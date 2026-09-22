L’avion de Netanyahu n’atterrira pas à New York par crainte de Mamdani (média israélien)

Par la rédaction d’Al Manar (22 septembre 2026)*

Un article du journal israélien Yediot Ahronoth a révélé que le Premier ministre Benjamin Netanyahu réduira la durée de sa visite aux États-Unis pour y prononcer un discours devant l’Assemblée générale des Nations Unies, craignant que le maire de la ville de New York, Zahran Mamdani, n’exige son arrestation conformément au mandat d’arrêt émis par la Cour pénale internationale.

Le journal a ajouté que l’avion de Netanyahu arrivera aux États-Unis jeudi matin, où son discours est prévu à 14h00, heure de New York. Il ne restera à New York que quelques heures et ne passera pas la nuit sur place, avant de rentrer en Israël dans la soirée, ajoute le journal selon lequel aucun journaliste ne l’accompagnera à bord, une décision qualifiée d’« inédite ».

Selon des sources sécuritaires israéliennes, Netanyahu devrait faire atterrir son avion Zion Wing sur un aéroport militaire du New Jersey ou à l’aéroport de Newark, au lieu de l’aéroport international John F. Kennedy de New York.

Elles ont attribué cela à des « difficultés de coordination avec les autorités américaines et à la crainte que le maire Mamdani n’ordonne le décollage immédiat de l’escadron Zion Wing, au lieu de rester à l’aéroport en attendant le retour de Netanyahu. »

Les sources ont ajouté que Netanyahu a également annulé une visite au Texas pour rencontrer l’homme d’affaires américain Elon Musk.

Yediot Ahronoth rapporte que le discours de Netanyahu portera sur la menace iranienne et s’adressera principalement au public israélien, puisqu’il s’adressera aux Israéliens aux heures de grande écoute.

Le journal conclut en soulignant que la délégation israélienne aux Nations Unies se préparait à d’éventuelles provocations pendant le discours de Netanyahu, telles que des appels à l’arrêt ou une sortie organisée de la part des représentants de plusieurs pays, comme cela s’était produit l’année dernière.

En juillet dernier, Mamdani a confirmé qu’il n’avait pas l’autorité légale pour exécuter le mandat d’arrêt émis contre Netanyahu par la Cour pénale internationale en novembre 2024, pour des accusations de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité commis dans la bande de Gaza.

Mamdani a expliqué que le gouvernement fédéral dispose de cette autorité et l’a exhorté à rejoindre la Cour pénale internationale et à exécuter le mandat d’arrêt. Il a souligné que Netanyahu et tous ceux qui sont accusés de crimes de guerre n’ont pas leur place à New York.

En novembre 2024, la Cour pénale internationale a émis des mandats d’arrêt contre Netanyahu et l’ancien ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité commis dans la bande de Gaza, notamment l’utilisation de la famine comme arme de guerre, en plus de crimes contre l’humanité tels que le meurtre, la persécution et d’autres actes que la Cour a qualifiés d’inhumains.

Un accord de cessez-le-feu a été conclu dans la bande de Gaza en octobre dernier, après plus de deux ans de génocide qui a débuté en octobre 2023 avec le soutien américain et qui a fait plus de 73.000 martyrs et plus de 174.000 blessés palestiniens.

*Source : Al Manar