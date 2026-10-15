Sinwar a démasqué le sionisme. Mais à quel prix?

Par Mike Whitney (revue de presse : Unz.com - 11 octobre 2026)*

Israël est-il en train de gagner sa guerre contre le Hamas ?

Pas au sens classique du terme tel que l’entendait von Clausewitz, car le but de la guerre est d’atteindre un objectif politique final. Quel est cet objectif politique final auquel aspire Israël ?

Israël veut chasser les Palestiniens de Gaza. Nous le savons ; tout le monde le sait.

Mais cela ne s’est pas produit, et après trois ans de brutalité implacable, Israël ne s’est pas davantage rapproché du succès qu’il ne l’était le 8 octobre. Il en est toujours au même point. Alors, quel est l’objectif politique final ? Où est la victoire ?

Et qu’en est-il du Hamas ? Est-il vainqueur dans sa lutte contre Israël ?

Oui, le Hamas est en train de gagner sa guerre contre Israël pour la simple raison qu’il atteint les objectifs stratégiques qui le mèneront aux buts politiques escomptés. Gardez à l’esprit que nous ne parlons pas ici du prix monstrueux que paie le peuple palestinien. Nous sommes conscients que la majeure partie de Gaza a été réduite à un terrain vague et qu’aucun espoir n’est en vue. Mais telle n’est pas la question ici. Elle est de savoir si le Hamas atteint ses objectifs. Mais, pour cela, nous devons les identifier.

Heureusement, nous disposons du discours du chef du Hamas, Yahya Sinwar (prononcé le 14 décembre 2022), où il présente la stratégie du Hamas en termes très clairs. Voici ce qu’il a déclaré :

“D’ici quelques mois — une période que j’estime ne pas devoir excéder une année — nous forcerons l’occupant à faire face à deux options : soit nous le contraignons à appliquer le droit international, à respecter les résolutions internationales, se retirer de la Cisjordanie et de Jérusalem, démanteler les colonies, libérer les prisonniers et garantir le retour des réfugiés, permettant ainsi la création d’un État palestinien sur les territoires occupés en 1967, y compris Jérusalem. Ou bien nous placerons cette occupation dans un état de contradiction et de confrontation avec l’ordre international dans son ensemble, nous l’isolerons de manière extrême et radicale, et nous mettrons fin à son intégration dans la région et dans le monde entier en remédiant à l’effondrement qui s’est produit sur tous les fronts de la résistance au cours des dernières années”. — Arab Center Washington DC

Alors, que signifie la déclaration de Sinwar ?

Tout d’abord, elle nous indique que Sinwar est un réaliste sans aucune illusion quant à la possibilité de vaincre Israël militairement. Cela n’a jamais été sérieusement envisagé. Les Forces de défense d’Israël (FDI) sont bien trop puissantes.

Ensuite, son intention n’était pas de terroriser ou de tuer des civils israéliens, ni de “pousser les Juifs à la mer”. Ces allégations relèvent essentiellement de la propagande de diabolisation du Hamas.

La stratégie consistait tout simplement à provoquer une réaction excessive de la part d’Israël pour exposer au monde le véritable visage du sionisme. Tel était l’objectif, et une lecture attentive du texte ci-dessus prouve effectivement que tel était l’objectif.

Alors, Israël est-il tombé dans le piège et a-t-il réagi de manière excessive ?

Bien sûr que oui. En effet, les sondages montrent que partout, une majorité rejette l’idée que le 7 octobre constitue une justification légitime à la destruction de Gaza. Personne n’adhère à l’excuse éculée d’Israël selon laquelle le 7 octobre lui aurait donné le feu vert pour raser toute la bande de 40 km.

Sinwar avait-il donc anticipé la réaction d’Israël ?

Non seulement il l’avait anticipée, mais elle faisait partie intégrante de sa stratégie globale. Comme nous l’avons déjà souligné, il savait qu’il ne pouvait pas vaincre Israël militairement. Il devait donc créer une situation où Israël finirait par se saborder lui-même. Et c’est exactement ce qui s’’st produit. Il a révélé la nature violente de l’occupant et n’a cessé de rallier davantage de soutien à la cause palestinienne. À mes yeux, c’est ce qu’on appelle “gagner”.

Posez-vous donc la question suivante : Les prédictions de Sinwar se sont-elles réalisées ? Israël est-il désormais “isolé de manière extrême et radicale” ?

