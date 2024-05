Sondage: 58 % des Israéliens favorables à la démission immédiate de Netanyahu

- Tandis que 48% des Israéliens soutiennent la démission du ministre de la Défense, selon les résultats du sondage réalisé par Channel 12

Par Abdelraouf Arnaout (revue de presse : Anadolu – 1er mai 2024)*

Un sondage réalisé par la chaîne israélienne Channel 12 a montré que 58% des Israéliens sont favorables à la démission immédiate du Premier ministre Benyamin Netanyahu.

Les résultats de ce sondage réalisé auprès d’un échantillon aléatoire de 500 personnes, ont été publiés mardi soir.

Le sondage a révélé que 58% des Israéliens estiment que Netanyahu devrait démissionner de son poste immédiatement, tandis que 48% des participants pensaient que le ministre de la Défense Yoav Gallant devrait démissionner. Alors que 56% des sondés soutenaient la démission du chef de service de renseignement intérieur israélien (Shin Bet), Ronen Bar.

La chaîne a indiqué que "la moitié de l'audience a soutenu la démission immédiate du chef d'état-major des forces de défense israéliennes, Herzi Halevy".

Concernant les élections, 54% des participants ont soutenu la tenue d'élections anticipées, selon les résultats de l'enquête.

Tandis que 37% ont soutenu la démission du chef du Parti de l'unité nationale, et ministre du Gouvernement de guerre, Benny Gantz, ainsi que le ministre du Gouvernement de guerre, Gadi Eizenkot.

Trente-six pour cent des participants considèrent Gantz comme le plus apte à diriger le gouvernement, contre 30% qui estiment que Netanyahu est le plus apte à ce poste.

Selon les résultats du sondage, si les élections avaient lieu aujourd'hui, le parti de Gantz obtiendrait 31 des 120 sièges à la Knesset.

Le parti « Likoud », dirigé par Netanyahu, obtiendrait 18 sièges, tandis que le parti « Il y a un avenir », dirigé par le chef de l'opposition Yair Lapid, obtiendrait 15 sièges.

Pour former un gouvernement, il faut obtenir la confiance d’au moins 61 membres.

Aucune élection n’est à l’horizon, compte tenu de l’insistance de Netanyahu pour qu’elles n’aient pas lieu pendant la guerre dans la bande de Gaza.

Le gouvernement de Netanyahu fait l'objet de sévères critiques dans les milieux israéliens en raison de son incapacité à prévoir à l'avance l'attaque du mouvement Hamas contre les colonies adjacentes à la bande de Gaza le 7 octobre et de la manière dont il a traité la question des otages israéliens dans l'enclave palestinienne.

Depuis cette date, l'armée israélienne mène une guerre dévastatrice contre Gaza avec le soutien américain, faisant des dizaines de milliers de morts et de blessés, pour la plupart des enfants et des femmes, selon des sources palestiniennes et onusiennes, ce qui a entraîné la comparution de Tel-Aviv devant la Cour internationale de Justice pour crime de génocide.

Traduit de l'arabe par Wejden Jlassi

*Source : Anadolu