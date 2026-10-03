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France-Irak Actualité : actualités du Golfe à l'Atlantique

France-Irak Actualité : actualités du Golfe à l'Atlantique

Analyses, informations et revue de presse sur la situation en Irak et du Golfe à l'Atlantique. Traduction d'articles parus dans la presse arabe ou anglo-saxonne.


Trump refuse d’apporter son soutien à Netanyahou pour un nouveau mandat

Publié par Gilles Munier sur 3 Octobre 2026, 06:03am

Catégories : #Elections israéliennes, #Trump, #Netanyahou, #Gadi Eisenkot

Revue de presse : TRT Français (1er octobre 2026)*

Le président américain affirme n’avoir entendu aucune «mauvaise chose» au sujet du candidat de l’opposition, Gadi Eisenkot.

Le président américain, Donald Trump, n’a pas accepté de soutenir le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, pour un nouveau mandat avant les prochaines élections, évitant ainsi un soutien direct à son allié de longue date.

«Eh bien, je peux seulement dire que je ne suis plus impliqué en politique, si ce n’est que nous sommes populaires», a déclaré Trump au magazine Time lorsqu’on l’a interrogé sur la question de savoir si Netanyahou devrait obtenir un nouveau mandat lors des élections du 27 octobre.

Interrogé de nouveau sur ce sujet, il a répondu : «Non, la chose principale pour moi est que je veux les aider à défendre Israël», évitant ainsi de manifester un soutien clair à Netanyahou dans l’entretien réalisé lundi.

Trump a plutôt souligné sa popularité personnelle auprès du public israélien, affirmant que son taux de popularité atteignait «environ 99%», en raison des politiques qu’il avait menées par le passé.

Interrogé sur la possibilité pour Washington de coopérer plus efficacement avec le candidat de l’opposition et ancien chef d’état-major, Gadi Eisenkot, Trump a déclaré qu’il n’avait «pas entendu de mauvaises choses à son sujet», mais il a mis en garde contre la sous-estimation de Netanyahou.

«Les gens ont considéré la carrière de Bibi (Netanyahou) comme terminée très, très souvent, tout comme ils m’ont considéré comme terminé très, très souvent», a-t-il déclaré.

«Je ne sous-estimerais pas Bibi», a-t-il souligné.

La relation entre Trump et Netanyahou est rapportée comme étant devenue plus tendue ces derniers mois en raison de la guerre en Iran et des frappes israéliennes continues au Liban et à Gaza.

*Source : TRT Français

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