Le plan de reconstruction de Gaza de Netanyahou

Gaza 2035 : image générée par l'IA provenant du plan du Cabinet du Premier ministre pour un Gaza d'après-guerre (Crédit photo: Jerusalem Post)

Les hommes d’affaires israéliens proches du Premier ministre souhaitent transformer Gaza détruite en un centre commercial et industriel régional sous contrôle israélien qui exploiterait le gaz naturel palestinien et une main d’œuvre bon marché

Revue de presse : The Cradle (14 mai 2024)*

Des documents publiés en ligne présentent la vision d'après-guerre du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu pour la bande de Gaza, connue sous le nom de « Gaza 2035 », a rapporté le Jerusalem Post du 3 mai.

Ce plan implique de maintenir Gaza à long terme sous contrôle israélien, de réaliser des investissements majeurs pour reconstruire l’enclave dévastée « à partir de rien » avec l’aide des pays du Golfe, de transformer Gaza en un centre régional de commerce et d’énergie, et d’exploiter la main-d’œuvre palestinienne bon marché et le gaz naturel. Tout cela au profit des intérêts commerciaux israéliens.

Le document qualifie Gaza d’« avant-poste iranien » qui « sabote les chaînes d’approvisionnement émergentes », affirmant par euphémisme que cela « contrecarre tout espoir d’avenir pour le peuple palestinien ».

Selon le document, le plan comprend trois étapes.

La première étape devrait durer 12 mois et verra Israël créer des « zones de sécurité libres du contrôle du Hamas » à Gaza, en commençant d’abord par le nord et en se déplaçant vers le sud.

Les Palestiniens de Gaza géreraient les zones de sécurité sous la supervision d'une coalition d'États arabes chargée de fournir l'aide humanitaire.

La deuxième étape durerait cinq à dix ans. L’armée israélienne conserverait le contrôle de la bande, tandis que les États arabes seraient responsables de la reconstruction sous l’égide de la nouvelle Autorité de réhabilitation de Gaza (GRA), les Palestiniens gérant les zones de sécurité.

Les efforts de reconstruction impliqueront de « reconstruire à partir de rien » et de concevoir de nouvelles villes selon une conception et une planification modernes. Cela implique que l’armée israélienne continue de détruire une grande partie, sinon la totalité, de Gaza.

La troisième étape verrait les Palestiniens « s’autogouverner » dans une bande de Gaza démilitarisée tandis qu’Israël conserverait le droit d’agir contre les « menaces à la sécurité ».

La dernière étape, note le Jerusalem Post, serait que les Palestiniens « gèrent pleinement Gaza de manière indépendante » et adhèrent aux Accords d’Abraham, un accord liant plusieurs États arabes à Israël.

Le Jerusalem Post affirme que le plan bénéficierait aux Palestiniens de Gaza en leur offrant des opportunités d’emploi et une éventuelle « autonomie » – sous le contrôle continu d’Israël.

De nombreux responsables politiques israéliens ont appelé à l'expulsion forcée des 2,3 millions d'habitants de Gaza vers l'Égypte ou l'Europe. Mais le plan prévoit apparemment que certains restent à Gaza comme source de main d’œuvre bon marché.

Le Jerusalem Post affirme que le plan bénéficierait aux États du Golfe en leur offrant « des pactes défensifs avec les États-Unis et un accès sans entrave aux ports méditerranéens de Gaza par le biais de chemins de fer et de pipelines ».

Le plan vise à faire de Gaza un port industriel important sur la Méditerranée, facilitant l’exportation des marchandises gazaouies, du pétrole saoudien et d’autres matières premières du Golfe.

Le plan prévoit également la création d’une vaste zone de libre-échange comprenant Gaza et s’étendant de la ville israélienne de Sderot à Al-Arish, sur la côte égyptienne, ce qui bénéficierait aux intérêts commerciaux des trois pays.

Israël exploiterait les gisements de gaz naturel au large de Gaza pour fournir l’énergie nécessaire à la fabrication industrielle. Israël bloque depuis des décennies le développement de gisements qui appartiennent légalement aux Palestiniens.

Le Jerusalem Post ajoute que le plan incluait une proposition visant à fabriquer des voitures électriques dans la zone de libre-échange et à compléter cette proposition par une « fabrication chinoise bon marché », suggérant en outre que la main-d’œuvre palestinienne bon marché de Gaza serait essentielle à la proposition.

Les intérêts commerciaux israéliens en bénéficieraient probablement le plus. Le New York Times (NYT) rapportait également que le plan pour Gaza avait été élaboré en novembre par un « groupe d'hommes d'affaires, pour la plupart israéliens, dont certains sont proches de M. Netanyahu ».

Le New York Times ajoutait que le plan était « à l’étude aux plus hauts niveaux du gouvernement israélien ».

Tout projet israélien pour Gaza d'après-guerre devrait également répondre aux exigences de la communauté religieuse d'extrême droite israélienne, qui exige la colonisation de Gaza et la construction de colonies juives après la guerre.

Le ministre du Logement et de la Construction, Yitzhak Goldknopf, chef du parti ultra-orthodoxe Judaïsme unifié de la Torah, a publié le 14 mai un message vidéo approuvant une marche de protestation exigeant la reprise de la colonisation israélienne dans la bande de Gaza.

« Il est très important de s'identifier à cette marche et ensuite de participer au rassemblement de masse à Sderot », dit-il.

Selon ses organisateurs, les participants viendront de tout le pays. La manifestation est soutenue notamment par la députée d'extrême droite Limor Son Har-Melech du parti Otzma Yehudit,

La journaliste Vanessa Beeley conclu que le plan « Gaza 2035 » comprend effectivement l’expulsion des Palestiniens et la construction de colonies juives. Pour elle, il a probablement été échafaudé plus tôt que l’affirme le New York Times. Elle ajoute : « Ce qui est certain, c'est que ce plan est dans les tuyaux entre les sionistes et les États-Unis depuis peut-être des décennies et qu'il n'est mis en œuvre que maintenant, avec l'exploitation par Israël des événements du 7 octobre pour sécuriser la Nakba II à Gaza, tout en accroissant la présence sioniste dans ce qui reste de la Palestine dans les territoires occupés.

*Source : The Cradle

Traduction avec Google