Wall Street Journal: La guerre épuise l’économie saoudienne et creuse le déficit budgétaire du pays

Par la rédaction d’Al Manar (revue de presse : 12 octobre 2026)*

Le journal Wall Street Journal est revenu dans un rapport sur les répercussions de la guerre sur l’économie de l’Arabie saoudite, estimant qu’elle menace de la faire plier sous la « récession » et aggrave le déficit budgétaire du pays.

Le quotidien précise que les retombées de la crise « dépassent les frontières de l’Arabie saoudite, le Royaume étant une source majeure de financement dans le secteur technologique mondial », ajoutant que Riyad fait face à des « pressions militaires croissantes », comparant certains quartiers de la capitale à un « champ de bataille ».

L’économie saoudienne sous pression

Concernant les stocks de missiles d’interception en Arabie saoudite, le journal souligne qu’ils touchent à leur fin, tandis que la hausse des « dépenses de défense » et des coûts d’infrastructures menace d’épuiser les fonds nécessaires à la diversification de l’économie saoudienne.

Le Royaume éprouve des difficultés à couvrir l’ensemble de son territoire au moyen de ses défenses antiaériennes et s’est vu contraint de déplacer des batteries pour protéger les palais et les installations énergétiques, selon la même source.

Par ailleurs, d’après des responsables saoudiens, les investissements directs étrangers ont chuté au cours des premier et deuxième trimestres de l’année, demeurant bien en deçà des objectifs fixés pour la vision 2030.

À ce propos, plusieurs projets lancés par le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane ont été mis à l’arrêt, et Riyad a renoncé à ses plans pour l’organisation des Jeux asiatiques d’hiver de 2029, rapporte le Wall Street Journal.

Le journal indique également que le conflit menace les efforts de l’Arabie saoudite visant à faire du voyage et du tourisme deux piliers essentiels de son économie. Selon le cabinet Capital Economics, le secteur non pétrolier s’est contracté au deuxième trimestre par rapport au premier.

Maintien des contacts diplomatiques avec l’Iran

S’agissant de l’Iran, Mohammed ben Salmane a appelé ses conseillers à maintenir ouvertes les voies de communication diplomatique avec Téhéran, alors que « Riyad s’oriente de plus en plus vers la recherche d’une solution diplomatique au conflit », indique le quotidien américain.

Washington et l’engagement de Ben Salmane

Sur le plan américain, et malgré l’engagement de Ben Salmane d’investir près de 1 000 milliards de dollars aux États-Unis, Washington n’a pas répondu favorablement à sa demande d’assistance militaire.

L’agression contre le Yémen

Concernant l’agression contre le Yémen, l’affrontement entre l’Arabie saoudite et les forces armées yéménites pose de nouveaux défis à la sécurité du Royaume et à ses plans de transformation d’une économie tributaire du pétrole.

Mohammed ben Salmane se déplace désormais entre des « palais hautement sécurisés et équipés de bunkers, sous la protection d’une garde rapprochée choisie avec le plus grand soin », conclut le journal.

*Source : Al Manar