Grande marche Nakba à Paris, Place de la République

Nous manifestons chaque année pour rappeler la Nakba, la catastrophe pour le peuple palestinien de mai 1948, avec ses quelque 800.000 habitants chassés de leurs terres, ses plus de 500 villages rasés, 15.000 hommes, femmes et enfants massacrés par l’armée israélienne, et aussi pour saluer sa résistance héroïque à l’occupation et à la colonisation.

Ce n’est pas cette année que nous allons manquer ce rendez-vous !

Voilà plus de 76 ans que dure ce nettoyage ethnique, et c’est l’absence de sanctions contre l’occupant israélien par les gouvernements du monde entier toutes ces longues années qui est la cause du génocide qui se déroule actuellement sous nos yeux.

Les dirigeants israéliens n’ont jamais caché qu’ils voulaient se débarrasser des Palestiniens, et que l’apartheid ne leur suffisait pas. Et ils ont accordé leur actes à leurs paroles, volant terres et eau, tuant, emprisonnant, torturant.

Plus récemment, et avant le 7 octobre 2023, on a assisté à de véritables pogroms en Cisjordanie, alors qu’il n’était pas question du Hamas. Cela n’a pas empêché nos dirigeants de continuer à armer Israël, d’importer ses produits des colonies illégales, et de dérouler le tapis rouge à des criminels.

Les Palestiniens le paient très cher aujourd’hui.

Si nous ne sommes pas capables de nous lever massivement pour dénoncer le génocide en cours,

Si nous sommes incapables de soutenir et de rejoindre les étudiants qui ont compris la gravité de la situation,

Si nous ne tentons pas d' empêcher qu’ils soient en butte à la répression, alors qu’ils sont l’honneur de ce pays,

Nous le regretterons amèrement, et bien plus tôt que certains le croient.

CE SAMEDI 18 MAI, NOUS SERONS DANS LA RUE POUR DIRE À TOUS LES MENTEURS, A TOUS LES HYPOCRITES, QUE L’HORREUR N’A PAS COMMENCÉ LE 7 OCTOBRE 2023, ET POUR MONTRER QUE NOUS AVONS CHOISI LE CAMP DE LA JUSTICE ET DE LA RÉSISTANCE.

REJOIGNEZ-NOUS À 14 H

PLACE DE LA RÉPUBLIQUE,

LE 18 MAI, À PARIS !

LE CORTÈGE DE CAPJPO-EuroPalestine, sera à l’entrée de l’avenue de la République (en direction du Père Lachaise, puis de la Place de la Nation).

