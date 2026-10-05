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France-Irak Actualité : actualités du Golfe à l'Atlantique

France-Irak Actualité : actualités du Golfe à l'Atlantique

Analyses, informations et revue de presse sur la situation en Irak et du Golfe à l'Atlantique. Traduction d'articles parus dans la presse arabe ou anglo-saxonne.


Irak ouvre une enquête sur la profanation du drapeau des États-Unis lors d'un défilé de milices pro-iraniennes

Publié par Gilles Munier sur 5 Octobre 2026, 08:42am

Catégories : #Irak, #Iran, #Trump

Revue de presse : Democrata (4 octobre 2026)*

Le chef de l'armée irakienne, Alí Falé al Zaidi, a ordonné de commencer immédiatement une enquête sur un épisode d'outrage à l'emblème des États-Unis attribué aux milices pro-iraniennes des Forces de Mobilisation Populaire (FMP). L'incident a eu lieu cette semaine à Bagdad, lors d'un défilé organisé dans les rues de la capitale à l'occasion des célébrations de la Journée de l'Indépendance.

Le congressiste républicain Joe Wilson a diffusé ce dimanche sur ses réseaux sociaux des images de l'événement. On y voit comment des véhicules appartenant aux FMP passent sur un vaste drapeau américain placé le long d'un tronçon de chaussée. "Au cas où il faudrait plus de preuves que l'Irak est une province iranienne", a écrit Wilson dans un message adressé au Premier ministre irakien, Alí al Zaidi.

Les FMP constituent l'un des piliers clés du dispositif de sécurité en Irak, bien qu'elles continuent d'agir avec une marge notable d'autonomie par rapport au gouvernement central, qui n'a jusqu'à présent réussi ni à désarmer les milices ni à les intégrer pleinement dans les forces régulières. Cette situation met en lumière le poids que conserve l'Iran sur l'Irak et, en particulier, sur sa population chiite.

Étant donné ce qui s'est passé, le porte-parole du Commandant en Chef de l'Armée, Sabah al Numan, a communiqué par l'intermédiaire de l'agence officielle INA "la formation d'un comité d'enquête pour déterminer les circonstances de la transgression qui a accompagné l'un des défilés lors des événements de la Journée de la Souveraineté, contre le drapeau des États-Unis d'Amérique".

"Le commandant en chef des Forces Armées condamne cet acte, souligne la nécessité de respecter les lois et normes diplomatiques et ordonne que des mesures légales nécessaires soient prises contre les contrevenants, et assure que l'enquête sera complétée et que ses résultats seront présentés dès que possible", a ajouté le porte-parole, soulignant l'intention des autorités d'éclaircir les responsabilités.

*Source : Democrata

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