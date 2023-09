Livre : « Victor Hugo et l’islam », par Louis Blin

Mahomet et le Coran reviennent à une centaine de reprises dans l’œuvre de Victor Hugo. Ce dernier a cherché dans le Coran une voie de pénétration du divin et a trouvé dans le Prophète un modèle auquel s’identifier. L’islam a représenté une source pour étancher sa soif eschatologique et un objet d’inspiration et de méditation dans sa quête éperdue de spiritualité.

Victor Hugo a surmonté les préjugés islamophobes de sa jeunesse grâce à une maturation et à une ouverture œcuménique qui lui ont permis de découvrir la richesse de la foi musulmane. Sa poésie recèle parmi les plus belles pages jamais composées par un non musulman sur l’islam et son prophète.

La critique n’a pourtant guère relevé leur place dans son œuvre. Ce livre en explore pour la première fois un volet riche et méconnu. Il combine l’analyse de la portée du religieux chez Victor Hugo et de la façon dont l’islam a irrigué sa poésie, pour mettre en évidence le rôle joué par cette religion dans son œuvre et, partant, dans le patrimoine littéraire français. Le texte est agrémenté de reproductions de gravures d’époque.

Louis Blin est Docteur en Histoire. Il est l’auteur de nombreux livres sur le monde arabe contemporain. Diplomate, il dirige actuellement le programme de recherche Middle East Directions de l’Institut universitaire européen à Florence.

Erick Bonnier éditions – 23 euros – 420 pages – dépôt légal: août 2023