en accusation pour meurtre visant l’ancien président cubain Raúl Castro et où le Commandement Sud des États-Unis a dépêché le groupe aéronaval de l’USS Nimitz dans les Caraïbes.

Cette mise en accusation concerne la destruction en vol par les Cubains d’un avion de l’organisation « Brothers to the Rescue » (Hermanos al Rescate) en 1996. «Brothers to the Rescue» est dirigé par José Basulto et un groupe d’exilés cubains. Basulto a admis dans son témoignage qu’il était un agent de la CIA opposé à Castro.

CBS News a rapporté le 25 septembre que la Réserve de l’armée américaine examinait la possibilité de fournir au Commandement Sud des forces de police, du personnel médical et d’autres unités de soutien au cours des quatre prochains mois, selon un message interne de l’armée.

Bien que le message ne fasse aucune référence à Cuba, cette demande vise à poursuivre la planification militaire axée sur Cuba, selon plusieurs responsables américains qui se sont confiés à CBS News sous couvert d’anonymat, n’étant pas autorisés à s’exprimer publiquement.

Avant la diffusion de ce message de l’armée, les États-Unis avaient mené des opérations de reconnaissance sur les fonds marins et dans les zones maritimes entourant l’île de Cuba. « Par ailleurs, les forces aériennes américaines ont été placées en état d’alerte renforcé et ont reçu l’ordre de prépositionner du personnel en vue d’un déploiement potentiel. Ces plans ne se sont toutefois pas concrétisés », selon CBS.

Cuba est « dans une situation très difficile », avait déclaré Rubio en mai. Il avait averti que les États-Unis étaient prêts à envahir Cuba si et quand Trump en donnerait l’ordre. Le renforcement des effectifs de la marine américaine à l’époque constituait le plus important déploiement en dehors de l’Asie occidentale.

Ces moyens stratégiquement positionnés ont préparé le terrain pour une action militaire, allant de la capture des dirigeants de La Havane – à l’image de l’arrestation de l’ancien président vénézuélien Nicolás Maduro – à une série de frappes de précision. Ils ouvrent également la possibilité que les États-Unis s’engagent dans le troisième conflit international de l’administration Trump.

On estime que les États-Unis auraient besoin de plus de 100 000 soldats pour mener une invasion de Cuba et qu’un appui aérien et naval serait essentiel à la réussite de l’opération. Les Forces armées révolutionnaires cubaines comptent environ 50 000 soldats en service actif et 39 000 réservistes. L’armée américaine n’aurait aucun mal à venir à bout des forces armées cubaines. Cependant, les combats urbains et l’insurrection dans les zones rurales poseraient des défis considérables.

À la suite des propos belliqueux tenus par Trump en début d’année, la Défense civile cubaine a publié un guide de plusieurs pages intitulé « Guide familial pour la protection contre l’agression militaire ».

Ce guide s’appuie sur la doctrine de défense cubaine, baptisée « Guerre de tout le peuple » [(Guerra de todo el pueblo], adoptée après la chute de l’Union soviétique, et prévoit de résister à une invasion étrangère en mobilisant l’ensemble de la population civile par le biais de la guérilla, des milices locales et des réseaux de défense civile.

Cette doctrine résulte de la synthèse entre les campagnes de libération cubaines du XIXe siècle et les enseignements idéologiques tirés des expériences vécues pendant la Guerre froide. Ce concept a constitué la politique officielle de l’État au début des années 1980. Il a été élaboré en réponse à la posture hostile de l’administration Reagan et à la prise de conscience que l’Union soviétique serait incapable ou peu disposée à garantir la sécurité de Cuba en cas de confrontation avec les États-Unis.

« Les principes fondamentaux de cette doctrine partent du principe que, même si un adversaire technologiquement supérieur parvient à établir une domination aérienne et maritime initiale, il ne peut occuper ni pacifier une population universellement armée et organisée pour une résistance perpétuelle », explique Grip Analytics de Ronin.

Les opérations de guérilla nécessiteraient une présence militaire américaine prolongée, ce qui alourdirait les dépenses financières et logistiques liées à l’intervention. L’attaque de Trump contre l’Iran, par exemple, a coûté jusqu’à présent environ 44 milliards de dollars, soit 1 099 dollars par seconde. Le président a indiqué à de nombreuses reprises qu’il ne se souciait ni du coût de sa guerre pour les Américains moyens, ni du coût pour les générations futures qui devront rembourser la dette.

Ce conflit a exercé une pression financière considérable sur les ménages américains, dont le coût est estimé à plus de 1 200 dollars par foyer en raison de la hausse des prix du carburant, de l’inflation et des dépenses militaires. Des analyses indépendantes suggèrent que le coût total pourrait dépasser les 2 000 milliards de dollars si l’on tient compte des dépenses militaires, des coûts du carburant et des répercussions économiques.

En réponse aux critiques, Trump a déclaré que les Américains qui s’inquiètent du coût de sa guerre sont des imbéciles. Un sondage réalisé par YouGov en mai a révélé que 64 % des Américains s’opposent à ce que les États-Unis entrent en guerre contre Cuba, tandis que 15 % y sont favorables et 21 % sont indécis.

Trump et son secrétaire d’État cubano-américain ignorent ou refusent d’admettre qu’une invasion de Cuba se solderait par un échec tant pour les Américains que pour les Cubains, les interventions passées ayant souvent entraîné des conséquences négatives et une instabilité. Les coûts d’une invasion terrestre sont jugés colossaux, ce qui en fait l’option la moins attrayante pour atteindre des objectifs politiques à Cuba.

Si Washington décidait finalement de recourir à la force, préviennent les experts, toute opération visant à renverser le gouvernement cubain se heurterait à des risques militaires, politiques et humanitaires insurmontables, bien pires que ne le laisse entendre la rhétorique de l’administration. « Une guerre à Cuba pourrait déclencher une crise migratoire à seulement 90 miles de la Floride, offrir à d’autres groupes armés l’occasion de tirer parti de l’instabilité et conduire à une occupation militaire américaine prolongée. »

En réponse à une question du journaliste Marc Caputo, Trump a déclaré qu’il était possible que les États-Unis tentent d’enlever Raúl Castro, âgé de plus de 90 ans. Il reste toutefois à voir si Trump et Rubio parviendront à trouver une équivalente cubaine de la Vénézuélienne Delcy Rodríguez, vice-présidente de Maduro, qui avait coopéré avec Trump et son ministère de la Guerre pour faire arrêter Nicolás Maduro sur la base d’accusations douteuses de « narcoterrorisme ».

L’enlèvement de Maduro a constitué une violation du droit international, car il a impliqué le recours à la force militaire contre un autre État sans l’autorisation du Conseil de sécurité de l’ONU ni motif légitime de légitime défense, selon de nombreux experts en droit international et l’article 2, paragraphe 4, de la Charte des Nations unies.

Kurt Nimmo est journaliste, auteur et analyste géopolitique. Il réside au Nouveau-Mexique, aux États-Unis. Il est chercheur associé au Centre de recherche sur la mondialisation (CRM). Consultez le blog de l’auteur.

*Source et Traduction : Mondialisation.ca