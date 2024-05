Israël est une société désaxée. Et “Bibi” n’est pas le seul à blâmer

Emad Moussa (revue de presse : ISM-France - 7 mai 2024)*

À Washington, les murmures de mécontentement face à la gestion par “Bibi” de la guerre israélienne contre Gaza se sont transformés en un pur mépris.

La décision du chef de la majorité sénatoriale Chuck Schumer, l’un des plus fidèles alliés d’Israël, d’appeler à l’éviction de Benjamin Netanyahu a provoqué une onde de choc dans tout le Capitole.

Le président Biden a ensuite renchéri sur Schumer en critiquant Netanyahu, qualifiant son approche sur Gaza d’« erreur » et rompant des décennies de convention bilatérale.

Les deux cas suggèrent que ‘Bibi’ et ses acolytes de droite sont le problème, et non Israël lui-même. Retirez Netanyahu et tout ira bien.

Mais à quel point est-ce exact ? Qu’est-ce qui motive Netanyahu, et est-il le seul responsable des intentions génocidaires d’Israël ?

Qu’est-ce qui motive Benjamin Netanyahu ?

Les théoriciens minimalistes invoquent les antécédents de Benjamin Netanyahu pour expliquer son comportement, confondant la « situation israélienne » actuelle avec le reflet de la psyché de Netanyahu.

Ils soulignent l’admiration de Bibi pour le sionisme révisionniste de Vladimir Jabotinsky – une approche militariste visant à contrôler toute la Palestine historique – pour expliquer son chauvinisme.

Ils pourraient également pointer du doigt le père de Netanyahu, Ben-Zion, et sa conviction – et celle de Jabotinsky – selon laquelle l’histoire est une série de tentatives infructueuses visant à détruire le peuple juif pour comprendre son obsession pour la sécurité nationale israélienne.

Enfin, ils peuvent évoquer la mort de son frère Yoni lors du raid d’Entebbe en 1976 pour expliquer la vision du monde de Netanyahu qui divise tout le monde en deux camps : le camp « incontestablement pro-israélien » et le camp « absolument anti-juif ».

C’est ce qui explique, selon eux, la décontextualisation de l’histoire par Netanyahu. Les militants anti-israéliens sont une « explosion du passé » de « l’histoire juive lacrymeuse », pour reprendre un terme de l’historien juif Salo Cohen.

Dans le monde de Netanyahu, il y a un continuum de souffrances juives, depuis Nabuchodonosor et la destruction du Premier Temple en 586 av.JC, aux programmes russes et à l’affaire Dreyfus en 1896, à l’Allemagne de 1930-1940, puis au conflit arabo-israélien et à l’occupation des Palestiniens.

Cette vision est anhistorique, elle ne respecte pas les lois de la causalité, elle conduit à une perception erronée de la réalité. Netanyahu, par exemple, n’a eu aucun scrupule en 2015 à attribuer la solution finale au mufti de Jérusalem, Cheikh Amin al-Husseini, acquittant ainsi Hitler de son plan directeur de génocide et imputant la Shoah aux Palestiniens.

Mais ce que la théorie minimaliste ne réussit pas à comprendre, c’est qu’en concentrant le blâme sur une seule personne, vous déchargez le collectif de sa responsabilité. Surtout, cela détourne l’attention du contexte plus profond dans lequel Benjamin Netanyahu a émergé : son électorat juif israélien.

Les dirigeants, comme tout le monde, sont le produit du système de croyances, de l’identité sociale, de l’éthos et des orientations émotionnelles de leur société. Aussi extrêmes soient-elles, leurs tendances personnelles ne seront pas librement extériorisées à moins qu’elles ne soient encouragées, approuvées ou au moins tolérées par la société.

En effet, la plupart des Israéliens sont indignés contre Netanyahu et lui reprochent personnellement la violation de la sécurité du 7 octobre, l’échec d’un accord d’otages avec le Hamas et l’atteinte à la démocratie israélienne. Mais cette même majorité – y compris les proches des otages – qui souhaite que Netanyahu démissionne pour obtenir un accord sur les otages, soutient en même temps sa politique contre les Palestiniens.

La plupart d’entre eux souhaitent que la guerre continue et estiment que les massacres et les crimes de guerre sans précédent à Gaza sont justifiés. La plupart pensent que les FOI utilisent « trop peu de puissance de feu » à Gaza malgré le meurtre de plus de 34.750 Palestiniens, la famine, les déplacements de masse et la destruction de près de la moitié des infrastructures civiles de Gaza.

Pendant ce temps, les réseaux sociaux israéliens regorgent toujours de diatribes et d’images racistes et génocidaires célébrant et se moquant de la mort de civils palestiniens, dont des milliers d’enfants.

De nombreux journalistes et responsables ont également tenu des propos génocidaires similaires. Ce langage, selon Chris McNeal, qui a couvert le génocide des Tutsis au Rwanda, lui rappelle les termes utilisés par les Hutus pour inciter contre les Tutsis.

