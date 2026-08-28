Regain du génocide à Gaza pour cause de… cerfs-volants

Par Ramona Wadi pour Middle East Monitor, le 27 août 2026

La lutte acharnée contre les cerfs-volants est l’une des dernières prétendues préoccupations sécuritaires d’Israël en date.

“La directive que j’ai transmise aux forces armées israéliennes prévoit de tout mettre en œuvre contre les cerfs-volants, une arme particulièrement redoutable : nous devons les détruire, ainsi que ceux qui les utilisent, et frapper les lieux d’où ils sont lancés. Nous devons tout faire pour protéger nos citoyens dans les communautés frontalières de Gaza, et partout ailleurs”,

a déclaré le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

Le ministre de la Défense, Israel Katz, s’est fait l’écho de la déclaration de M. Netanyahu, affirmant avoir donné pour instruction à l’armée “d’agir immédiatement et avec fermeté” contre tout lancement depuis Gaza qui, selon lui, constitue “un acte de guerre à tous égards”.

Les cerfs-volants que l’armée israélienne a découverts à Gaza ne comportent toutefois aucun engin explosif. Même les médias israéliens l’ont confirmé.

“Puisqu’aucun engin n’a été lancé, et qu’Israël considère tout lancement comme une attaque même s’il ne s’agit que d’un cerf-volant, cette rhétorique ne révèle rien d’autre qu’une menace directe de nouvelles frappes aériennes israéliennes qui tueront davantage de Palestiniens et en pousseront d’autres vers de nouveaux cycles de déplacement”.

Selon certains médias israéliens, le Hamas serait à l’origine de ces lâchers de cerfs-volants pour bloquer la reconstruction de Gaza. Or, c’est le Conseil de paix lui-même qui a bloqué la reconstruction de Gaza en la réduisant à des projets pilotes. Israël, quant à lui, refuse de se retirer derrière la “ligne jaune”. Netanyahu s’est déclaré à plusieurs reprises opposé à la solution à deux États ou à tout retrait de Gaza, comme l’indique clairement l’ordre qu’il a donné précédemment à l’armée d’occuper 70 % de Gaza. Si Israël ne se retire pas de Gaza, la reconstruction destinée aux Palestiniens n’aura pas lieu. Ce qui se produira, en revanche, ce sont de nouveaux déplacements forcés. Même si cela implique de faire de cerfs-volants inoffensifs un nouvel ennemi.

La communauté internationale laisse Israël parler et attaquer, puis condamne après coup, une fois que les cadavres accumulés dans les ruines de Gaza. Elle ne s’interroge pas sur les raisons pour lesquelles une puissance militaire comme Israël se sentirait menacée par des cerfs-volants, de peur que le discours colonial ne soit remis en cause et que ce génocide au ralenti ne s’arrête complètement. Israël est présent à Gaza par le biais de l’occupation militaire – quelle menace Israël perçoit-il exactement de la part d’une population qui se préoccupe davantage de sa propre survie après près de trois ans de déplacements forcés perpétuels dus au génocide ?

Tandis qu’Israël dénonce les cerfs-volants, les Palestiniens subissent les retombées du discours sécuritaire israélien. Israël n’a besoin d’aucun prétexte pour tuer toujours plus – et la communauté internationale, en cautionnant le génocide, a déjà largement contribué à cet objectif. Pourtant, aussi absurde soit-elle, toute excuse douteuse facilite la rhétorique.

Les cerfs-volants, les drones ou la résistance au colonialisme ne sont pas le problème. Pour Israël, le problème, c’est l’existence même des Palestiniens, la préoccupation la plus pressante du sionisme depuis que les débuts du colonialisme en Palestine.

Pour Israël, sécurité rime avec éradication des Palestiniens. Alors que les perspectives de reconstruction s’amenuisent au fur et à mesure que le génocide et ses objectifs se concrétisent, Israël peut désormais justifier son offensive en invoquant des motifs futiles. Les cerfs-volants ne sont qu’un prétexte pour poursuivre l’extermination accélérée du peuple palestinien par Israël.

*Source : juancole.com

Traduit par Spirit of Free Speech