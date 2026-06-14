Le peuple cubain étranglé

Revue de presse : Blog de l’Atlas alternatif (13 Juin 2026)*

Jeudi, le ministre des Affaires étrangères étatsunien, Marco Rubio, a annoncé des mesures coercitives contre la compagnie pétrolière d'État Unión Cuba-Petróleo (Cupet). Il s'agit d'un nouveau durcissement du blocus américain, qui frappera de plein fouet les populations les plus vulnérables.Le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Türk a déclaré « Les mesures de sanctions qui ciblent des secteurs économiques entiers et qui ont des conséquences considérables, aveugles et brutales pour la population sont incompatibles avec les principes des normes internationales relatives aux droits de l'homme »,

Des services médicaux essentiels tels que l’oncologie, la dialyse et la santé maternelle sont soumis à une pression considérable. Des données récentes de santé publique montrent des tendances alarmantes depuis l’imposition des restrictions de carburant, notamment un doublement de la mortalité infantile, qui atteint désormais 9,9 décès pour 1 000 naissances, et une baisse des taux de survie des enfants malades du cancer, qui sont passés de 85 % à 65 %. On assiste à une grave pénurie des médicaments essentiels, les stocks ayant chuté à environ 30 %. Les pénuries de carburant perturbent la chaîne agroalimentaire, ce qui entraîne une baisse de 60 % de la production alimentaire et une flambée des prix des denrées alimentaires de base.

Cuba fait face à un isolement croissant. Les entreprises partent. De moins en moins de compagnies aériennes desservent le pays. Ce dernier est pratiquement déconnecté des systèmes de paiement internationaux. La hausse des températures estivales risque d’accroître la propagation des maladies à transmission vectorielle et des maladies transmises par l’eau. La saison des ouragans aggrave encore cette vulnérabilité.

En réponse le gouvernement cubain opte pour l'autogestion et la décentralisation. « Les entreprises définiront leurs dimensions, a déclaré le président Diaz-Canel, elles définiront leurs systèmes de salaires, elles auront des pouvoirs illimités, sans obstacles, pour utiliser leurs bénéfices dans les domaines qu'elles comprennent, dans les domaines qu'elles approuvent ».Il a évoqué « les pouvoirs qui seront accordés en matière d'utilisation des terres : attribuer des terres à ceux qui sont réellement capables de les cultiver ; réduire au minimum les terres en friche ; maximiser la productivité ; garantir aux producteurs l'accès aux marchés des intrants, tant en devises étrangères qu'en monnaie nationale ; leur donner accès au marché des changes ; et permettre aux producteurs de tous les secteurs – public, coopératif, privé et investissements étrangers, y compris ceux impliqués dans la production alimentaire – d'interagir et de nouer des partenariats. » Il a aussi déclaré que la municipalité devrait avoir le pouvoir d'importer et d'exporter, et ne pas dépendre de plans centraux ; qu'elle devrait pouvoir gérer les recettes en devises étrangères en fonction de sa capacité à stimuler et à gérer les investissements directs étrangers dans son propre intérêt ; qu'elle devrait pouvoir gérer les investissements ou les projets avec des Cubains résidant à l'étranger ; qu'elle devrait pouvoir approuver les investissements des Cubains résidant à Cuba ; et qu'elle devrait pouvoir faciliter toutes les interconnexions et tous les partenariats entre tous les acteurs économiques.

*Source : Blog de l’Atlas alternatif