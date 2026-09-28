Fermeture totale de la Cisjordanie. Smotrich y exige l’application du « modèle de la bande de Gaza »

Par la rédaction d’Al Manar (27 septembre 2026)*

Le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, a appelé à une guerre à grande échelle en Cisjordanie occupée et au démantèlement de l’Autorité palestinienne, exigeant l’application du « modèle de la bande de Gaza » dans cette région.

Dans une interview accordée au journal Yediot Ahronoth, Smotrich a souligné la nécessité pour l’armée d’occupation de démanteler l’infrastructure militaire en Cisjordanie, de cibler « les militants et les tunnels, et de récupérer les armes comme elle l’a fait avec le Hamas à Gaza », selon ses termes.

Le ministre israélien d’extrême droite a indiqué avoir œuvré à l’évacuation de trois camps dans le nord de la Cisjordanie, exprimant son désir de « tuer tous les terroristes » et avertissant que « si des voitures en Cisjordanie deviennent des armes pour des attaques à la voiture bélier, il ne faut pas les autoriser à circuler dans les rues ».

Concernant l’activité de colonisation, Smotrich a annoncé la création de 22 nouveaux avant-postes de colonisation en Cisjordanie au cours de l’été dernier, considérant que ce qui s’y passe est « formidable et procure un sentiment de sécurité ».

Sur le terrain, l’armée d’occupation israélienne a relevé son niveau d’alerte et déployé des renforts militaires en Cisjordanie quelques jours avant la fête juive de Souccot.

Le Coordonnateur des activités gouvernementales dans les Territoires a annoncé une fermeture complète de la Cisjordanie et la fermeture des points de passage à partir de dimanche jusqu’à samedi prochain (3 octobre 2026), sur la base d’une évaluation de la situation sécuritaire et des directives du niveau politique.

Des centaines de colons ont pris d’assaut la mosquée Al-Aqsa et accompli des rituels religieux sous protection policière, dans un contexte de renforcement des mesures militaires des forces d’occupation aux alentours de la mosquée et dans la vieille ville de Jérusalem occupée, a rapporté l’agence palestinienne WAFA.

*Source : Al Manar