La majorité des Israéliens s’opposent, par principe, à la création d’un État palestinien. Et comme Netanyahu, beaucoup interprètent le tollé mondial suite au massacre de Gaza comme anti-juif en niant à Israël – l’occupant – son « droit à l’auto-défense ».

Ce raisonnement biaisé a peut-être été intensifié le 7 octobre, mais la base était déjà là : un système de croyance préexistant, vieux de plusieurs décennies, qui rendait les politiques israéliennes, aussi controversées soient-elles, justifiables aux yeux de la plupart des juifs israéliens.

Il autorise des pratiques contradictoires comme vouloir un accord d’otages et s’opposer à un cessez-le-feu conciliable. En Israël, il n’y a aucune contradiction à « vouloir » la paix mais pas la fin de l’occupation. Cela permet à la plupart des Israéliens de prendre part à l’occupation, soit par détachement, soit par encouragement, soit par tolérance à l’égard des pratiques de leur gouvernement.

La réalité violente du « peuple élu » d’Israël

Trois facteurs sont en jeu ici : le sentiment de victimisation, le sentiment de sa grandeur et la déshumanisation des Palestiniens. Ben-Zion et Benjamin Netanyahu n’ont pas lancé la tendance victimaire, ils en ont plutôt été et en sont le produit.

Le sionisme a été fondé sur la notion d’émancipation des Juifs après des siècles de victimisation, et la création d’Israël a été perçue comme une rédemption des victimes.

Les sionistes qui sont passés de victimes à bourreaux après la Shoah n’ont pas changé leur image de victimes. La résistance et les critiques mondiales contre leur occupation militaire ont approfondi cette perception plutôt que de déclencher une auto-réflexion.

Les Israéliens sont peut-être les seuls occupants de l’histoire moderne à se considérer comme des victimes, voire les seules véritables victimes. Cela leur permet de se sentir victimes des personnes mêmes qu’ils occupent et victimisent régulièrement.

Pour alimenter cet état d’esprit bizarre, il faut, entre autres choses, capitaliser sur la croyance préexistante selon laquelle les Israéliens sont « le peuple élu ».

Dans un sondage de 2023, la majorité des juifs israéliens ont répondu « oui » à la question : « croyez-vous que les Juifs sont le « peuple élu » comme le décrit la Bible ? »

Dans un autre sondage dix ans plus tôt, la moitié des juifs israéliens croyaient « très fortement » ou « assez fortement » que les juifs étaient le peuple élu. Dans une enquête de 2016, 61 % d’entre eux pensent que Dieu leur a accordé la terre d’Israël.

Le journaliste israélien Gideon Levy commente : «La plupart des Israéliens croient profondément que nous sommes le peuple élu… [avec] le droit de faire n’importe quoi.»

Pour que ce qui précède soit vrai, il faut éliminer toute notion de statut de victime des Palestiniens. Qui voudrait entrer dans une compétition qui sape l’image de soi, la victimisation perpétuelle et le sentiment de grandeur ? C’est pourquoi les Palestiniens sont systématiquement déshumanisés.

Si les Palestiniens ne sont pas « également humains », cela signifie qu’ils n’ont aucun droit humain. Cela signifie qu’Israël peut les éliminer comme des « animaux humains » et s’emparer de leurs terres en toute impunité.

Ces trois facteurs tournent la perspective d’une société exclusivement vers l’intérieur, développant un degré élevé d’engagement personnel et de narcissisme. Les « victimes » ont généralement tendance à se concentrer sur elles-mêmes et sur leur propre souffrance, ce qui conduit à une capacité d’empathie réduite et, par conséquent, à une réduction de la culpabilité au sein du groupe.

Ils deviennent incapables de voir les choses du point de vue de l’autre, de s’identifier à leur histoire ou d’accepter la responsabilité du mal qu’ils ont infligé. Pire encore, ils rejettent la responsabilité de leurs propres actes sur leurs victimes : « Le Hamas m’a obligé à le faire » ou — avec l’aimable autorisation de Golda Meir — « Nous ne pourrons jamais pardonner [aux Arabes] de nous avoir forcés à tuer leurs enfants. »

Une société présentant de tels traits narcissiques pathologiques se sent moralement supérieure et hautement autorisée à faire tout ce qu’elle peut pour assurer sa sécurité, sans se soucier des considérations morales ou des conséquences physiques.

Benjamin Netanyahu et ses partisans de droite ont donné l’ordre de tuer 14.000 enfants et de raser des centaines de milliers de maisons à Gaza, mais il a obtenu le soutien de la majorité des juifs israéliens pour le faire. Bibi est le symptôme d’une société malade, et non la maladie elle-même.

Le Dr Emad Moussa est un chercheur et écrivain palestino-britannique spécialisé dans la psychologie politique des dynamiques intergroupes et des conflits ; il se concentre sur la région MENA avec un intérêt particulier pour Israël/Palestine. Il a une formation en droits de l’homme et en journalisme et contribue actuellement fréquemment à plusieurs médias universitaires et médiatiques, en plus d’être consultant pour un groupe de réflexion basé aux États-Unis. Suivez-le sur X-Twitter : @emadmoussa

*Source : ISM-France

Article original en anglais sur The New Arab / Traduction MR