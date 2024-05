L'Assemblée générale presse le Conseil de sécurité de réexaminer « favorablement » l'adhésion de la Palestine à part entière

Soumettre des propositions et des amendements et les présenter ;

Coparrainer des propositions et des amendements, y compris au nom d'un groupe ;

Proposer des points à inscrire à l'ordre du jour provisoire des sessions ordinaires ou extraordinaires et le droit de demander l'inscription de points supplémentaires ou additionnels à l'ordre du jour des sessions ordinaires ou extraordinaires ;

Droit des membres de la délégation de l'État de Palestine d'être élus membres du bureau de la plénière et des grandes commissions de l'Assemblée générale ;

