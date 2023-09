Archives : Gerald Bull, l’œuvre controversée d’un génie de la balistique

Gerald Bull, un ingénieur et marchand d'armes canadien, a été assassiné le 22 mars 1990. (Photo : Radio-Canada)

Revue de presse : Radio-Canada (13 septembre 2023)*

« En 2003, un journal bruxellois a affirmé qu'il savait qui aurait tué Gerald Bull. Il s’agirait d’un agent des services secrets israéliens, le Mossad, qui aurait agi sous les ordres du premier ministre d’Israël de l’époque, Yitzhak Shamir. Le supercanon que construisait l’ingénieur pour Saddam Hussein menaçait directement le territoire israélien. Cette révélation n’a été ni confirmée ni démentie jusqu’à maintenant. »

Le 22 mars 1990, l’ingénieur canadien Gerald Bull était assassiné en Belgique. Ce crime, toujours non élucidé, ajoute une couche de mystère sur la vie et le travail de ce brillant scientifique dont les activités ont néanmoins semé leur lot de controverses, comme le soulignent nos archives.

Meurtre à Bruxelles

Un important concepteur et négociant d’armes canadien, Gerald Bull, a été tué aujourd’hui à Bruxelles. […] Les premiers éléments de l’enquête portent la police belge à retenir, pour l’instant, l’hypothèse d’un attentat professionnel.

Une citation de Charles Tisseyre, 23 mars 1990

Compte rendu du journaliste Normand Lester sur l'assassinat de Gerald Bull.

En ce début de printemps 1990, l’animateur du Téléjournal annonce à ses téléspectateurs l’assassinat dans la capitale de la Belgique d’un Canadien que peu de gens du grand public connaissent.

Ce n’est cependant pas le cas dans les sphères du renseignement et militaires du monde entier.

Dans ces milieux, Gerald Bull est une célébrité à la fois admirée et dérangeante.

Ces appréciations fort divergentes se comprennent à l’écoute du compte rendu du journaliste Normand Lester qui suit la présentation de Charles Tisseyre.

Le journaliste nous décrit Gerald Bull comme un inventeur de matériel balistique de génie.

Par exemple, durant la guerre entre l’Irak et l’Iran de 1980-1988, les canons G5 utilisés par le dictateur irakien Saddam Hussein et par le régime des ayatollahs, qui étaient fabriqués par Gerald Bull, étaient les plus redoutables.

La robustesse et la portée des canons de Gerald Bull étaient supérieures aux pièces d’artillerie américaines et soviétiques comparables de l’époque, affirme Normand Lester.

Un génie de la balistique

Depuis sa tendre enfance, Gerald Bull rêvait de construire des canons. (...)

