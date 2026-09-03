Israël attend le feu vert des États-Unis pour expulser les Palestiniens de Gaza

Par la rédaction de The Cradle (revue de presse - 2 septembre 2026)*

Le projet d’expulsion forcée de la population de Gaza remonte à plusieurs décennies, mais les États sollicités pour les accueillir ont jusqu’à présent refusé.

Le ministre israélien de la Guerre, Israel Katz, a déclaré que l’armée israélienne est prête à expulser de force les Palestiniens vivant à Gaza par tous les moyens nécessaires, et qu’elle n’attend plus que le feu vert des États-Unis, a rapporté le site d’information israélien Ynet le 2 septembre.

“Il n’y a finalement pas de véritable solution pour Gaza. La Direction des migrations est prête à mener cette opération par voie maritime, aérienne et par tous les moyens nécessaires. L’Égypte refuse que cette opération passe par son territoire”, a déclaré Katz.

Il a ajouté que les pays prêts à accueillir les Palestiniens expulsés de Gaza attendent l’accord de Washington avant d’agir, et que le président américain Donald Trump a suspendu le plan plutôt que de l’abandonner.

Il affirme que les gouvernements arabes ont fait pression sur M. Trump pour qu’il le suspende, en proposant des investissements et en acceptant en échange le désarmement du Hamas.

“Le plan n’a pas été annulé. Il fait l’objet de discussions régulières, y compris en ce moment même, et je pense qu’il n’y a finalement aucune autre solution susceptible de servir les intérêts de tous”, a-t-il déclaré.

Katz a indiqué que ce plan nécessite le soutien des États-Unis et qu’il compte sur le non-respect par le Hamas de ses “engagements” pour donner à Israël le prétexte dont il a besoin pour procéder à un nettoyage ethnique de Gaza par la force.

“Arrivera un moment où l’on verra clairement que le Hamas ne respecte pas ses engagements. Nous aurons alors le feu vert pour intervenir militairement, territorialement et dans d’autres domaines également”,

a-t-il déclaré, affirmant que la plupart des habitants de Gaza souhaitent quitter la bande de Gaza mais en seraient empêchés par le Hamas.

Alors que la destruction de Gaza et le massacre quotidien de sa population par les forces israéliennes se poursuivent sans relâche, le soi-disant “Conseil de paix” de Trump a abandonné ses plans de reconstruction de Gaza au profit d’un camp de concentration pilote composé d’unités préfabriquées dans la zone tampon le long de la ligne de cessez-le-feu, près de la ville détruite de Rafah, où sont détenus des dizaines de milliers des 2 millions de Palestiniens déplacés de la bande de Gaza.

Une enquête publiée le 16 novembre 2025 par Haaretz a révélé que la Direction de la migration volontaire du ministère israélien de la Guerre a recommandé au COGAT de l’armée israélienne de faire appel à un groupe obscur dirigé par un citoyen israélo-estonien afin d’organiser le départ des Palestiniens de Gaza, plus de 350 d’entre eux ayant ainsi quitté la bande de Gaza entre mai et novembre 2025 à bord de vols affrétés qui leur ont coûté environ 2 000 dollars par siège et dont la destination ne leur a pas été communiquée.

L’ambassade palestinienne en Afrique du Sud a qualifié ce groupe de “structure non enregistrée et trompeuse” qui exploite la catastrophe humanitaire à Gaza, trompe les familles, leur vole leur argent puis les abandonne, mettant en garde les Palestiniens contre les réseaux de traite d’êtres humains, les marchands de sang et les agents spécialisés dans les déplacements forcés.

La volonté d’Israël d’expulser de force la population assiégée de Gaza fait partie de ses priorités depuis des décennies.

L’Égypte et la Jordanie l’ont catégoriquement rejetée, le président égyptien Abdel Fattah el-Sissi ayant déclaré que des millions d’Égyptiens descendront dans la rue pour s’opposer au déplacement de la population de Gaza.

Les stratèges américano-israéliens et les responsables politiques de droite auraient évoqué le Maroc, le Puntland et le Somaliland comme sites de relocalisation potentiels, tandis qu’un réseau a déjà fait voyager par avion un certain nombre de Palestiniens de Gaza vers l’Afrique du Sud, l’Indonésie et la Malaisie.

*Source : The Cradle

Traduit par Spirit of Free Speech