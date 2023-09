Filles du Sinjar: Les femmes yézidies en Irak

Revue de presse : Ici Beyrouth (8 septembre 2023)*

Août 2014. L’État islamique (Daech) attaque la communauté yézidie au Sinjar, une région située au nord-ouest de l’Irak. 5.500 d’entre eux sont exécutés, tandis qu’environ 6.400 femmes et enfants sont réduits en esclavage par le califat. Les Yézidis qualifient cet événement de " farman " ou " génocide ", reconnu en tant que tel par les Nations unies depuis 2016. Neuf ans après ces événements, Ici Beyrouth s’est rendu au Sinjar pour rencontrer les femmes yézidies: des survivantes et des combattantes qui partagent leurs histoires et leur vision de l’avenir de leur région, la plupart des personnes déplacées n’ayant pas encore pu rentrer chez elles.

*Source : Ici Beyrouth

Réalisation : Maxime Pluvinet et Nicolas Tawk

Lire aussi sur Ici Beyrouth (avec vidéos) :

Ici Beyrouth en Irak – Retour d’Irak

Ici Beyrouth en Irak – Depuis le Sinjar irakien, la paix encore loin

Ici Beyrouth en Irak – Les fosses communes, le deuil sans fin du Sinjar

Ici Beyrouth en Irak – Pour les chrétiens, la "blessure à surmonter"