Israël ordonne de nouvelles évacuations des habitants autour de Rafah malgré les avertissements internationaux

Par Abdul Jabbar Aburas (revue de presse: Anadolu – 11 mai 2024)*

L'armée israélienne a ordonnée, samedi, de nouvelles évacuations des Palestiniens présents dans la ville de Rafah, dernier refuge des personnes déplacées dans la bande de Gaza, leur demandant de se diriger vers le nord-ouest de la ville, malgré les avertissements internationaux.

Sur la plateforme X, le porte-parole de l'armée israélienne, Avichay Adraee, a appelé les habitants des quartiers est de Rafah à se rendre immédiatement vers "la zone humanitaire élargie d'Al-Mawasi", au sud-ouest de la bande de Gaza.

Il a précisé via deux photos partagées sur son compte officiel, que "l'appel à l'évacuation concerne les habitants des camps de Rafah et Shaboura et des quartiers d'al-Adari, al-Jeneina et Khirbet al-Adas dans les blocs : 6-9, 17, 25-27 et 31".

Le porte-parole de l'armée israélienne a expliqué que l'armée veut rassembler les déplacés à Rafah, dans la région d'al-Mawasi, située sur la bande côtière de la mer Méditerranée, qui s'étend sur une distance de 12 kilomètres et un kilomètre de profondeur, depuis Deir al-Balah, passant par le gouvernorat de Khan Younès au sud, jusqu'aux débuts de Rafah à l'extrême sud.

La zone est en grande partie ouverte et non résidentielle. Elle manque également d’infrastructures, de réseaux d’égouts, de lignes électriques, de réseaux de communication et d’Internet, et la plupart de ses terrains sont divisés en serres agricoles ou de sable.

Traduit de l'arabe par Hajer Cherni

*Source : Anadolu