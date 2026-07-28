Netanyahu accuse Mamdani d’“incitation à la haine” & se rend à New York malgré le mandat d’arrêt de la CPI

Par la rédaction de The Cradle (revue de presse - 27 juillet 2026)*

Trump a garanti que le Premier ministre israélien ne fera l’objet d’aucune arrestation sur le sol américain.

Dans une interview accordée à Fox News le 26 juillet, le Premier ministre israélien et criminel de guerre recherché Benjamin Netanyahu a déclaré son intention de se rendre à New York pour l’Assemblée générale des Nations unies (AGNU) prévue mardi, après que le maire de New York, Zohran Mamdani, a fait part de son intention de l’arrêter dès son arrivée.

“Oui, j’ai bien l’intention d’aller à New York”, a déclaré Netanyahu, ajoutant : “J’ai l’intention de venir dire la vérité, de prendre la parole au nom d’Israël et de l’alliance israélo-américaine depuis la tribune des Nations unies”.

Netanyahu a accusé Mamdani d’“incitation à la haine” parmi les New-Yorkais, affirmant que le maire de New York

“tente de monter un groupe contre l’autre” et déclarant : “Je suis en contact avec des Juifs américains à New York et ils ont peur en ce moment”.

Netanyahu a faussement affirmé que Mamdani et son épouse auraient célébré l’attaque du Hamas du 7 octobre 2023, puis a qualifié de “fallacieuses” les accusations de crimes de guerre portées contre lui par la Cour pénale internationale (CPI), en évoquant les prétendues allégations d’inconduite sexuelle visant le procureur général de la Cour, Karim Khan – qui a depuis été démis de ses fonctions – et en qualifiant le mandat d’arrêt de tentative de détourner l’attention.

Netanyahu doit également se rendre à Washington pour rencontrer Trump et assister aux funérailles du sénateur républicain Lindsey Graham, un belliciste notoire et fervent défenseur d’Israël mort le 11 juillet.

Cette visite intervient après que Mamdani, dans une déclaration vidéo, a appelé le gouvernement fédéral à exécuter le mandat d’arrêt de la CPI contre Netanyahu, le qualifiant de

“criminel de guerre” et de “responsable d’un génocide effroyable contre le peuple palestinien”.

“Benjamin Netanyahu n’est pas le bienvenu à New York, pas plus qu’aucun autre criminel de guerre en fuite”, a déclaré Mamdani.

Malgré cet appel, le service juridique de la ville de New York a indiqué que la ville ne dispose “d’aucune autorité juridique indépendante pour faire exécuter ce mandat” et que sa police ne peut pas placer en détention le Premier ministre israélien lors de sa visite annoncée.

Trump a écrit sur Truth Social le 20 juillet que Netanyahu ne risque aucune arrestation pendant son séjour aux États-Unis, ajoutant que ceux qui devraient être placés en détention sont ceux qui ont poussé l’Iran dans ce qu’il a qualifié de “spirale de mort et de destruction” !

Quelques jours plus tôt, Mamdani a indiqué au New York Times (NYT), dans le cadre de l’émission The Interview, qu’il engage des “discussions actives” avec les juristes de la ville concernant l’exécution du mandat d’arrêt de la CPI émis contre Netanyahu en 2024.

M. Mamdani s’était d’abord engagé à faire arrêter M. Netanyahu en décembre 2024, déclarant au journaliste britannique Mehdi Hasan lors d’une interview :

“Si je suis élu maire, la ville de New York arrêtera Benjamin Netanyahu”,

un engagement qu’il a réitéré tout au long de la campagne électorale pour la mairie de 2025, puis à nouveau le 12 septembre 2025, lorsqu’il a déclaré vouloir ordonner à la police de New York (NYPD) de procéder à cette arrestation.

Cette déclaration fait suite à la délivrance, en novembre 2024, de mandats d’arrêt par la CPI à l’encontre de Benjamin Netanyahu et de l’ancien ministre israélien de la Guerre Yoav Gallant, pour leur rôle déterminant dans le génocide des Palestiniens à Gaza.

*Source : The Cradle

Traduit par Spirit of Free Speech