Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU
Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Recherche
+ Créer mon blog Editer l'article Suivre ce blog Administration
Partager

France-Irak Actualité : actualités du Golfe à l'Atlantique

France-Irak Actualité : actualités du Golfe à l'Atlantique

Analyses, informations et revue de presse sur la situation en Irak et du Golfe à l'Atlantique. Traduction d'articles parus dans la presse arabe ou anglo-saxonne.


Irak : pénurie d'essence et files d'attente à Bagdad

Publié par Gilles Munier sur 7 Septembre 2026, 07:17am

Catégories : #Irak, #petrole, #Détroit f'Ormuz

Revue de presse : Nouvelle Aube avec AFP (5 septembre 2026)*

Tensions aux pompes à Bagdad

De longues files d'attente se sont formées samedi devant les stations-service de la capitale irakienne, où les automobilistes patientent désormais plusieurs heures pour obtenir du carburant. Ibrahim Hashem, habitant de Bagdad, a attendu deux heures vendredi sans parvenir à faire le plein, avant de revenir tôt le lendemain matin.

"Il est absurde que nous produisions autant de barils de pétrole par jour et que nous n'ayons toujours pas assez d'essence pour répondre à nos besoins quotidiens",

a-t-il déclaré à l'AFP.

Le paradoxe d'un grand producteur

Bien que deuxième producteur de pétrole au sein de l'Opep, l'Irak dépend massivement des importations de produits raffinés pour satisfaire sa demande intérieure, ses raffineries locales ne produisant pas suffisamment d'essence. La consommation quotidienne moyenne s'élève à 33 millions de litres, un chiffre qui grimpe à 38 millions lorsque la population craint une pénurie, selon les autorités. Par ailleurs, les hostilités dans la région se poursuivent, exacerbant les tensions sur les marchés énergétiques.

Blocages maritimes et réponse officielle

"Les événements régionaux et le conflit en cours entraînent des difficultés logistiques pour le transport maritime des carburants, retardant leur arrivée dans les ports irakiens",

a prévenu vendredi le ministère du Pétrole. Le ministre Bassem Mohammed Khudair a affirmé que son département s'employait à résoudre cette

"pénurie temporaire d'essence",

assurant que de nouvelles cargaisons arriveraient prochainement pour stabiliser l'approvisionnement. De plus, le ministère a appelé les habitants à n'acheter que les quantités nécessaires et à éviter l'affluence dans les stations pour de petites quantités.

Dépendance stratégique au détroit d'Ormuz

L'Irak tire environ 90 % de ses recettes budgétaires des exportations de pétrole, ce qui rend son économie particulièrement vulnérable aux tensions dans le golfe Persique. Avant le début des hostilités fin février, Bagdad produisait environ quatre millions de barils par jour et en exportait 3,4 millions via le détroit d'Ormuz. Toutefois, après une forte baisse, les volumes sont remontés à plus de 2,2 millions de barils quotidiens en août, selon les autorités. Dans ce contexte, l'agence iranienne IRNA a indiqué que Téhéran avait autorisé au cours des six derniers mois "un certain nombre de pétroliers irakiens" à franchir cette voie maritime stratégique.

*Source : Yeni Safak (Nouvelle Aube)

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Vous aimerez aussi :
Irak : le désarmement des milices à l’épreuve du terrain
Irak : le désarmement des milices à l’épreuve du terrain
Mouqtada al-Sadr soutient le gouvernement al-Zaidi sur la confiscation des armes
Mouqtada al-Sadr soutient le gouvernement al-Zaidi sur la confiscation des armes
Le Liban peut-il redevenir une porte énergétique ?
Le Liban peut-il redevenir une porte énergétique ?
Irak : Contre-offensive face au « monopole des armes ». La Résistance au pouvoir : Mettez fin à la tutelle financière américaine
Irak : Contre-offensive face au « monopole des armes ». La Résistance au pouvoir : Mettez fin à la tutelle financière américaine
La “Freedom Flotilla” prend à nouveau la mer pour briser le blocus
Frénésie destructrice d’Israël au Liban, bombardements US en Iran qui promet des “mois noirs” à l’économie américaine

Suivez-moi

Archives

Nous sommes sociaux !

Articles récents