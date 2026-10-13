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France-Irak Actualité : actualités du Golfe à l'Atlantique

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Analyses, informations et revue de presse sur la situation en Irak et du Golfe à l'Atlantique. Traduction d'articles parus dans la presse arabe ou anglo-saxonne.


Libye : Le fils du maréchal Khalifa Haftar en visite officielle au Maroc

Publié par Gilles Munier sur 13 Octobre 2026, 06:03am

Catégories : #Haftar, #Libye, #Maroc, #Algerie

Par Mohammed Jaabouk (revue de presse : Yabiladi – 12 octobre 2026)* 

Le chef d'état-major des forces armées libyennes, Khaled Haftar, a atterri ce dimanche au Maroc, rapportent plusieurs sources médiatiques libyennes. Fils cadet du puissant maréchal de l'Est libyen, Khalifa Haftar, il a été accueilli par l'adjoint de l'inspecteur général des Forces armées royales (FAR) et plusieurs hauts responsables militaires marocains. C'est la première visite officielle à Rabat d'un haut gradé militaire de l'Est libyen.

Ce déplacement représente un tournant dans la position du royaume sur la crise en Libye, affichant désormais un soutien clair à l'Est du pays dans son conflit avec le gouvernement de l'Ouest, dirigé par le Premier ministre Abdelhalid Dbaiba, allié de l'Algérie.

Rabat a longtemps joué le rôle de médiateur en accueillant des négociations entre factions libyennes, notamment le Haut conseil d'État (Ouest) et le Parlement de Tobrouk (Est), efforts ayant conduit à l'accord de Skhirat en 2015.

La visite de Khaled Haftar survient quelques semaines après que l'exécutif Dbaiba a annoncé sa candidature pour un siège au Conseil de sécurité de l'ONU pour 2027-2028, entrant en concurrence avec le Maroc.

Le gouvernement des Émirats arabes unis, allié du Maroc, soutient militairement et financièrement Khalifa Haftar.

Khaled Haftar mène depuis plusieurs mois des négociations pour résoudre la crise libyenne avec Massad Boulos, conseiller spécial de l'ancien président Trump pour les affaires africaines et arabes.

*Source : Yabiladi

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