Oui.

La menace d’une “intégration régionale” a-t-elle été “remise en question” ?

Oui.

Et Israël est-il confronté à un “état d’effondrement total sur tous les fronts” ?

Pas encore, mais nous n’en sommes qu’aux premiers rounds de ce conflit. Mais quel que soit le critère retenu, l’évolution de l’opinion publique mondiale suggère que le soft power d’Israël s’érode de jour en jour. Le pays est plus isolé politiquement qu’à aucun autre moment de son histoire, et de plus en plus de voix s’élèvent pour exprimer leur horreur face aux agissements criminels des troupes de l’armée israélienne opérant à Gaza. Lisez ce commentaire de l’actrice britannique Juliet Stevenson, qui parle au nom de beaucoup d’entre nous :

“Nous assistons à un véritable enfer. Comme si l’enfer s’était déchaîné.

“Des atrocités. Des crimes contre l’humanité. Des crimes de guerre.

“Et tout cela a été filmé. Nous avons tous pu le voir. Et je sais que beaucoup de gens ont choisi de regarder ailleurs, parce que c’est insupportable, mais je n’ai pas pu. Je ne crois pas qu’on ait le choix de détourner le regard. Je me suis dit : ‘Si cela se produit, il faut en être témoin’. Et si c’est insupportable, eh bien, il faut trouver un moyen d’y faire face, car c’est ce que font les Palestiniens”. — Juliet Stevenson, actrice britannique, “Comment le monde peut-il rester les bras croisés ?”, X.

C’est là le combat perdu d’avance auquel Israël est confronté : les gens sont submergés par ces images sinistres de génocide depuis plus de trois ans. Ces images ne s’effacent pas, et elles altèrent notre perception des auteurs de ces actes. Comment oublier l’image d’un enfant pris pour cible et délibérément abattu par un sniper, ou celle de foules affamées fauchées par des mitrailleuses alors qu’elles tentent de trouver de quoi nourrir leurs familles privées de nourriture, ou celle de jeunes soldats célébrant les destructions d’écoles, d’hôpitaux, de mosquées et d’universités. Israël a même excavé plus d’une douzaine de cimetières palestiniens dans le but d’effacer toute trace de la population autochtone. C’est pervers. Personne n’a jamais vu ce genre de violence sadique auparavant, et cela marque les esprits. Ces images ravivent le souvenir d’Abu Ghraib et des atrocités commises à l’encontre de combattants irakiens, torturés et maltraités par des militaires américains dépravés. Ces photos ont été largement diffusées dans les médias internationaux, causant un immense préjudice à la réputation des États-Unis. Mais – pour aller droit au but – à Gaza, chaque jour est un Abu Ghraib de plus. Chaque jour, de nouvelles atrocités, de nouveaux abus, de nouvelles horreurs. Et les gens se demandent : comment un peuple peut-il manquer à ce point d’empathie ? Comment peut-il être à ce point dépourvu d’humanité ? C’est du pur nihilisme noyé dans des océans de sang. Et cela ne cesse jamais.

Dans leur arrogance, les stratèges israéliens pensent pouvoir peaufiner leurs programmes de communication et effacer la tache du génocide. Ils pensent que des messages agressifs sur les réseaux sociaux, des podcasteurs pro-israéliens et des campagnes publicitaires ostentatoires finiront par gagner les cœurs et les esprits et rallier le soutien du public à l’État juif. Mais tous les sondages montrent exactement le contraire. La cote de popularité d’Israël est en chute libre et rien n’indique un renversement de tendance. Les gens se sont fait une opinion. Ils sont profondément choqués par la cruauté systématique que les soldats infligent joyeusement au quotidien. Nous en avons tous assez vu. Nous en avons assez.

Et tout cela est l’œuvre de Sinwar. Il a arraché le masque du sionisme et révélé la créature sanguinaire qui se cache derrière.

On nous a tous répété que

“le sionisme est un mouvement politique et nationaliste qui soutient le droit du peuple juif à l’autodétermination et à la souveraineté sur sa terre ancestrale”.

Mais les seuls à accepter cette définition sont les sionistes eux-mêmes. Tous les autres fondent leur conclusion sur leurs observations, et ce qu’ils voient, ce sont des scènes de carnage au cœur des kilomètres carrés de décombres. C’est ce que le monde voit, et c’est ainsi qu’il qualifie le sionisme.